В США объявили о начале перебоев с продуктами

07:20 28.04.2020

Крупный американский производитель мяса компания Tyson Foods предупредила власти страны о том, что "цепочка поставок продуктов питания разрывается" на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Компания ограничит поставки продуктов до тех пор, пока не будут открыты все ее заводы, закрытые ранее из-за пандемии.



"Поскольку заводы по производству свинины, говядины и курицы вынуждены закрываться, даже на короткие периоды времени, миллионы фунтов мяса исчезнут из цепочки поставок", - отметил председатель совета директоров Tyson Foods Джон Тайсон.

Ранее руководство компании закрыло или сократило производство на нескольких предприятиях по всей территории США, включая завод по переработке свинины в Айове, где у нескольких рабочих был выявлен коронавирус. Закрыты заводы в Техасе и Индиане. Может возникнуть ситуация, уточняют в компании, когда фермерам по всей стране просто некуда будет продавать свой скот для переработки.

Эксперты предупреждают, что это может быть вопрос нескольких недель, прежде чем потребители почувствуют нехватку мяса в продуктовых магазинах.



При этом, уточняет The Guardian, президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что он ожидает от профильных министерств, что власти смогут сделать так, чтобы продовольственные поставки оставались стабильным и безопасными.



Александр Шляпников