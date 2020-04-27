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У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса
00:10 28.04.2020

Британские врачи бьют тревогу

Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом. При этом тесты некоторых детей на COVID-19 показывают отрицательный результат, у другой части они положительные.

В оповещении говорится: "В последние три недели наблюдалось явное увеличение числа детей всех возрастов, страдающих системным воспалительным заболеванием, требующим интенсивной терапии, по всему Лондону, а также в других регионах Великобритании". Точная природа синдрома пока не определена - медики считают, что он также может быть вызван еще не определенной инфекцией, набравшей силу на фоне коронавируса.

Описывается "воспалительное состояние" так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжелом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем.

Из досье "МК": Болезнь или синдром Кавасаки проявляется в виде поражения слизистых, лимфатических узлов, конъюктивита, сыпи, шелушения кожи на пальцах рук и ног, трещин на грубах. А также болей в животе, диареи и рвоты, жара.

Очень часты серьезные осложнения на сердце. При синдроме Кавасаки поражаются артерии. Точная этиология заболевания не известна, прямого лечения не существует.

Синдром Кавасаки поражает в основном малышей в возрасте 1-5 лет. Его диагностировали у двухлетнего сына актера Джона Траволты, Джетта, умершего в двухлетнем возрасте".

Всплеск непонятного заболевания наблюдается в последние три недели. В связи с этим детей, у которых начинаются боли в животе, рекомендуют срочно госпитализировать.

Пока абсолютное количество маленьких пациентов с загадочным синдромом не очень велико. Однако подобные случаи наблюдают и в других странах. Daily Mail приводит слова педиатра лондонской больницы Святой Марии Элизабет Уиттакер: коллеги из Италии и Испании сообщают про аналогичное заболевание.

Ирина Ринаева

Источник - МК
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