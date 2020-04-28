1941 год. Ввод советских и британских войск в Иран (история), - В.Гулевич

09:25 28.04.2020

Владислав ГУЛЕВИЧ | 28.04.2020 |



О вводе советских и британских войск в Иран в августе 1941 года

Как работал персидский коридор

Совместная советско-британская операция "Согласие" по вводу войск в Иран в августе 1941 г. остается малоизвестной страницей Великой Отечественной войны. Тем не менее она имела важное стратегическое значение для обеспечения безопасности южных рубежей Советского Союза и поставок техники по программе ленд-лиза.

После нападения гитлеровской Германии на СССР Тегеран подтвердил свою прежнюю позицию, выраженную еще в 1939 году, – сохранение нейтралитета и невмешательство в военные действия на стороне воюющих сторон. Берлин сначала настаивал на вступлении Ирана в войну, но потом поддержал его нейтральный статус, под прикрытием которого Тегеран оказывал нацистской Германии значительную помощь.



Немцы получили доступ к иранским сырьевым и продовольственным ресурсам, на иранской территории создавались склады боеприпасов, чуть ли не открыто работали сотрудники германских спецслужб (СД, абвер), велась вербовка иранских газетчиков, политиков, мусульманских религиозных деятелей, действовали лагеря по подготовке диверсантов для заброски в СССР. Все больше вырисовывалась угроза захвата нефтяных промыслов в советском Азербайджане, имевших ключевое значение для советской оборонной промышленности.

Право Советскому Союзу на ввод войск в Иран в случае возникновения военной угрозы давал советско-иранский договор о дружбе 1921 года. Однако уже в 1929 году Тегеран подписал договор о дружбе и сотрудничестве с Германией.

С приходом к власти нацистов ирано-германское партнерство стало развиваться ускоренными темпами. К 1941 году доля Германии в иранской внешней торговле достигла 45%, в то время как на СССР, который в 1937-1938 годах был главным торговым партнером Ирана, приходилось только 11%.

Одновременно шло идеологическое сближение Ирана и нацистской Германии. В 1935 году Тегеран потребовал от западных стран заменить официальное название страны "Персия" на "Иран" – страну ариев. Это был шаг навстречу гитлеровской идеологии, воспевавшей арийские народы. После этого гитлеровцы признали иранцев чистокровными арийцами, а расовое управление СС санкционировало браки немок с представителями иранской элиты. Был провозглашен тезис о расовом единстве и военно-цивилизационном союзе "арийцев Севера" с "арийцами Юга".



В Иране распространялась книга Гитлера "Майн кампф" на фарси, в кинотеатрах прославлялась мощь германского оружия, учреждались пронацистские молодежные и офицерские организации. В страну прибывали германские военные чины, участвовавшие в подготовке вермахта к захвату советского Кавказа.

Уже осенью (а кое-кому и летом) стало ясно, что война с Советским Союзом не похожа на блицкриг. Иранский нейтралитет Германию более не устраивал. Гитлер требовал от Тегерана большего – прямого участия в войне. До этого Москва трижды (26 июня, 19 июля и 16 августа 1941 г.) указывала в дипломатических нотах на недопустимость сотрудничества Ирана с фашистской Германией. Тегеран не реагировал.

При содействии немецкой разведки в Иране готовился военный переворот, чтобы привести к власти более прогерманских политиков. Выступление назначили на 28 августа 1941 года, но тремя днями раньше, 25 августа, в Иран вошли советские и британские соединения.

Утром 25 августа посольства СССР и Великобритании в Тегеране вручили иранскому руководству ноты с объяснением причин вторжения. В советской ноте, в частности, указывалось на угрожающие масштабы действий фашистско-германских диверсионных групп и попытки германской дипломатии вовлечь иранцев в войну против СССР.

Количество проживавших в Иране немцев историками оценивается "не более чем в 3 тысячи человек", но их влияние было несоразмерно больше этой численности в силу того, что немцы в Иране были заняты в стратегически важных отраслях, транспортной сети, сети связи.

Перед вводом войск советским дипломатам поставили задачу убедить местные власти в зоне ответственности советского командования в бесперспективности и ошибочности прогерманского курса. И дипломаты эту задачу выполнили, благодаря чему сопротивление иранских войск было вялым и спорадическим. Военная операция была осуществлена за шесть дней силами 16 советских дивизий (из них 1 танковая) при поддержке кораблей Каспийской флотилии с авиацией и двух дивизий и трех бригад британских войск.



Артиллерийский полк Красной армии входит в Тавриз (Иранский Азербайджан). Фото: warhead.su

30 августа советские и британские части вышли на линию соприкосновения. Потери были минимальны – 40 погибших у СССР, 22 погибших у Великобритании. Потери иранской армии – 800 погибших.



Присутствие советских и британских войск в Иране в последующие пять лет позволило взять под контроль, а затем расширить пропускные возможности Трансиранского маршрута, по которому Советский Союз за годы войны получил от союзников более 23% военных грузов (по тоннажу). По маршруту шло в основном морское оборудование и автомобили. Только для нужд Красного флота было доставлено свыше 40 тысяч тонн грузов, среди них автоматические зенитные пушки, пулеметы, зенитные автоматы… Была необходимость и проведения масштабной модернизации транспортной системы Ирана. В сжатые сроки были построены Трансиранское шоссе, железная дорога и два порта в Персидском заливе. В американской прессе этот маршрут получил название "Персидский коридор".



Впоследствии в связи с возросшей опасностью от немецких подводных лодок для поставок по Северному морскому пути из США в Архангельск, стратегическое значение Трансиранского маршрута резко возросло. Если в 1941 году по этому пути проходило 10 тыс. тонн грузов в месяц, то в 1943 году уже 100 тысяч тонн. Если брать весь объем грузов, на долю северного маршрута пришлось чуть меньше, чем на южный. Чтобы оптимизировать процесс, американцы устроили сборку автомобилей на месте. Корабли привозили детали, а в Иране собирались машины. Маршруты были таковы: Тегеран – Ашхабад, Тегеран – Астара – Баку, Джульфа – Орджоникидзе. Именно на шасси поставляемых по персидскому коридору "студебеккеров" воевали знаменитые "катюши"…



Грузы следовали морским конвоем по Каспийскому морю под угрозой бомбовых ударов германской авиации. Только после разгрома нацистов под Сталинградом иранский маршрут стал полностью безопасным…

Если бы Германии удалось вовлечь Иран в войну, путь через Каспий был бы закрыт, поставки военной техники для советской армии упали бы до минимума, а вслед за Ираном в войну могла вступить Турция, сконцентрировавшая на советской границе два десятка дивизий. Однако действия союзников на опережение приблизили Победу в тяжелейшей войне…