В Казахстане спешно строят 2200-летний город Шымкент - "тур-объект мирового значения", - "Э-К"

15:47 27.04.2020 Древнее городище Чимкент станет туристическим объектом мирового значения



Археологи, реставраторы и строители – всего более сотни человек, задействованы в создании музея под открытым небом на месте древнего городища Чимкент. В год празднования 2200-летия Шымкента, отмечаемого в нынешнем году в рамках календарных дат ЮНЕСКО, он станет одной из главных достопримечательностей мегаполиса.



Историческое ядро



Древнее городище с одноименным названием расположено в самом центре современного мегаполиса и сегодня занимает порядка четырех с половиной гектаров. С середины прошлого века археологи проводили здесь археологические изыскания, чтобы ответить на вопросы об истории зарождения и развитии древнего города.



Результаты раскопок, проведенных на городище в 2002–2003 годах совместной экспедицией Института археологии им. А. Маргулана и ЮКГУ им. М. Ауэзова, дали основания утверждать, что Шымкенту не менее 2200 лет. Исследования подтвердили, что город имеет древнюю историю, которая берет начало во втором тысячелетии до нашей эры. Мощность культурных напластований на городище Чимкент составила в общей сложности 14 метров. В самом нижнем слое археологи обнаружили фрагменты керамики, датируемой концом III и началом II века до нашей эры.



К слову, Шымкент – единственный город в Казахстане, сумевший сохранить историческое ядро. После того, как было принято решение превратить городище Чимкент в один из исторических брендов Казахстана с созданием на нем музея под открытым небом, здесь вновь закипела работа. Общими усилиями археологов предстояло вскрыть около восьми тысяч квадратных метров территории будущей достопримечательности. Вскоре к ним присоединились реставраторы, занимавшиеся разработкой проекта по воссозданию исторического вида городской цитадели XIX века. Документ стал руководством к действию при воссоздании стен, башен, бойниц и смотровых площадок, а также въездных ворот. А уже осенью 2019-го к работе на историческом объекте приступили строители.



Тайны старого редута



За год с небольшим, прошедшие с момента моего последнего посещения древнего городища, его вид претерпел существенные изменения. Если прежде главными действующими лицами здесь был археологи, проводившие раскопки одновременно на нескольких участках, то теперь к искателям древностей, которые продолжают изыскания силами уже трех отрядов, присоединились бригады строителей, воплощающие замысел реставраторов.



На самой высокой точке цитадели, с которой современный город виден как на ладони, нас с коллегой встречает директор Института археологии им. А. Маргулана НАН РК Бауыржан Байтанаев. Изучением тайн древнего городища известный в Казахстане историк занимается с самого студенчества. Бауыржан Байтанаев руководил экспедицией, работавшей на городище в 2002-2003 годах и подтвердившей 2200-летнию историю Шымкента. Позже материалы экспедиции нашли отражение в его докторской диссертации и легли в основу написанных им книг об истории Шымкента. Сейчас Бауыржан Байтанаев является научным консультантом проекта музеефикации городища.



Я рад, что начался долгожданный процесс музеефикации городища Чимкент, – делится историк. – Это мое детище. Исследованию и изучению этой темы я посвятил не одно десятилетие своей жизни. Признание 2200-летнего возраста города мировым сообществом, включая ЮНЕСКО, – очень важное событие для меня лично и для города в целом.



При благоприятной эпидемиологической ситуации отпраздновать 2200-летний юбилей в Шымкенте планируют осенью нынешнего года. К этому времени работы на городище должны быть полностью завершены. Лишь археологам будет позволено продолжать здесь изыскания для чего незастроенной останется площадь в три гектара. Многочисленные туристы и гости города, которых ждут на торжества, гуляя по городищу, смогут наблюдать за процессом раскопок, которые продолжатся в восточной его части. А то, что оно еще способно преподнести искателям древностей немало сюрпризов, археологи даже не сомневаются.



На самой высокой точке городища многолюдно. Здесь идут работы по строительству подпорной стены вокруг редута, возведенного в XVIII веке. Сама цитадель, общее очертания которой хорошо сохранились по сей день, когда-то была окружена оборонительными стенами и рвами.



Здесь, на редуте, археологов ждал сюрприз, – делится Бауыржан Байтанаев. – Были найдены слои, которые указывали, на то что этот объект появился в более древние времена и типологически относится к археологическим памятникам типа тобе с площадкой. Он является свидетельством того, что 2000 лет тому назад в этом месте было поселение. В процессе раскопок более нижних слоев этого поселения был обнаружен большой зал культового объекта с толстыми стенами. А неподалеку от него – костехранилище, в котором обнаружились около 30 хумов с костями. Во II веке в этом регионе происходят какие-то аномальные события, в следствии которых люди ушли из города, забрав большую часть костей. Прежде чем уйти, горожане заложили все входы в сооружения сырцовым кирпичом. Было это еще в эпоху караханидов. Потом здесь появились тимуриды, которые возвели здесь свои постройки. А уже в XIX веке, после захвата крепости кокандцами, тобе с площадкой было приспособлено под цитадель. После взятия цитадели в 1864 году войсками царского генерала Черняева, возвышенность была приспособлена под редут.



Сейчас вокруг всего редута ведется строительство подпорной стены. Попасть на него можно будет через входную арку, увенчанную двумя башнями: юго-западной и юго-восточной. Подняться наверх посетители смогут по пешеходному пандусу. Современное сооружение появится в непосредственной близости со своим историческим собратом, останки которого, состоящие из булыжников и полуистлевших бревен, археологи обнаружили во время раскопок.



