РосВласти прогнозируют рост криминала среди гастарбайтеров, - "НГ"

20:50 27.04.2020 Усиление ксенофобии со стороны граждан России заметно уже сейчас



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

27 апр. 2020



Руководитель Федерального агентства

по делам национальностей Игорь Баринов

в начале апреля предупредил губернаторов

о проблемах с мигрантами.



Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) еще в начале апреля уведомило руководителей регионов о возможном обострении обстановки вокруг трудовых мигрантов, которые оказались в трудных условиях после введения ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Ряд специалистов опасаются как роста числа преступлений среди гастарбайтеров, теряющих работу в городах-миллионниках, так и усиления ответной ксенофобии со стороны коренных жителей. В МВД утверждают, что пока нет статистики, подтверждающей данные прогнозы. Однако, как выяснилось, в России нет единого ведомства, которое способно реализовать механизм контроля за потоками приезжих. Полиция только реагирует на факты и потом составляет сводки. А тот же ФАДН, вообще не имеющий территориальных подразделений по стране, делает лишь экспертные прогнозы.



В регионах опасаются роста преступности с участием мигрантов, которые из-за карантина остались без работы, денег и еды. Общественники объясняют это тяжелым положением, в котором оказались иностранцы в РФ. Но в МВД заявляют, что ситуация спокойная – роста преступности со стороны гастарбайтеров как такового нет. "Число преступлений, совершенных иностранцами в России за три месяца года, увеличилось на 2,2% и составило почти 9,5 тыс.", – следует из полицейской статистики.

Между тем в распоряжении "НГ" оказался служебный документ ФАДН, подписанный главой ведомства Игорем Бариновым еще в начале апреля. В нем говорится о "предпосылках к обострению обстановки" с участием иностранцев в условиях борьбы с пандемией. Там, например, указано, что, несмотря на режим самоизоляции, фиксируются "активные бытовые контакты" между мигрантами в местах их компактного проживания. Отмечаются их скопления в международных аэропортах с целью возврата домой и, наоборот, в единых миграционных центрах для продления пребывания в РФ.

Как сообщает губернаторам ФАДН, в соцсетях распространяются оскорбительные отзывы в отношении приезжих из Китая и других стран Азии и фейковые публикации о конфликтах с участием приезжих. Все это может привести к обострению межнациональных отношений, сделали вывод в ведомстве по результатам, правда, не собственных данных, а некоего экспертного опроса.

Было выявлено пять основных рисков. Первый – это "формирование новых и усиление имеющихся негативных стереотипов в отношении иностранцев", а значит, и рост мигрантофобии. Второй риск состоит в вовлечении "гастарбайтеров, лишившихся источников доходов и не имеющих возможности убыть на родину, в противоправную деятельность". При этом, в-третьих, мигранты могут использовать тезисы о "религиозной мотивации для игнорирования вводимых ограничений". А стало быть, четвертый риск – это "возникновение очагов распространения инфекции в результате уклонения приезжих от обращения за квалифицированной медпомощью". Последний вывод касается возможной "активизации радикально настроенных лидеров по распространению деструктивных идей, а также вовлечению мигрантских масс в "нетрадиционные культы и экстремистскую деятельность".

В результате ФАДН посоветовал регионам "усилить контроль за ситуацией" в местах компактного проживания мигрантов в виде постоянного мониторинга, проводить разъяснительные беседы по профилактике межнациональных конфликтов и принимать меры "по недопущению распространения недостоверной национально и религиозно ориентированной информации".



Трудовые мигранты по-разному

приспосабливаются к ограничительным мерам

в стране. Фото РИА Новости

В экспертной среде этот документ уже признали формальным и абстрактным, потому что регионам "всегда рекомендуют этим заниматься", но это все теория. На практике же непонятно, кому все это адресовано, а стало быть, такие указания скорее всего никто не услышит. Эксперты при этом напомнили, что в отличие от прежней Федеральной миграционной службы МВД не занимается вопросами адаптации, обучения и трудоустройства мигрантов. Эти функции как бы возложены на ФАДН, однако тот даже не имеет по стране своих территориальных подразделений. ФАДН опирается на сведения от управлений внутренней политики региональных администраций, однако там отчеты о мигрантах пишутся для проформы. "У ФАДН нет ни бюджета, ни людей, их законопроект об адаптации приезжих завис в Госдуме. То есть по факту ничего не делается для интеграции иностранцев в российское общество" – вот такое мнение от правозащитников услышал корреспондент "НГ".



