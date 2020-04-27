Коронавирус: Мировой капитализм готовится уничтожить цивилизацию. На пути встал Китай, - "СП"

09:48 28.04.2020

На Западе развернута беспрецедентная информационная война против Поднебесной



Андрей Иванов



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Андрей Островский



По данным на 27 апреля количество заболевших коронавирусом в России превысило число подхвативших заразу в Китае (87 тысяч против 83 тысяч), где и появилось заболевание. Таким образом наша страна преодолела весьма важный психологический рубеж. Одновременно в очередной раз всплыл вопрос об эффективности борьбы с COVID-19 в Китае по сравнению с другими странами, а соответственно и вопрос об эффективности той или иной социальной организации.



Обращает на себя внимание, что на Западе сейчас развернута самая настоящая информационная война против КНР. Политики, а также ведущие СМИ в США, Германии, Великобритании и даже в Австралии не переставая говорят о том, что Пекин фальсифицирует реальную статистику по заболевшим и вообще виноват в самом появлении коронавируса. Дошло до того, что цитирование западными изданиями официальной информации из Поднебесной называют не иначе как "пропагандой". Некоторые редакторы уже были уволены в США, как подрывающие национальную безопасность.



Вообще все усилия Китая по борьбе с пандемией вызывают в западном мире небывалую злобу. Когда появились первые сообщения о заболевших, китайские власти обвинили в том, что они ничего не делают и позволяют своим гражданам умирать. Когда в Ухане был введен жесткий карантин, это назвали "нарушением прав человека". После победы над эпидемией в это просто отказались верить.



Немецкий журнал Bild пошел еще дальше. Он опубликовал редакционную статью, в которой Китай обвинили и в тоталитаризме, и в лжи, и в желании захватить мир.

Это при том, что Китай готов к активному сотрудничеству со всеми странами, предлагает различную помощь для борьбы с пандемией.

По всей видимости, западные политики просто боятся, что жители их стран обратят внимание на китайский социализм. Экономический кризис, закрытие предприятий, массовая безработица - то, что ожидает жителей большинства западных стран. Ожидают все эти беды и Россию. Можно предположить, что вырастут левые настроения, а на площади городов с требованиями социальной справедливости выйдут миллионы человек по всему миру.



Но проблема может быть и более глубокой. Есть версия, что нынешний кризис рукотворный. Просто силы мирового капитализма решили коренным образом переформатировать жизнь человечества. Не будет больше профсоюзов, разнообразного потребления, социальных гарантий, а будут тотальный контроль, работа за еду и весьма скудное обеспечение. И если нынешний удар по всей мировой экономике действительно не случаен, то в скором времени можно ожидать и следующих ударов, не меньших по силе.



Тогда на фоне всеобщего хаоса и уничтожения нынешних норм Китай будет страной, которая не просто будет показывать удивительные примеры экономического роста, но и государством, где сохраняется сама традиционная цивилизация. С социальными гарантиями, стабильной зарплатой, высокой занятостью, техническим прогрессом, хорошим потреблением, развитой наукой. Китайская модель будет не просто привлекательной, она станет знаменем всемирного освобождения, как в свое время знаменем для трудящихся всего мира стала модель СССР.



Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что авторитет Китая как нового лидера глобального развития будет расти:

- Во всех западных странах будет падение ВВП по прогнозам от 3 до 20% в зависимости от государства. В Китае в январе и феврале тоже было серьезное падение, порядка 6−7% относительно аналогичных месяцев предыдущего года. Но уже в марте в КНР опять вышли на рост, сейчас восстановление производственных фондов порядка 96%. Разные экономисты говорят, что рост в этом году в итоге составит от 1 до 4% ВВП. То есть почти во всех странах будет падение ВВП, снижение уровня жизни. А вот в Китае будет рост.

Естественно, во всех странах люди будут видеть, что у всех кризис, а Китай не просто вышел из этой беды без потерь, но еще и нарастил свою мощь.



Отсюда и такая информационная кампания, особенно в США, Германии, Австралии. Просто наносят удар по экономическому и политическому конкуренту в поле пропаганде.



"СП": - Сможет ли Китай стать для Запада примером более правильной социальной организации?



- Сейчас Китай строит общество "малого благоденствия", уровень жизни постоянно растет. По данным ООН по этому показателю КНР пока на 89-м месте в мире, у России ВВП на душу населения выше. Но дело в том, что уровень жизни постоянно улучшается. Конечно, есть большой разрыв между богатыми прибрежными районами и бедными западными, между городом и деревней. При общем объеме розничного оборота в 41 трлн юаней 35 трлн приходится на город и только 6 трлн на деревню.



Предполагалось, что общество "малого благоденствия" построят к июлю 2020 года, но вмешалась эпидемия. Но цель, по всей видимости, будет достигнута к 2022 году. Тем не менее, среднедушевой доход 80 тысяч юаней в год, это примерно 800 тысяч рублей.

Уже сегодня жизненный уровень жителя прибрежного города не ниже, чем американца на побережье Атлантики.

И сейчас люди по всему миру обращают внимание на китайскую модель.



В конце 1980-х, когда КНР пыталась продвинуть в мире свою модель социализма, то все говорили: "Посмотрите на Тайвань, там жизненный уровень намного выше, а ведь там капитализм, хотя остров и материковый Китай начинали с одинаковых позиций". Но этот разрыв практически нивелирован к настоящему времени. Если же брать такие города как Пекин, Шанхай, Гуандун, то они уже превзошли Тайвань. Если такой уровень жизни будет достигнут во всех провинциях, то на Китай обратят внимание.



В Китай приезжает довольно много туристов. И они будут задаваться вопросом, как китайцам удалось достичь своих результатов. К тому же есть китайская инициатива "Один пояс и один путь", то есть постоянно расширяются экономические связи с другими странами. Так что все пропагандистские вбросы со стороны США и Евросоюза не будут иметь эффекта.

Особенно активно развивается сотрудничество КНР со странами Юга Европы, китайцы вкладывают в развитие европейских портов.



"СП": - Есть версия, что нынешний кризис задуман с определенной целью упростить капитализм. Получается, что Китай сохранит традиционную цивилизацию модерна?



- Европейская и китайская цивилизации все-таки имеют разные системы ценностей. В Китае приоритет отдается семье, там главный праздник - Новый год, когда все члены семьи собираются вместе. На Западе больше индивидуализма.

Но в Китае выше мобилизационная способность общества, во многом за счет семейных и земляческих связей. И в этой ситуации попытки мирового капитализма упростить общества не пройдут. Но и на Западе есть мощные профсоюзы, солидарность людей. Так что люди просто не дадут их отправить в архаику или коренным образом изменить образ жизни.