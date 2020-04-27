Пандемия, говорите? Коронавирус предъявляет власти счета к оплате. За много-много лет, - М.Калашников

09:38 28.04.2020 Калашников Максим, 27 апреля 20



Нынешняя пандемия, скрестившись с падением цен на нефть, стала беспощадным экзаменатором для государственной машины РФ. Вирус обнажил все язвы и пороки, накопленные за десятилетия "нового застоя". Невиданно ускорил кризисные процессы. Самым острым станет момент, когда режим незаконной "самоизоляции" снимут, когда из домашнего заточения выйдут миллионы людей, оставшихся без денег. Когда они наткнутся на закрытые двери предприятий.

В РФ зарождается сильнейшее социально-экономическое и политическое "землетрясение". Справится ли власть с этим архикризисом?



Танку не хватило тракторов и стиральных машин

Почему танк "Армата" не может пойти в производство? Не хватает отечественной передовой электроники. Делать ее только для ВПК нерентабельно, рынок маленький. Надо, чтобы одновременно с танками в РФ производились миллионы штук других изделий с применением интеллектроники. То есть станков (обрабатывающих центров), умных тракторов и комбайнов, стиральных машин и телевизоров. Ну как в СССР, где сильная "оборонка" соседствовала с мощным гражданским сектором. Но власти РФ не сделали практически ничего, чтобы в стране, помимо оружия, выпускалась и сложная мирная продукция. Ни протекционизма не ввели для этого, ни всего арсенала мер господдержки промышленности. Завалили, если честно, и возрождение русской электронной отрасли. Вот и получили "арматный" кризис и в "оборонке". И причем тут коронавирус?

Семь крупнейших фармацевтических компаний РФ предъявили правительству ультиматум: они могут прекратить производство полусотни жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖВНЛП). Причина? Государство заставляет держать низкие цены на них, продавая подчас ниже себестоимости, но химические субстанции для выпуска лекарств приходится покупать за границей. А они из-за девальвации рубля подорожали. Ну не разоряться же! Таким образом, в пору коронакризиса в стране может грянуть еще и медикаментозный кризис. С тяжелейшими социальными последствиями.

Но почему у Российской Федерации нет своего производства субстанций? В 1994–2001 годах работал я правительственным обозревателем "Российской газеты" и слушал все заседания кабмина. Примерно раз в полтора-два года тогда обсуждалась проблема производства лекарств и все время фармацевты говорили, что критически зависят от импорта субстанций и с Запада, и из Китая. Минуло почти двадцать лет, а страна по-прежнему зависит от их ввоза? Вопрос: а что делала с 2001 года наша власть, купаясь в триллионах нефтедолларов? Почему она довела ситуацию до нынешнего критического положения? Ведь можно было в партнерстве с частными промышленниками наладить выпуск субстанций!

А власть наша спускала бешеные средства на всякую муть. На пышные празднества, на покупку иностранных футбольных игроков да тренеров. Возводила никому не нужные футбольные стадионы и проводила бессмысленную Сочинскую Олимпиаду. Загоняла деньги в иностранные ценные бумаги. То есть откачивала их за кордон, кредитуя экономики США и ЕС, Китая и Японии. Все это прикрывая трескучей псевдоимперской пропагандой: "Ура, мы везде побеждаем, величие наше растет!".

Коронавирус, усиленный удешевлением нефти, моментально сорвал пелену пропагандистского дурмана и показал истинное положение дел.

И ведь так везде, куда ни ткни. В изнасилованной "оптимизацией" за минувшие шесть лет медицине. В производстве станков, кораблей, самолетов. Даже в работе государственного аппарата, впавшего в административный маразм и неспособного нормально наладить выплату "эпидемических" пособий и субсидий гражданам, дать ссуды и гранты малому бизнесу.



Путин-2001 против Путина-2020

Давайте возьмем еще один наглядный пример. Знаете ли вы, что с 2000 года оснащенность наших аграриев сельхозтехникой падает? Под бравурные рапорты о росте экспорта зерна из РФ?

В 2017-м тогдашний премьер Медведев говорил: парк агромашин в РФ изношен на 70 процентов. Что на тысячу гектаров пашни в РФ приходится всего три трактора, а в Канаде – 11 машин. Мы знаем, что в РФ не хватает 60 тысяч новых энерговооруженных тракторов. С 2000 по 2015 год в расчете на тысячу гектаров пашни число зерноуборочных комбайнов в РФ упало с 3,9 до 1,1. Тракторов – с 14,5 до 3. Кормоуборочных машин – с 2,1 до 0,9. В Америке же на тысячу гектаров приходится 26 тракторов и 18 комбайнов.

