У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса

00:10 28.04.2020

Британские врачи бьют тревогу



Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом. При этом тесты некоторых детей на COVID-19 показывают отрицательный результат, у другой части они положительные.



В оповещении говорится: "В последние три недели наблюдалось явное увеличение числа детей всех возрастов, страдающих системным воспалительным заболеванием, требующим интенсивной терапии, по всему Лондону, а также в других регионах Великобритании". Точная природа синдрома пока не определена - медики считают, что он также может быть вызван еще не определенной инфекцией, набравшей силу на фоне коронавируса.



Описывается "воспалительное состояние" так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжелом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем.



Из досье "МК": Болезнь или синдром Кавасаки проявляется в виде поражения слизистых, лимфатических узлов, конъюктивита, сыпи, шелушения кожи на пальцах рук и ног, трещин на грубах. А также болей в животе, диареи и рвоты, жара.



Очень часты серьезные осложнения на сердце. При синдроме Кавасаки поражаются артерии. Точная этиология заболевания не известна, прямого лечения не существует.



Синдром Кавасаки поражает в основном малышей в возрасте 1-5 лет. Его диагностировали у двухлетнего сына актера Джона Траволты, Джетта, умершего в двухлетнем возрасте".



Всплеск непонятного заболевания наблюдается в последние три недели. В связи с этим детей, у которых начинаются боли в животе, рекомендуют срочно госпитализировать.



Пока абсолютное количество маленьких пациентов с загадочным синдромом не очень велико. Однако подобные случаи наблюдают и в других странах. Daily Mail приводит слова педиатра лондонской больницы Святой Марии Элизабет Уиттакер: коллеги из Италии и Испании сообщают про аналогичное заболевание.



Ирина Ринаева