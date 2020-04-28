КазВирус - 2982 (+32, умерших - 25)

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10:52 28.04.2020
32 новых случая COVID-19 зафиксировали в Казахстане
Зарегистрировано еще 32 случая заболевания коронавирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.
Больше всего больных COVID-19 вновь выявили в Алматы - 16 человек. По четыре человека находятся в Атырауской, Павлодарской, Актюбинской областях.
Трое лечатся от коронавируса в Карагандинской области. Один - в Кызылординской.
Таким образом, число заразившихся COVID-19 выросло в стране до 2982.
К этом часу в Казахстане от коронавируса излечились 725 человек, умерли 25.