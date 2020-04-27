Актриса и чемпионка мира по джиу-джитсу казашка Молдир Мекенбаева - первый "коричневый пояс" среди женщин

15:33 27.04.2020

Чемпионка мира по джиу-джитсу Молдир Мекенбаева мечтает сняться в боевике



Актриса и чемпионка мира по джиу-джитсу Молдир Мекенбаева рассказала, как ей удается все успевать.



В прямом эфире социальной сети Молдир посетовала, что из-за карантина показ исторического фильма "Батырлар жолы" с ее участием пришлось прервать. Девушка считает, что это была одна из лучших ее ролей, но хотела бы сняться еще и в боевике.



Во время "окон" в учебе я тренируюсь и ем, – рассказала Молдир. – Когда приходится выбирать между выступлениями на соревнованиях или кино, я выбираю спорт. В прошлом году мне пришлось отказаться от участия в 10, а то и в 15 кинопроектах. Некоторые из них были просто классные. Но сейчас я заканчиваю учебу. Надеюсь, что меня пригласят сняться в боевике, где смогу раскрыть свои спортивные навыки.



Чемпионка мира по джиу-джитсу оканчивает "Назарбаев Университет" и признается, что ее звездный статус никогда не давал бонусов в учебе.



Некоторые профессора в "Назарбаев Университете" даже не знают, что я спортсменка. Например, отпрашиваешься на соревнования, а они удивляются. Более того, позже дают мне еще больше заданий.



Свой успех в джиу-джитсу Молдир объясняет целеустремленностью:



Мой тренер говорит, что неважно, сколько вы занимаетесь спортом, важно, насколько упорно. Ребята из нашей Академии джиу-джитсу поражались тому, как я тренировалась. Всегда больше, чем они. Так я стала первой обладательницей коричневого пояса в стране среди женщин, а затем и чемпионкой мира среди профи. Это вызвало фурор!



К слову, во время прямого эфира за спиной чемпионки висело множество медалей.



Не могу подсчитать, сколько у меня медалей, этим занимается мама, – рассказала девушка. – У некоторых медалей интересная история. Например, как-то раз я отправилась на престижные соревнования в США. Иду на взвешивание, а весы показывают 51,7 килограмма, тогда как я участвовала в соревнованиях до 51 килограмма. До старта оставалось около часа. Я оделась потеплее и пошла на пробежку "сбрасывать воду". Прибегаю назад, меня уже ждут. Встаю на весы… Мне удалось уложиться. Тут же выхожу на маты и побеждаю.



Алан ИСАЕВ | Нур-Султан