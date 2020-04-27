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Китай избавил от коронавируса Мао Цзэдун. В Поднебесной граждане оказались готовы к тотальному карантину, - "НГ"
00:39 28.04.2020

Владимир Скосырев
27.04.2020

В Ухане, где вспыхнула инфекция, в больницах, по официальным данным, нет ни одного пациента с COVID-19. В Пекине и Шанхае новых зараженных – единицы. Американская пресса, сравнивая эти данные с положением в США, утверждает, что они выдуманы, Пекин намеренно преувеличивает свои успехи. Вашингтон грозит Китаю колоссальными штрафами. Но, по мнению экспертов, в КНР в отличие от России и Запада люди готовы следовать предписаниям верхов, терпеть неудобства. К тому же работу властей облегчает система слежки на низовом уровне.

Представитель Государственной комиссии по здравоохранению Ми Фэн заявил, что благодаря усилиям медицинского персонала Уханя и всей страны 76-дневный карантин в городе с 11-миллионным населением закончился, а число новых заболевших равняется нулю. Ухань – столица провинции Хубэй. Там за последние 20 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения.

Режим, введенный в Ухане и провинции, никак не назовешь либеральным или квазикарантином. Жителям было предписано оставаться дома. Дороги закрывались, железнодорожное и воздушное сообщение остановлено. Даже сейчас, по сообщению агентства Reuters, когда рестрикции ослаблены, жителей продолжают регулярно тестировать, чтобы не допустить новой вспышки.
Сведения о ситуации в Пекине (население – 21,5 млн) и Шанхае (24 млн) тоже благоприятные. В столице скончалось всего восемь человек, в Шанхае – семь. Около 70 человек с диагнозом коронавирус лечатся в больницах Пекина.

Распространяя эти сообщения, "Пекин беззастенчиво лжет, – утверждает газета New York Post. – Данные об умерших в больших городах, жители которых часто путешествуют, абсурдно низкие. Чума распространилась из Уханя в Европу и Америку, поразив насмерть в городах тысячи людей. И лишь слегка затронула китайские города, где скученно живет гораздо больше людей".

Газета в более откровенной манере повторила то, о чем говорят президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майкл Помпео. Данные Пекина, по их мнению, вызывают подозрения, необходимо провести расследование. Между тем Майкл Бадовски, доктор микробиологии в Университете Аризоны, называет такие обвинения в адрес Китая субъективными, продиктованными стремлением демонизировать Коммунистическую партию Китая.

Каждый, кому довелось жить или работать в Китае, мог убедиться, насколько крепко власть держит под контролем жителей. У автора этих строк, работавшего в Китае газетным корреспондентом, был хороший знакомый. Жил в Пекине в невзрачном многоквартирном доме. Бывало, пригласит к себе. Подхожу к подъезду, а на скамейке сидит немолодая женщина. Вежливо спрашивает, кто вы, к кому идете.
Сам я жил в квартире в компаунде, предназначенном для дипломатов и прочих иностранцев. Если пригласишь кого-нибудь к себе, гостю, само собой, нужно было предъявлять охране документ. Такая система, как представляется, сохранилась со времен Мао Цзэдуна, когда любой нежелательный, с точки зрения партии, контакт пресекался.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал "НГ", что система круговой поруки сложилась еще до прихода к власти коммунистов. А в наши дни начальство использует ее для связей с населением, получения сведений. В отличие от России китайские "ЖЭКи" или домоуправления чрезвычайно активны. "Пенсионеров, домохозяек, тех, у кого нет полноценной работы, за небольшие деньги мобилизуют на дежурство по соблюдению санитарного режима, по сбору информации. Государство фактически делегирует часть своих полномочий на низовой уровень. В любом околотке есть ответственный за порядок. Каждый микрорайон обнесен стеной. И там есть возможность самостоятельно организовываться, в случае чего изолироваться. Это уникальное преимущество Китая по сравнению с западными странами. Есть некоторые азиатские страны, где существуют подобные структуры, – в Японии, Южной Корее, Вьетнаме", – пояснил эксперт.

Конечно, в организации карантинных мер большую роль сыграли информационные технологии. Но главное – для того, чтобы остановить эпидемию, Пекин, полагает Кашин, был готов идти на огромные экономические жертвы. Он обвалил экономику страны в первом квартале практически на 7%. В провинции Хубэй экономика рухнула на 40%.

"Реакция Китая на появление коронавируса выглядела так. В первые три недели он медлил, ожидал каких-то научных подтверждений. Это имело катастрофические последствия. Когда подтверждение пришло, то были приняты меры крайне радикального характера. В своей основе они напоминали то, что делали государства во время эпидемий в XVIII, XIX веках. Успеху способствовали современные технологии, сильный полицейский аппарат и система социальной организации на низовом уровне", – заключил эксперт.

Источник - ng.ru
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