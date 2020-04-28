УзбВирус - 1924 (+20, умерших - 8)

10:54 28.04.2020

Число случаев коронавируса достигло 1924

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 1924 (+20).



Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 28 апреля увеличилось на 20 и достигло 1924, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Коронавирус в Узбекистане

больны - 1 924

вылечились - 892

умерли - 8

В мире

больны - 3 041 764

вылечились - 893 967

умерло - 211 167