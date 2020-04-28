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Ураган в Бухаре: 1 погибший, разбито и повалено - 415 авто, 5300 зданий, 42 тыс. деревьев
10:58 28.04.2020

Последствиях шторма в Бухаре: 415 авто, 5300 зданий, 42 тыс. деревьев
В результате сильного ветра в Бухарской области повреждены 415 автомобилей, 42,4 тысячи деревьев и почти 5300 зданий. Мужчина скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи.

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о разрушительных последствиях сильного ветра с порывами до 25 м/с в Бухарской области, который наблюдался между 20:00 и 22:30 27 апреля.
Как сообщили "Газете.uz" в ведомстве, по предварительным данным из-за стихии повреждены 5293 здания, 415 автотранспортных средств и 42,4 тысячи деревьев. Зафиксировано 295 случаев аварий в система газо- и электроснабжения.
Травмы различной степени тяжести в области тяжести получил 31 человек. Примерно в 21:30 житель Бухары У. А. (1978 года рождения), который пешком шел домой, скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи. Прокуратура Бухары проводит доследственную проверку.
Предприятие "Худудгазтаъминот" сообщило, что свыше 138 тысяч домов в Навоийской, Сырдарьинской, Бухарской и Самаркандской областях временно отключены от газоснабжения.

Источник - gazeta.uz
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