КазВирус - 2982 (+32, умерших - 25)

10:52 28.04.2020

32 новых случая COVID-19 зафиксировали в Казахстане



Зарегистрировано еще 32 случая заболевания коронавирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.

Больше всего больных COVID-19 вновь выявили в Алматы - 16 человек. По четыре человека находятся в Атырауской, Павлодарской, Актюбинской областях.



Трое лечатся от коронавируса в Карагандинской области. Один - в Кызылординской.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 выросло в стране до 2982.

К этом часу в Казахстане от коронавируса излечились 725 человек, умерли 25.