По словам президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, ситуация с занятостью сейчас резко ухудшилась как для россиян, так и для приезжих. Но у коренного населения "больший запас прочности" и выше уровень социализации. "Поэтому риски преступности в мигрантской среде растут более высокими темпами, чем риски преступности в среднем при ухудшении экономической ситуации", – пояснил Ремизов. В общем, сложилась такая ситуация, когда контроль государства над населением, в том числе цифровой, более чем уместен: "В условиях, когда все границы перекрыты, должны применяться временные меры прежде всего по контролю за иностранцами. По максимуму должна включаться и ответственность работодателей". Тем более, подчеркнул Ремизов, что со снятием ограничений экономические проблемы в стране не закончатся, а значит, встанет вопрос о сокращении числа трудовых мигрантов и их замещении россиянами. Скорее всего они будут готовы работать за меньшие деньги и в тех сферах, которые раньше им казались непривлекательными.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил, что, несмотря на остроту проблематики, не видно, чтобы правительство всерьез поднимало тему миграции. "Было несколько отдельных высказываний вице-премьера Хуснуллина и главы Минстроя Якушева относительно общих вопросов занятости мигрантов в строительной сфере, профилактике заболеваемости на стройках. Якушев пошел чуть дальше и пунктирно обозначил рост социальной напряженности, сославшись на обращения застройщиков, остановивших работу из-за коронавируса", – напомнил он. По мнению Брода, назрела необходимость провести спецзаседание правительства, посвященное проблемам миграции, "учитывая то, что ситуация накаляется". По итогам должно появиться постановление о мерах в сфере миграционной политики на период пандемии.

"Общался на днях с чиновниками ряда регионов ЮФО, они ждут "дорожную карту" по вопросам миграции. И уверен, что не только там ждут", – сообщил "НГ" Брод. Например, напомнил он, в южных регионах агропроизводители заявляют о нехватке рабочих рук в период весенних посевных работ. "Но кто-то должен координировать эти процессы, информировать мигрантов, принимать, расселять, организовывать медицинский осмотр. Таким уполномоченным органом могло бы выступить Министерство труда и социальной защиты". Если же миграционную тему по-прежнему не замечать, считает правозащитник, то она все равно напомнит о себе криминализацией мигрантов, ответной мигрантофобией, между тем российское общество сейчас и так накалено до предела.

Как рассказала "НГ" эксперт "Форума переселенческих организаций" Галина Рагозина, в МВД заявляют, что контроль над мигрантами вовсе не утерян. В частности, работодателей обязали уведомлять органы о найме приезжих. Также планируется привлекать муниципалитеты, которые могут сообщать о появлении у них новых жителей. И все же, по словам Рагозиной, в регионах ситуация сложная, местные жители опасаются притока дополнительных гастарбайтеров. Уже звучат и такие опасения, что многие приезжие "уйдут в подполье" из-за страха, что миграционная служба будет их выявлять не для легализации, а выдворения после открытия границ.

По мнению Рагозиной, нынешняя ситуация вскрыла еще одну острую проблему – незнание реальной численности мигрантов с неурегулированным правовым статусом. В миграционных подразделениях МВД говорят, что в их поле зрения лишь те, кто приходит оформляться, а полиция занимается ловлей преступников, что и отражается в их сводках. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588009800

Новости Казахстана

- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан

- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента РК – Елбасы

- Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела меры поддержки системообразующих предприятий РК

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилья в столице

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №233

- Нужно ли нам квазигосударство?

- Кадровые перестановки

- В Мажилисе обсуждается законопроект по вопросам чрезвычайного положения

- Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть третья

- Во сколько Казахстану обходится мнимая цифровизация?

