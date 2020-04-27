Разъединенные штаты Америки возвращаются к работе, - Д.Моисеев

00:11 28.04.2020

Местные и федеральные власти обеспокоены безработицей больше, чем коронавирусом

Данила Моисеев

27 апр. 2020



Несмотря на опасения медиков второй волны пандемии и дефицита тестов на коронавирус, губернаторы либо готовят свои штаты к постепенному сворачиванию режима самоизоляции, либо уже позволили части бизнеса возобновить деятельность. Особо отличилась Джорджия, губернатор которой проигнорировал предупреждения самого президента Дональда Трампа. Свой план по выходу из самоизоляции представил и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

В США открываются не только штаты, где губернаторы – республиканцы, но и контролируемые демократами Колорадо, Монтана, Миссисипи и Миннесота. Но по темпам возобновления деятельности их все же опережают возглавляемые республиканцами Оклахома, Аляска, и Южная Каролина.



Медики настаивают на том, что государство еще недостаточно подготовлено для активных мер по возобновлению экономической деятельности. Ведь до сих пор не реализована программа отслеживания контактов и тестов на коронавирус. Последние важны потому, что без них больной без симптомов способен заразить большое количество людей.



Однако американцам неизбежно придется идти на риски: с середины марта за пособиями по безработице обратились рекордные 26,5 млн граждан. Управление Конгресса США по бюджету предвещает падение экономики на 40% в годовом исчислении за второй квартал, несмотря на огромные дотации бизнесу со стороны государства. Также ожидается, что уровень безработицы в 2021 году окажется не ниже 10%, в то время как перед пандемией он составлял всего 3,5%.

По словам экономического советника Белого дома Кевина Хассетта, к концу апреля этот показатель подскочит до 16%, и это еще не предел. Иными словами, пандемия на данный момент лишила работы каждого восьмого американца. Терпящая огромные убытки компания Boeing уже на этой неделе начнет строительство самолетов, мобилизовав 27 тыс. сотрудников. Вернутся к работе и 2,2 тыс. работников производителя сельхозтехники Bobcat.



Поэтому и демократу Эндрю Куомо, несмотря на то что в штате Нью-Йорк количество заболевших коронавирусом приближается к 300 тыс., пришлось разработать и представить на брифинге план по выходу из самоизоляции. С 15 мая в ряде районов в северной части штата, наименее пострадавшей от COVID-19, возобновят работу строительные предприятия и компании в сфере производства. Однако, по словам Куомо, бизнесменам придется представить конкретные планы, как они собираются обезопасить своих сотрудников и предоставить им средства защиты. Также им придется запастись тестами на коронавирус и дезинфицировать помещения. В это же время государство будет активно отслеживать динамику заболеваемости. К началу июня штат приступит к следующей фазе: другим предпринимателям необходимо будет доказать важность их бизнеса и его низкие риски для здоровья населения.



Иными словами, не государство будет диктовать условия, а самому бизнесу придется ухищряться, изыскивая решение проблем. Таким образом, Куомо хочет использовать финансовые интересы предпринимателей в качестве катализатора возникновения креативных идей, как можно перехитрить COVID-19. Главное условие – не допускать больших скоплений людей.

К концу этого этапа планируется открыть школы. Посочувствовал Куомо спортивным клубам, которым без зрителей будет тяжело быть прибыльными, но губернатор призвал их пересмотреть свою бизнес-модель. Кроме того, необходимо будет подумать над досугом населения, особенно малообеспеченного, на свежем воздухе. В Техасе эту проблему уже решили – с прошлого понедельника там открыли парки.



Куда амбициознее губернатор Джорджии Брайан Кемп. В конце прошлой недели он разрешил открыть спортзалы, парикмахерские, дорожки для боулинга и тату-салоны, хотя и сам признавал, что в штате мало тестов на коронавирус, и даже получал нагоняй от самого Трампа за желание распахнуть двери различных заведений слишком быстро. А с понедельника в Джорджии посетителей уже принимают кинотеатры и рестораны.



Но оправдываться за снятие ряда ограничений приходится и противнику республиканцев, губернатору Колорадо Джареду Полису.

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев подчеркнул, что в вопросе борьбы с коронавирусом губернаторы автономны и их действия в большей степени определяются практической необходимостью, а не идеологией и партийной принадлежностью.



"Давайте не будем забывать, что губернаторы были избраны жителями штатов и отвечают они в первую очередь не перед Вашингтоном, а перед своими избирателями", – сказал эксперт "НГ".