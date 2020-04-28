 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.04.2020
12:12  Томас Бауманн: Утки в пруду - почему пандемии постоянно берут начало в Китае
11:44  Робкие рябчики... Росдипломатия - эпидемия бессилия, вредительства и предательства, - С.Смагин
11:37  УзбЯзык и узбязыкизация. Не во время и не в тему, - ИАЦ МГУ
11:36  Данияр Ашимбаев: КазПолитические разборки можно было отложить на потом
11:33  Что означает эпидемия Covid-19 для внешней политики США, - У.Бернс
11:29  МосРГГУректор Пивовар придумал науку "Кыргызстановедение"
11:03  Экстренное сближение. Пандемия усилит зависимость России от Китая, - А.Габуев, Т.Умаров

10:58  Ураган в Бухаре: 1 погибший, разбито и повалено - 415 авто, 5300 зданий, 42 тыс. деревьев
10:54  УзбВирус - 1924 (+20, умерших - 8)
10:52  КазВирус - 2982 (+32, умерших - 25)
10:20  Дежавю в Кабуле. "Мир" с талибами подписан, прогресса - никакого.., - А.Князев
10:17  "Мы исцелились от COVID-19, но боимся даже того воздуха, которым мы дышим" , - Le Figaro
09:52  Дожить до июня: Кремль не слушает академиков и сам "лечит" народ, нагнетая панику
09:48  Коронавирус: Мировой капитализм готовится уничтожить цивилизацию. На пути встал Китай, - "СП"
09:38  Пандемия, говорите? Коронавирус предъявляет власти счета к оплате. За много-много лет, - М.Калашников
09:34  Новый феодализм и два сценария кризиса, - С.Переслегин
09:25  1941 год. Ввод советских и британских войск в Иран (история), - В.Гулевич
08:22  "Казни египетские" разверзлись над обреченной Украиной, - Д.Минин
07:20  В США объявили о начале перебоев с продуктами
02:12  Новые нефтяные парадоксы: Urals победил Brent
00:39  Китай избавил от коронавируса Мао Цзэдун. В Поднебесной граждане оказались готовы к тотальному карантину, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Экстренное сближение. Пандемия усилит зависимость России от Китая, - А.Габуев, Т.Умаров
11:03 28.04.2020

Экстренное сближение. Как пандемия усилит зависимость России от Китая

Александр
Габуев

Темур
Умаров

Коронавирус и его последствия заставят Россию и Китай сближаться куда более стремительно, чем было бы комфортно для двух стран, между которыми все еще высок уровень недоверия. Но несмотря на все отрицательные последствия, в краткосрочной перспективе у России нет другого выбора, кроме еще большего сближения с Китаем
Эпидемия коронавируса и надвигающийся экономический кризис повлияют на отношения России и Китая примерно так же, как кризис 2014 года. В них не наступит абсолютно новой реальности, но уже существующие тенденции резко ускорятся. Восстанавливаться после кризиса России нужно будет быстро, учитывая запущенные в начале года внутриполитические перемены и данные обществу обещания. В такой ситуации экономика и технологическое развитие страны станет все больше зависеть от Китая, что отразится и на остальных сферах сотрудничества. Однако подгоняемое сверху экстренное сближение, скорее всего, окажется слишком быстрым, чтобы получить поддержку обществ и элит двух стран, что может усилить взаимное недоверие и прочие связанные с этим проблемы.

Кризисы сближают

Экономический кризис 2014 года дал тот импульс, благодаря которому российско-китайское сотрудничество сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне. Российские Вооруженные силы совместно с Народно-освободительной армией Китая проводят крупнейшие в истории России военные учения, Москва помогла Пекину создать собственную систему предупреждения о ракетном нападении.
В последние несколько лет асимметричная зависимость российской экономики от китайской непрерывно росла. За шесть лет "поворота на Восток" доля Китая в товарообороте России выросла с 10,5% ($88,8 млрд) в 2013 году до 16,6% ($110,9 млрд) в 2019-м. Российский Центробанк увеличил долю китайского юаня в золотовалютных резервах с 1% до 14,2%, что примерно в 10 раз превышает средний показатель по центробанкам мира. Примеру Центробанка следует и Минфин России, который планирует вкладывать средства Фонда национального благосостояния в юани.
В основе российско-китайского сближения лежат не кризисы, а объективные причины: структуры экономик дополняют друг друга, политические режимы близки и потому сталкиваются с похожими проблемами, а огромная общая граница требует гарантий безопасности. Поэтому Москва и Пекин сблизились бы и без кризисов, только произошло бы это намного позже.
Из-за эпидемии этот процесс ускорится. Жесткие карантинные меры, беспрецедентное сокращение экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+, падение спроса на газ в самоизолированной Европе – все это нанесет российскому ВВП серьезный удар. Чудесного роста торговли России с западными странами ожидать не приходится.
В это время Китай будет единственной крупной страной, чья экономика пострадала не так сильно и уже начала восстанавливаться. Как и после кризиса 2008 года, Китай, чтобы нагнать темпы роста ВВП, активно займется строительством инфраструктуры, развитием отстающих западных регионов. Это потянет за собой рост потребления нефти и газа. Уже в марте на фоне падения цен на энергоресурсы Китай закупил у России рекордный объем нефти – 1,6 млн тонн.

