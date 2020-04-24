"Мы исцелились от COVID-19, но боимся даже того воздуха, которым мы дышим" , - Le Figaro

10:17 28.04.2020

24 апреля 2020 г.

Брунелла Джиовара | Le Figaro



"(...) Да, они излечились. "Тест отрицательный, идите домой и больше не думайте об этом", - говорят врачи своим пациентам. Но они отнюдь не излечились. Оставшиеся в живых люди в деревнях первой "красной зоны" в Италии между Кодоньо и Лоди нуждаются в психологической помощи для того, чтобы когда-нибудь вернуться к нормальной жизни", - пишет в Le Figaro.



"Тем временем они загорают у себя во дворе, как Андреа Факкини, который официально вылечен, протестирован на иммунитет к коронавирусу и является донором плазмы. Но принимает нас физиотерапевт Андреа в своем саду, - отмечает автор репортажа. "Я не знаю, когда смогу выйти отсюда. Я еще не чувствую себя в безопасности", - говорит он.



"(...) Андреа сообщает нам, что он покинул больницу 19 марта. Он заболел одним из первых -когда играл в футбол со своим другом Маттиа, считавшимся "пациентом номер один" - и выздоровел одним из первых. (...) "У меня дрожали ноги, глаза вылезали из орбит, я больше не мог спать", - вспоминает он. (...) Он действительно исцелился только 10 дней назад. У него больше нет приступов паники, и он вновь стал тем человеком, каким был до болезни", - указывает автор публикации.



"(...) 57-летний финансовый консультант Доменико Беллани больше не выходит из своего дома не открывает окно: "Я боюсь даже воздуха, мало ли что".Сначала он думал, что "вирус был изобретением, призванным вызвать крах рынков". Когда мы брали у него интервью, он стоял за стеклом своего окна в маске: "Эту маску я никогда не снимаю. Я живу наверху, а моя семья живет на первом этаже. Я не хочу рисковать, ветер наводит на меня страх. К тому же, у меня появилась тахикардия", - объясняет он.

"(...) В поликлинике Павии мы встретились с 54-летним Франческо Фаласки, медицинским директором первого уровня, переболевшим коронавирусом, - говорится в публикации. "Мы, врачи, привыкли управлять неопределенностью, но совсем другое дело человек, который никогда не страдал или не сталкивался с серьезным заболеванием, который никогда не видел, как кто-то умирает. Для него это огромная травма".



"(...) 84-летний Марио Скринья избежал смерти после того, как заразился коронавирусом в больнице в Кодоньо. Его сын Массимо говорит нам: "Он был коммунистом и всегда был верен этому движению. Сейчас он обрел новую религию, много молится и даже смотрит мессу по телевизору", - пишет Le Figaro.

"Больше всего меня беспокоит то, что я все время думаю о мертвых. Я вернулась домой и стала спрашивать о соседях". Список зараженных и умерших был длинным. 15 апреля Паола Пирилло приехала в дом престарелых в Малео, где она работает: "Я подсчитала тех, кого там больше не было, около 20 жильцов из 120". Как можно освободиться от всего этого? "Я до сих пор не могу поверить в это, вспоминаю, как мой врач в Кремоне сказал мне, что меня собираются положить в отделение инфекционных заболеваний. Я был ошеломлена. Я не могла больше спать, мне было страшно", а когда муж приехал ее забирать, он не узнал ее. "Я была в маске, вся расстроенная. И сказала ему: "Это я", потом он посадил меня на заднее сиденье машины и отвез домой", в Корно-Джовине, в провинции Лоди, где семья отныне принимает своих гостей на крыльце, никогда не впуская внутрь дома", - отмечается в репортаже.



Источник: Le Figaro