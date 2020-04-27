Двадцать минут, навсегда изменивших рынок нефти

00:02 28.04.2020 Обвал нефтяных котировок до отрицательных значений стал событием, потрясшим финансовые рынки. Аналитики, регуляторы и инвесторы до сих пор пытаются разобраться, что произошло



Всю ночь нескончаемым потоком шли приказы на продажу, и любой трейдер, подключенный к платформе Nymex, понимал, что вот-вот начнется кровавая бойня. К семи утра по нью-йоркскому времени цена ключевого фьючерсного контракта - West Texas Intermediate с поставкой в мае - уже подешевел на 28% до $13.07 за баррель.



А затем, буквально за двадцать минут, которые войдут в историю как одно из самых экстраординарных событий в истории финансовых рынков, цена обвалилась до уровня, который ранее считался немыслимым и невероятным. Саудовские принцы, техасские рейнджеры и русские олигархи в ужасе смотрели на то, как цена на самый важный в мире сырьевой ресурс провалилась ниже нуля и достигла отметки минус 37,63 доллара за баррель. Именно такую цену продавцы были готовы заплатить покупателю, лишь бы только избавиться от баррелей.



Многое в этой распродаже, подобной флеш-крешу, остается непонятным, включая роль нефтяного казначейского фонда, который тоже стремился избавиться от майских контрактов за несколько часов до их погашения (как и многие другие инвесторы). Ясно одно, этот день стал кульминаций самого самого разрушительного кризиса на рынке нефти в нынешнем поколении, замешенного на беспрецедентном падении спроса в условиях глобального карантина и попыток остановить распространение пандемии коронавируса.



Для нефтяной промышленности настал момент истины: ископаемое топливо, на котором построен весь современный мир, из актива превратилось в обязательство.



Опасный ETF



Отрицательные цены коснулись в основном американской нефти и контракта WTI с поставкой в мае. И все же ударную волну ощутил на себе весь мир. Трейдеры до сих пор пытаются сложить воедино кусочки мозаики, чтобы понять, какое стечение обстоятельств привело к краху. Регуляторы тоже изучают это событие. Для краткосрочных инвесторов в Азии, поставивших на восстановление, оно стало часом расплаты. Всего в казначейском нефтяном фонде Банка Китая участвовало 3700 розничных инвесторов. В совокупности они потеряли 85 млн долларов.



Вскоре расплата настигла и американских инвесторов, которые сделали такую же ставку, как и их коллеги в Азии - они рассчитывали, что нефть должна была подорожать, поэтому вложились в американский нефтяной фонд (United States Oil Fund), биржевой фонд под тикером USO.



Этот фонд, в который инвесторы за неделю до всего этого вложили 1.6 миллиарда долларов, в понедельник уже не держал майские контракты. Но обвал спровоцировал цепную реакцию, поэтому его инвесторы тоже пострадали.



На самом деле цепочка событий, закончившаяся падением цен в минус, начала раскручиваться более двух недель назад, когда пандемия резко обвалила мировой спрос на нефть: самолеты остались на земле, автомобили в гаражах, а заводы опустели. Уже тогда по рынку поползли разговоры о возможном снижении цен в отрицательную зону. В частности, 8 апреля CME Group посоветовала клиентам "подготовиться к возможному снижению цен на базовый актив до минусовых значений".



В эти выходные страны-производители, включая Саудовскую Аравию и Россию, договорились сократить добычу на 9.7 млн баррелей в день - это десятая часть всего мирового объема добычи. Но это капля в море. Нефтеперерабатывающие заводы начали закрываться. Покупатели нефти с немедленной поставкой на физических рынках испарились.



Физическая поставка



К тому времени, когда наступил понедельник 20 апреля, большинство ETF и других инвестиционных продуктов (кроме китайского казначейского нефтяного фонда) уже перенесли свои позиции по нефти WTI с майских контрактов на следующий месяц.



Погашение фьючерсного контракта подразумевает физическую поставку актива. Если вам не удалось от него вовремя избавиться, то вы станете счастливым обладателем 1000 баррелей нефти. Такое случается редко. Но в этот раз так и вышло.