После пандемии торговля в номинальных объемах будет только расти. В сократившемся товарообороте России доля Китая, несомненно, превысит нынешние 16,6% – за первые два месяца 2020 года она уже составила 18,7%. В целом за первый квартал импорт в Китай сократился на 1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, но поставки из России выросли на 20%. В долгосрочной перспективе это даст Пекину больше влияния на вектор развития зависимой от него российской экономики.

Польза от "большого брата"

Санкции США и европейских стран, введенные после украинского кризиса 2014 года, показали, как сильно Россия зависела от импорта западных технологий. В 2013 году почти 60% ($24 млрд) всего импорта из Германии составляли машины и оборудование. На смену Западу пришел Китай. В 2019 году практически треть ($28 млрд) всего импортируемого оборудования в России было китайским.
Другая статья российского импорта из Китая – автократические ноу-хау. Российские власти и на федеральном, и на региональном уровне присматриваются к китайскому опыту строительства систем "большого брата". В 2018 году президент Татарстана Рустам Минниханов посетил инновационный центр "умной полиции" в Шэньчжэне, в 2019-м делегация правительства Москвы съездила в турне по нескольким городам КНР, чтобы изучить их опыт в видеонаблюдении и системе распознавания лиц.

Тотальная самоизоляция, введенная из эпидемии, показала эффективность такого сотрудничества с Китаем. Татарстан и Москва первыми из субъектов РФ смогли запустить систему цифровых пропусков для борьбы с распространением коронавируса.
Польза от систем контроля за обществом во время эпидемии стала очевидной даже тем, кто всегда был против чего-то подобного. В будущем этот успех станет аргументом в пользу того, чтобы развивать подобные системы и дальше. При этом надвигающийся кризис подсушит бюджеты всем: и обществу, и компаниям, и государству. Всем придется выбирать максимально эффективные и дешевые технологические решения. И китайские производители тут в выигрыше.

Ускоряемся

Эпидемия и грядущие за ней экономические трудности заставят российское руководство спешно принимать далекоидущие решения, которые определят развитие многих отраслей на десятилетия вперед. Уже понятно, что в некоторых областях Китай станет для России безальтернативным экономическим партнером. А растущая мощь КНР уже сегодня дает повод сомневаться в том, считает ли Пекин Москву равным партнером.
Роль Китая будет расти и в важном для России регионе Центральной Азии. Европа в ближайшее время замкнется в себе, а у Москвы не хватит ресурсов, чтобы помочь слабым центральноазиатским государствам оправиться после коронавирусного шока. Главным источником помощи для региона станет Китай. Смещение хрупкого баланса в Центральной Азии в сторону Пекина может привести к трениям с Москвой.

Коронавирус и его последствия заставят Россию и Китай сближаться куда более стремительно, чем было бы комфортно для двух стран, между которыми все еще высок уровень недоверия. Например, несмотря на декларируемую крепкую дружбу, Китай так и не предоставил российским медикам живой штамм коронавируса, необходимый для создания вакцины. Сочетание спешки и недоверия будет все больше напрягать и элиты, и общество. Однако, несмотря на все отрицательные последствия, в краткосрочной перспективе у России нет другого выбора, кроме еще большего сближения с Китаем.

Источник - carnegie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588060980
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Госкомиссия по поручению Главы государства рассмотрела смягчение режима карантина
- Продовольственная безопасность: антикризисный заслон
- Данияр Ашимбаев: Политические разборки можно было отложить на потом
- Сенаторы не согласны со списком системообразующих предприятий, готовят предложения с новыми подходами к отбору компаний для господдержки
- Назначено более 4,2 млн соцвыплат из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,5%
- Об открытии авиарейсов между Нур-Султаном и Алматы
- Касательно создания Национального оператора в сфере здравоохранения
- Установлены нулевые таможенные пошлины на экспорт лигатуры алюминий-скандий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  