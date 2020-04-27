Новые нефтяные парадоксы: Urals победил Brent

02:12 28.04.2020

Цена российского сырья впервые в истории превысила котировки самого известного сорта нефти



Вечером 27 апреля, сорт нефти WTI, неделю назад падавший до отрицательных значений, снова обвалился. На сей раз, правда, не столь критично: июньские фьючерсы упали с $16 до $13 за баррель. Зато цена российского нефтяного сорта Urals значительно выросла и превысила стоимость североморского барреля Brent более чем на $1. В настоящий момент за "бочку" российского сорта "черного золота" дают почти $17, а ее конкурент оценивается менее чем в $16. Эксперты считают этот "успех" российской нефти временным и случайным, лишний раз доказывающим парадоксальную природу сегодняшней ситуации на глобальном рынке "черного золота".



27 апреля 2020 года произошло фантастическое событие. Цена российского нефтяного сорта Urals достигла $17 за баррель (это далеко не рекорд) и превысила стоимость североморской смеси Brent на $1,05 за баррель (а вот это уже рекорд)!



Причем, подобные торговые противоречия происходят на фоне падающей стоимости американских фьючерсов на нефть марки WTI, которые на сегодняшней торговой сессии упали на 27,5% - до $12,55 за баррель. Как полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, несмотря на некоторые колебания, нефтяные котировки продолжают прибывать на крайне низких отметках. Создается впечатление, что нынешнее соглашение об ограничении добычи, с большим трудом заключенное странами, входящими в ОПЕК+, и независимыми участниками альянса, повлияло на сырьевой рынок в гораздо меньшей степени, нежели договор, подписанный в 2016 году и сумевший тогда сдержать обвал цен на "черное золото".



Сейчас на рынке нефти, из-за глобальных карантинов, произошло беспрецедентное снижение спроса на топливо и, как результат, на сырую нефть со стороны перерабатывающих предприятий. Аналогов нынешней ситуации не было не только за последние годы, но и пожалуй за всю историю. При этом собственники нефти вынуждены платить как за аренду нефтехранилищ, так и за фрахт танкеров. Чтобы снизить эти издержки, владельцы нефти готовы избавиться от нее буквально на любых условиях, что и приводит к падению цен, а иногда даже к отрицательным ценам. В связи с этим показательны события 27 апреля: сначала аномальное скопление танкеров с нефтью наблюдалось у побережья Калифорнии. Затем было сообщено о танкерной "пробке" в узком Сингапурском заливе. Суть происходящего: нефть из-за избыточного предложения и резко упавшего спроса никому не нужна. Дальнейшее падение спроса на сырье, по оценке Международного энергетического агентства, к концу апреля достигнет 29 млн баррелей в сутки. Напомним, что вступающее с 1 мая соглашение ОПЕК+ предполагает убрать с рынка максимум 20 млн баррелей в сутки.



Поэтому в настоящее время биржевые игроки предпочитают продавать контракты с ближайшим сроком погашения, но приобретают покупать фьючерсы с поставкой сырья в более позднее время.



"Разовое превышение нефтяных котировок "бочки" Urals над баррелем Brent - это не победа российской нефтяной отрасли. Это диагностика нефтяной мировой болезни. Когда прекратится коронавирус, сырьевой рынок планеты выздоровеет. Тогда мы и увидим настоящее столкновение нефтяных сортов и, скорее всего, оно окажется не в пользу российского Urals", - уверен Пикин.



Николай Макеев