Физическая поставка бенчмарка WTI происходит в Кушинге, штат Оклахома. Если нефтехранилища там переполнены, цена истекающего контракта может резко упасть и двигаться в отрыве от остального рынка. С падением спроса в Кушинге резко выросли запасы. В марте и апреле они увеличились на 60% и приблизились 60 млн баррелей, при этом что максимальная загрузка допускает 76 млн баррелей и, по мнению аналитиков, все оставшееся свободное место уже расписано и распределено.



Поэтому в решающий понедельник, предпоследний день торгов по майскому контракту WTI, было очень мало трейдеров, способных или желающих принять физическую поставку.



Покупателей нет



В тот день, когда объемы торгов сократились, а количество продавцов превысило число покупателей, контракты, торгуемые в день погашения, быстро перешли к максимально допустимому дисконту - 10 центов за баррель. В течение примерно часа, с 13:12 до 14:17 торговля этими контрактами практически не велась. Просто потому, что не было покупателей. Что случилось потом, все мы знаем. В 2:08 контракт на нефть WTI стал отрицательным. А спустя несколько минут обвалился до ?40,32 и незначительно восстановился к закрытию.



"Механизм трейдинга в день погашения дал сбой", - отметил Дэвид Гринберг, президент Sterling Commodities и бывший член совета директоров Nymex. "Он показал хрупкость рынка WTI, который не такой большой, как думают люди".



Цены на физическом рынке США, устанавливаемые в соответствии с расчетом WTI, также резко упали, при этом некоторые нефтеперерабатывающие и трубопроводные компании сообщали своим поставщикам цены на уровне минус 54 доллара за баррель.



Инвестиционные продукты Банка Китая наглядно демонстрируют, почему так опасно падение цен ниже нуля. Банк требовал от розничных инвесторов внести всю стоимость приобретаемого актива вперед. Таким образом, сам банк, казалось бы, ничем не рисковал. Но если цены падают ниже нуля, денег на клиентских счетах не хватит, чтобы покрыть убытки.



Банк держал совокупную позицию в размере 1.4 млн баррелей нефти, или 1400 контрактов. В итоге чтобы погасить их, ему пришлось заплатить 500 млн юаней (56 млн долларов).



Инвесторы в других уголках мира столкнулись с аналогичными рисками. ETFs могут обанкротиться, если цена заключенных ими контрактов. опустится ниже нуля. Осознав эту возможность, они переместили большую часть своих вложений в контракты с более поздним сроком поставки. Некоторые брокеры запретили клиентам открывать новые позиции по июньским контрактам.



Этот шаг спровоцировал новую волну распродаж на рынке. Во вторник июньский контракт по WTI упал на 68% до $ 6.50. На этот раз падение затронуло не только американскую нефть: фьючерсы на Brent в среду тоже упали к минимальной отметке за последние двадцать лет ($15.98), а сорта нефти, рассчитываемые на базе Brent вплотную подошли к нулю.



Приоритет CFTC



Гарольд Хамм, председатель Continental Resources Inc., призвал провести расследование, заявив, что резкий спад в последние минуты понедельника наводит на мысли о манипулировании рынком или сбое алгоритмов.



По словам анонимных источников, восстановление цепочки событий в последние минуты торгов 20 апреля стало приоритетом для американской комиссии по срочной биржевой торговле. Расследование только началось, но на данном этапе чиновники склоняются к мысли, что это движение стало результатом стечения экономических и рыночных факторов. Однако CFTC хочет знать, действительно ли данные по доступным хранилищам, публикуемые Управлением энергетической информации США, отражают фактическую ситуацию.



"Отрицательная цена по фьючерсному контракту на нефть WTI связана с фундаментальными проблемами спроса и предложения, а также с особенностями этого фьючерсного продукта", - заявил председатель CFTC Хит Тарберт в интервью Bloomberg News.



CME, со своей стороны, утверждает, что падение стало следствием эффективной работы рынка. "Рынки работали именно так, как и должны", - сказал генеральный директор Терри Даффи в интервью CNBC. "Если Хэмм или кто-то другой считает, что цена должна быть выше нуля, почему бы им не встать по ту сторону рынка и взять все эти баррели? Но дело в том, что в тот момент времени объективная цена была другой".



Кто бы ни был прав, события этой недели изменили рынок нефти навсегда.



"Мы стали свидетелями исторического события", - заявил Тамас Варга, аналитик брокерской компании PVM. "Ради стабильности рынка нефти, это не должно повториться".



Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg

27.04.20 22:12 Источник - profinance.ru

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