По замыслу историков и реставраторов, старый подъемник будет накрыт специальным навесом. Это, во-первых, защитит его от губительного действия осадков, во-вторых – сделает еще одной достопримечательностью городища, позволяющей лучше представить, какой эта его часть была несколько веков назад.



На самом редуте уже готов первый выставочный павильон. Посетив его, туристы смогут познакомиться с экспозицией оружия, монет, одежды и предметов быта. В числе экспонатов будут и артефакты, обнаруженные на городище во время раскопок: монеты разных временных периодов, оружие, пули английского и французского типов, ювелирные украшения, пуговицы с солдатских и офицерских мундиров, керамика.



Доступны для осмотра посетителями будут также пушки и ядра, найденные на цитадели. Причем увидеть их можно будет на только на экспозиции, но и непосредственно на крепостных стенах, в башнях которых они и находились.



Древний шахристан



Вместе с Бауыржаном Байтанаевым мы спускаемся с редута. Справа от пандуса располагается восточная часть городища. Раньше здесь был заселенный жилыми строениями шахристан. Он также имел по всему периметру крепостные стены, останки которых обнаружены археологами во время раскопок. Жилые кварталы шахристана уже накрыты специальными навесами, защищающими древние постройки от влияния осадков и позволяющими, в случае необходимости, проводить здесь археологические изыскания в любое время года.



Сразу за подпорной стеной шахристана сейчас ведется строительство амфитеатра. Возводится он на месте природного углубления. Предполагается, что именно здесь будет дан старт праздничным мероприятиям по случаю 2200-летия Шымкента.



Цитадель с запада



Мы продолжаем экскурсию по городищу и оказываемся у Южных ворот. Вход в старый город венчают две, уже практически готовые, башни, являющиеся частью крепостной стены. Всего таких башен будет 10. Облик городища воссоздается по фотографиям и рисункам, сохранившемся в архиве. Согласно Венской конвенции об охране всемирного и культурного наследия, при воссоздании или реставрации того или иного исторического объекта принципиально важно соблюдать историческую достоверность. Поэтому и археологи, и реставраторы действуют, отталкиваясь от исторических документов: чертежей цитадели, сохранившихся в Российском военно-историческом архиве, и рисунков, датированных 1867 годом, за авторством художников-рисовальщиков Вележева и Верещагина.



По замыслу авторов проекта, семиметровые крепостные стены на городище помимо эстетической, будут служить и вполне практической цели, выполняя функцию обходной галереи с прогулочной площадкой. Помимо исторического входа на цитадель, расположенного со стороны современной улицы Айтке-би и уже построенных Южных ворот, попасть на городище можно будет и со стороны старого города. 120 строителей трудятся здесь с самого октября, но работы у них все еще предостаточно.



Наслоение эпох



По-прежнему немало работы и у археологов. Историк Владимир Бычков, представляющий ТОО "Археологическая экспертиза", уже полтора года работает на участке возле восточной крепостной стены. В самом начале раскопок его группа трудилась на цитадели. В процессе изысканий, вскрыв дерновый слой, археологи обнаружили следы казарменных помещений. Постепенно раскопы соединялись и на сегодня эта часть восточного шахристана и цитадели полностью вскрыты. На сей раз, встретив нас с коллегой, археолог демонстрирует целый комплекс жилых помещений, обнаруженных на шахристане. Главная ценность исторического объекта в его многослойности.



Здесь мы видим сразу несколько культурных горизонтов, – делится Владимир Бычков. – Верхняя стена – это конец XVIII – начало XIX века. А чуть ниже уже XVI век. Для города – это уникальный случай, когда в одном месте через архитектурные сооружения турист сможет увидеть наслоение эпох. Мы исследуем разные строительные горизонты. Сейчас их два, но может быть и больше. Решив посетить этот объект, человек может узнать не только его историю, но и ознакомиться с типом строительства, архитектурой. На разных культурных горизонтах они разные. Если здесь идет кирпичная кладка, то в другом месте применялась пакса, при которой жидкая глина заливалась блоками. Такой разновременной культурный слой, как и весь памятник, безусловно интересен.



Присутствие нескольких культурных горизонтов подтверждается и найденным артефактами.



У нас много монет разных временных периодов, – говорит археолог. – В разное время были найдены монеты кокандского периода, бухарские, времен Казахского ханства. В одном из напластований нам даже попалась монета времен Золотой Орды. Всего на этом участке найдено более двух десятков монет различных временных периодов. Находили также английские и французские пули, наконечники стрел, всевозможную керамику.



Работа по исследованию разных строительных горизонтов на вверенном команде Бычкова участке, продолжается. Благодаря сооруженному навесу, не прекращалась она даже зимой. Правда, тогда археологи работали небольшими группами по три–шесть человек Раскопки к тому времени достигли стадии, при которой зачистка велась очень аккуратно. Чтобы не нанести вред древним строениям искателям древностей приходилось снимать скребками всего по два–три сантиметра грунта.



Такой многослойный памятник – уникальный объект для музеификации, – считает Владимир Бычков. – Уверен, что он будет интересен туристам как ближнего, так и дальнего зарубежья. Таких объектов Казахстане немного и в вашем случае городище Чимкент действительно может стать одной из главных достопримечательностей мегаполиса.



Ирина ГАЛУШКО | Шымкент Источник - Экспресс-К

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