Данные Минсельхоза РФ на 2019 год: В РФ на тысячу гектаров посевов зерновых приходится 1,6 комбайна, в Казахстане – 2,8, в Белоруссии – 5, в Германии – 11,5, в США – 17,9 (данные Минсельхоза за 2017-й). Средний возраст трактора в России – 19 лет. 59 процентов тракторов и 45 процентов комбайнов старше 10 лет.

В ведущих мировых странах количество техники на тысячу гектаров значительно больше. В США на тысячу гектаров посевов зерновых культур приходится 18 комбайнов, в Германии – 28, в Великобритании – 14, во Франции – 16, в Дании – 21. Потому западные аграрии хлеб жнут за неделю, не теряя зерна. А наши селяне бедствуют, теряя из-за растягивания сроков уборки по 15–20 миллионов тонн хлебов, что осыпаются.

Но разве государство озаботилось обновлением парка агромашин в РФ? Формально – да. Пускало на это с 2013-го субсидии, аж до 17 миллиардов рублей в год. Что называется, слона с чайной ложки кормило. Одна Олимпиада в Сочи пожрала эквивалент примерно ста лет такой "поддержки". Только не говорите мне, будто для насыщения села техникой требовались изменения в Конституцию-1993! Вложив огромные деньги в оборону и новое оружие, Кремль позабыл о том, что на каждый новый танк должно приходиться до десяти новых тракторов и комбайнов, ибо танки урожай не растят и не убирают. А параллельно с выпуском новых пушек надо делать новые станки-роботы, шить свои одежду и обувь. Иначе сдохнешь с голоду и от безработицы среди набитых арсеналов.

Примеры транжирства, самодурства, элементарной управленческой тупости на каждом шагу. Все высветил коронавирус вкупе с падением цен на черное золото! Если символом правления Ельцина в 90-е стали погром и развал, то последующего – вопиющая бесхозяйственность, нерациональный расход ресурсов и самодовольство.

"Мы по-прежнему живем преимущественно в рентной, а не в производительной экономике. Наша экономическая система по сути дела мало изменилась. Где делаются основные деньги? На нефти, на газе, на металлах, на другом сырье. Полученные дополнительные доходы от экспорта либо проедаются, либо питают отток капитала, либо в лучшем случае инвестируются в тот же сырьевой сектор. В прошлом году более 60 процентов всего объема инвестиций в промышленность было направлено в топливно-энергетический комплекс. Это происходило, в частности, потому, что экспортные доходы не могли найти эффективного применения в других отраслях экономики России…"

Это говорил президент РФ Владимир Путин в своем Послании 2001-го. Двадцать лет спустя ничего в принципе не изменилось. То же самое ВВП мог бы произнести и сегодня. Не решена главная задача – РФ не избавлена от позорной зависимости от мировых цен на сырье. И тут уханьская "корона" вместе с обрушением нефтяных цен поставила нас перед неприглядной реальностью.



Роковая развилка: перестройка-2

Предсказать дальнейшие события нетрудно. С кризисом "конца самоизоляции" власть не совладает. Накопленные финансовые резервы начнут стремительно таять. А дальше ждите политических потрясений.

На месте Владимира Владимировича я бы тайно сформировал новое правительство и руководство ЦБ РФ. Они у меня сейчас сидели бы в самоизоляции где-нибудь в Завидове и разрабатывали программу антикризисных мер. Причем делали бы сие не профессиональные "реформаторы"-либералы, не серые бюрократишки (коих почему-то назвали "технократами") и не бывшие сборщики налогов, а успешные частные промышленники/аграрии, крепкие главы регионов и городов. С тем, чтобы мигом сменить нынешний кабинет вместе с Набиуллиной на вменяемых профессионалов-практиков.

Но нечто подсказывает мне, что ничего подобного не делается. Страна оказалась перед роковой развилкой, накануне перестройки-2. Теперь либо Кремль сможет провести новую, протекционистскую индустриализацию остатка СССР, либо свалит злосчастную РФ в хаос, подобный горбачевским кошмарным 1989–1991 годам. Да, Украина тоже свалится, но это слабое утешение.

Сегодня на силовиков РФ ложится особая ответственность. Может статься так, что наступит паралич центральной власти. Что в наступление перейдут богатые внутренние силы, заинтересованные в том, чтобы РФ капитулировала перед Западом, а вы, силовики, стали некими козлами отпущения. Объектами показательных процессов и выдач в Гаагу.

Вы мне напомните: мы потом об этом поговорим. А пока сама история предъявляет власти счета к оплате… Источник - vpk-news.ru,

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