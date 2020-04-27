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Дочь Михаила Фрунзе готовится к своему 100-летию и передает привет Бишкеку
15:51 27.04.2020

Александр Тузов

Корреспонденту VB.KG наконец-то удалось дозвониться в Москву до семьи Татьяны Михайловны Фрунзе – дочери великого полководца, в честь которого наш Бишкек назывался сначала Фрунзеградом, а затем просто Фрунзе в конце 1925 – начале 1991 годов.

В соцсетях даже выдвигали "предположение": "Возможно, еще жива дочь Михаила Фрунзе - Татьяна?". Сообщаем: жива и здорова. Как передал VB.KG московский источник, Татьяна Фрунзе "переехала недавно к своей дочери, Елене Гладковой, она говорит, что мама живет с ней, с мамой все хорошо".

C Еленой Гладковой состоялась следующая беседа:

Елена Анатольевна, добрый день! Это Тузов Александр из "Вечернего Бишкека". Несколько лет подряд связывался по телефону с Татьяной Михайловной, писал о ней в газете и на сайте. Вот теперь до вас дозвонился. Как самочувствие в нынешней коронавирусной ситуации, как Татьяна Михайловна?

- Да ничего, выдержим. Я думаю, никуда не денемся, встретим в августе 100-летие Татьяны Михайловны.

А как насчет высшей награды Михаила Фрунзе – Почетного революционного оружия, шашки с надписью "Народному герою - Михаилу Васильевичу Фрунзе", прикрепленным к эфесу орденом Красного Знамени и золотым портретом Маркса? Куда оно все-таки было передано примерно полвека назад Татьяной Михайловной – в Кыргызский мемориальный дом-музей Фрунзе или в Центральный музей Вооруженных Сил СССР, нынешний ЦМВС России?

- Ну, я не знаю. Откуда мне знать-то, я не знаю, честно говоря. Все сидят сейчас по домам, спрашивать особо не у кого. А почему вас так это Почетное оружие заинтересовало вдруг?

Не раз писал, как бы его было интересно найти или хотя бы выяснить его судьбу, куда Татьяна Михайловна передала в свое время это оружие. Наивысшая советская военная награда 1920-х – начала 1930-х. Редкостная, всего два десятка награждений. Так что если какие сведения будут, давайте обменяемся сведениями. Вот и Бакытбек Бакчиев, директор Кыргызского государственного мемориального дома-музея Михаила Фрунзе, обещает всяческую поддержку в поисках. Я ему передам ваш номер телефона, он будет вам звонить.

…Короче говоря, с Еленой Гладковой, дочерью дочери Михаила Фрунзе, договорились обмениваться информацией. Она бывает по-настоящему сенсационная. Не далее как в начале нынешнего года газета "ВБ" и сайт VB.KG рассказали об удивительном открытии работающих в Бишкеке и Москве энтузиастов-историков Владимира Шварца и Асель Данияровой - Михаил Фрунзе перед гибелью спасал друзей–кыргызов, товарищей детства - братьев Шабдановых (https://www.vb.kg/doc/385244_mihail_frynze_pered_gibelu_spas_dryzeykyrgyzov.html).

Экскурс-бюро: Татьяну Фрунзе подвело воспитание

Бывшему профессору Московского государственного университета доктору химических наук Татьяне Фрунзе 2 августа исполнится 100 лет! Да, она 1920 года рождения, причем - почти наша землячка, родилась в Ташкенте, перед началом легендарного похода Михаила Фрунзе на штурм Бухары.

После трагической гибели отца полководца на операционном столе вскоре умерла и его жена Софья. Татьяна и ее брат Тимур, будущий Герой Советского Союза, воспитывались в семье наркома по военным и морским делам Климента Ворошилова и его жены Екатерины.

Голос у Татьяны Михайловны и в нынешние годы бодрый, отвечала без запинки, когда мы ей позвонили в феврале 2018-го в Москву, на элитную улицу Косыгина, что на Воробьевых горах:

Здравствуйте, Татьяна Михайловна! Газета "Вечерний Бишкек" и лично Александр Тузов поздравляют со 100–летием Красной Армии! Как слышите?

- Прекрасно слышу, можете, Саша, и потише говорить. И всю вашу газету, весь Фрунзе–Бишкек и весь Кыргызстан поздравляю с круглым юбилеем.

Поедете 23 февраля на Красную площадь цветы к могиле Михаила Фрунзе возлагать?

- Пока не знаю. Как буду себя чувствовать. День на день не приходится, когда хорошее самочувствие, а когда не очень. А так каждый год стараюсь там бывать и 2 февраля, в день рождения отца, и 23–го, в День защитника Отечества. Я и сама офицер запаса, ну в отставке теперь.

…Похоже, так же вежливо, как с фрунзенско–бишкекской "Вечеркой", Татьяна Фрунзе говорит по телефону со всеми. И однажды нарвалась на опасных преступниц. Точнее, это они нарвались - быстро оказались за решеткой.

В январе 2007–го ушел из жизни любимый супруг Татьяны Фрунзе - отставной генерал–полковник Службы внешней разведки Анатолий Павлов. А в декабре 2008–го криминальный дуэт авантюристок из Владимирской области попытался взять вдову генерала "в разработку".

Авантюристки позвонили и представились сотрудницами соцслужбы, стали предлагать помощь.

- Мне никакой помощи не надо, я хорошо обеспечена, обо мне заботятся и дети с внуками, и государство, - отвечала профессор.

- Тогда, пожалуйста, подпишите отказ, требуется для отчета, - на ходу придумали воровки.

Они тут же явились в квартиру Татьяны Михайловны. Одна отвлекла внимание хозяйки своими дурацкими "отказными бумагами", а другая за ее спиной украла увешанный орденами и медалями парадный китель генерал–полковника Анатолия Павлова, возглавлявшего с 1978–го по 1989 год Главное разведывательное управление Генштаба. Похитили и награды самой Татьяны Михайловны.

Но с генералами разведки, даже покойными, шутки плохи. Изловили аферисток с быстротой, достойной легендарного Штирлица. Все украденное вернули владелице.

Источник - Вечерний Бишкек
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