"Казни египетские" разверзлись над обреченной Украиной, - Д.Минин

08:22 28.04.2020

Дмитрий МИНИН | 28.04.2020



На фоне охватившей мир паники по поводу распространения коронавирусной инфекции Украину захлестнули и другие не менее серьезные напасти, обрушившиеся на страну, словно "казни египетские".

Бесснежная зима и необычно ранняя весна привели к огромным лесным пожарам, которые лишь слегка приглушает время от времени накрапывающий дождь. Уровень воды в реках – самый низкий за более чем столетнюю историю наблюдений. А наиболее засушливый период еще впереди.



Киев накрыло чернобыльским смогом

Сельскохозяйственный год обещает быть очень слабым при ожидаемой нехватке продовольствия на планете. Самое ужасное то, что горит Чернобыльская зона, где погибло уже более 11 тыс. гектаров лесов. Эту отравленную гарь несет на Киев, погрузившийся в ядовитый смог, который сделал на какое-то время украинскую столицу, по международным оценкам, самым загрязненным городом в мире. К дыму присоединился невесть откуда принесенный ураганным ветром песок, и в самом деле создавший картину древнего Египта.

В экономике Украина – первый кандидат в Европе на неминуемый дефолт. Даже если придет вымаливаемый ею кредит МВФ, предоставление которого обставляется все новыми условиями, это лишь незначительно отсрочит неизбежный итог. И, наконец, подлинное "наказание Господне" в политике – призыв В. Зеленским на пост вице-премьера Михаила Саакашвили. Это ли не знак грядущего Апокалипсиса?

По официальным показателям распространения СОVID-19, Украина в сравнении с наиболее пораженными европейскими странами выглядит вполне пристойно. На 27 апреля официально подтверждено более 9 тысяч заражений, в день число заразившихся возрастает примерно на 10%. Однако эти цифры никого не успокаивают, поскольку в стране одновременно и самый низкий уровень тестирования в Европе (собственное производство тест-систем отсутствует). На Украине проведено всего около 100 тыс. тестирований по сравнению, например, с 200 тыс. в четырехкратно уступающей Украине по населению Белоруссии или с почти 3 млн проб в России.



Заболеваемость коронавирусом по регионам Украины

Ученые Института будущего человечества Оксфордского университета, Австралийского национального университета и Гарвардского университета спрогнозировали активность распространения инфекции в ряде стран мира. По их подсчетам, на 23 апреля 2020 года на Украине в действительности насчитывалось 26,6 тысячи зарженных коронавирусом, включая бессимптомных больных.



Ученые изучают коронавирус

Сформулированы четыре сценария дальнейшего распространения инфекции. По самому благоприятному из них, при условии, что Украина будет придерживаться жестких карантинных мер на протяжении многих месяцев, на пике число больных в стране составит 290 тыс. человек. Нет нужды говорить, что выдержать такой режим Украина не в состоянии по экономическим причинам, как и лечение одновременно почти 300 тыс. человек (имеются в виду зараженные с ярко выраженной симптоматикой). При ослаблении карантина в ближайшие недели, согласно данному прогнозу, число больных на Украине может составить от 1 млн до 1,7 млн человек. Положение усугубляется разрушенной медицинской системой и отсутствием ресурсов для ее скорейшего восстановления.



В. Зеленский осматривает подготовленные для больных спартанские "удобства"

Главными очагами распространения инфекции стали Киев и Западная Украина, куда вернулись сотни тысяч заробитчан из Европы. В западных областях обвиняют персонально президента Зеленского: сначала он опрометчиво заявил о полном закрытии границ, вызвав панику и давку на кордонах с Европой. Затем, перед Пасхой, наоборот, разрешил всем свободно вернуться, не обеспечив сколько-нибудь надежный контроль за перемещениями людей. Масштабные скопления народа стали отличной почвой для распространения вируса.



Монастырисский район стал центром эпидемии в Тернопольской области

Есть некий парадокс в том, что еще недавно Львовская и Тернопольская области дружно восставали против размещения у них на карантин нескольких десятков украинцев, возвратившихся из Китая, среди которых, кстати, ни один впоследствии носителем вируса не оказался. Видимо, их там посчитали "чужими" выходцами с востока. А теперь к ним тысячекратной сторицей прибыли "свои" инфицированные, не принять которых родственники не могут.

Положение осложняется природными аномалиями. По сложившейся недоброй традиции в чернобыльских пожарах Киев ищет "руку Москвы", хотя репортажи с мест говорят о том, что поджигатели либо просто хотят поживиться обгорелой древесиной, либо расчищают территорию под какие-то проекты. Известно, что зарубежные инвесторы предлагают построить там гигантскую солнечную электростанцию, для чего нужны пустые, а не сплошь заросшие густым лесом пространства. Желающие подключиться к разделу этого "пирога" и нанимают поджигателей.



Горят чернобыльские леса

Беда в том, что бороться со всем одновременно в стране, столь расшатанной, с настолько разрушенной материальной базой, очень тяжело. По оценкам, 60% граждан Украины не хватит сбережений для того, чтобы прожить без доходов хотя бы месяц. Социальные протесты и выступления против власти неминуемы.

Политические последствия нарастающего общественного недовольства проявляются уже сейчас.

Опросы во Львове показывают, что на выборах в местные законодательные органы партии "Слуга народа" и "Батькивщина" вообще не смогли бы преодолеть избирательный барьер. Лидирует там со значительным отрывом "Европейская солидарность" (33,4%) П. Порошенко. Среди лидеров оказывается также Украинская Галицкая партия, что говорит о росте сепаратизма на Западной Украине. Восток и центр едва ли присоединятся к выбору галичан, но, если пандемия на западе разгуляется, они могут наглухо закрыться от западных регионов, а дальше – как с эффектом домино.

Не видя альтернативы и считая, что нынешняя власть еще хуже предыдущей, многие начинают отворачиваться от "слуг народа", поддержка которых упала до 38% в пользу провалившейся ранее "Европейской солидарности", рейтинг которой возрос теперь на 6% – до 15,4%. По прогнозам, при существующих тенденциях "Слуга народа" и "Батькивщина" в итоге замрут в районе 25%, и тогда политическая ситуация станет абсолютно патовой. Упустивший шанс избавиться от Порошенко, который усиленно пиарится на борьбе с коронавирусом, Зеленский не сможет остановить comeback Петра Алексеевича.



В. Зеленский в нелегкой ситуации

Неожиданный призыв во власть Саакашвили в первую очередь имеет целью сдерживание реванша Порошенко, с которым у бывшего Одесского губернатора непримиримые счеты. Нейтрализация чрезмерно усилившегося Арсена Авакова, с которым "ретивый грузин" тоже немало копий поломал, – лишь вторая по значению задача. Аваков не может претендовать на роль общенационального лидера, его нужно просто "удерживать в рамках". Разумеется, ни о каких реформах, проведение которых якобы поручено Саакашвили, речи вообще не идет. На кону – выживание существующей власти.



По-видимому, Зеленский исходит из того, что более живописный, чем Порошенко и Аваков, демагог Саакашвили способен переключить общественное внимание на себя, лишив этих двоих потенциальной поддержки. Однако трезвого расчета тут мало. Психопатический персонаж вроде Саакашвили способен лишь разыграть трагикомический водевиль, от которого многострадальная Украина может окончательно "слететь с катушек".

Не наступает ли пора понять, что нельзя управлять такой сложной страной с помощью театральных эффектов, что в этом мире надеяться можно не на "богатых иностранцев", а только на старых друзей и братьев, как бы трудно ни складывались с ними отношения в последние годы?