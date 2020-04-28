Экстренное сближение. Пандемия усилит зависимость России от Китая, - А.Габуев, Т.Умаров

11:03 28.04.2020

Экстренное сближение. Как пандемия усилит зависимость России от Китая



Александр

Габуев



Темур

Умаров



Коронавирус и его последствия заставят Россию и Китай сближаться куда более стремительно, чем было бы комфортно для двух стран, между которыми все еще высок уровень недоверия. Но несмотря на все отрицательные последствия, в краткосрочной перспективе у России нет другого выбора, кроме еще большего сближения с Китаем

Эпидемия коронавируса и надвигающийся экономический кризис повлияют на отношения России и Китая примерно так же, как кризис 2014 года. В них не наступит абсолютно новой реальности, но уже существующие тенденции резко ускорятся. Восстанавливаться после кризиса России нужно будет быстро, учитывая запущенные в начале года внутриполитические перемены и данные обществу обещания. В такой ситуации экономика и технологическое развитие страны станет все больше зависеть от Китая, что отразится и на остальных сферах сотрудничества. Однако подгоняемое сверху экстренное сближение, скорее всего, окажется слишком быстрым, чтобы получить поддержку обществ и элит двух стран, что может усилить взаимное недоверие и прочие связанные с этим проблемы.



Кризисы сближают



Экономический кризис 2014 года дал тот импульс, благодаря которому российско-китайское сотрудничество сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне. Российские Вооруженные силы совместно с Народно-освободительной армией Китая проводят крупнейшие в истории России военные учения, Москва помогла Пекину создать собственную систему предупреждения о ракетном нападении.

В последние несколько лет асимметричная зависимость российской экономики от китайской непрерывно росла. За шесть лет "поворота на Восток" доля Китая в товарообороте России выросла с 10,5% ($88,8 млрд) в 2013 году до 16,6% ($110,9 млрд) в 2019-м. Российский Центробанк увеличил долю китайского юаня в золотовалютных резервах с 1% до 14,2%, что примерно в 10 раз превышает средний показатель по центробанкам мира. Примеру Центробанка следует и Минфин России, который планирует вкладывать средства Фонда национального благосостояния в юани.

В основе российско-китайского сближения лежат не кризисы, а объективные причины: структуры экономик дополняют друг друга, политические режимы близки и потому сталкиваются с похожими проблемами, а огромная общая граница требует гарантий безопасности. Поэтому Москва и Пекин сблизились бы и без кризисов, только произошло бы это намного позже.

Из-за эпидемии этот процесс ускорится. Жесткие карантинные меры, беспрецедентное сокращение экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+, падение спроса на газ в самоизолированной Европе – все это нанесет российскому ВВП серьезный удар. Чудесного роста торговли России с западными странами ожидать не приходится.

В это время Китай будет единственной крупной страной, чья экономика пострадала не так сильно и уже начала восстанавливаться. Как и после кризиса 2008 года, Китай, чтобы нагнать темпы роста ВВП, активно займется строительством инфраструктуры, развитием отстающих западных регионов. Это потянет за собой рост потребления нефти и газа. Уже в марте на фоне падения цен на энергоресурсы Китай закупил у России рекордный объем нефти – 1,6 млн тонн.



После пандемии торговля в номинальных объемах будет только расти. В сократившемся товарообороте России доля Китая, несомненно, превысит нынешние 16,6% – за первые два месяца 2020 года она уже составила 18,7%. В целом за первый квартал импорт в Китай сократился на 1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, но поставки из России выросли на 20%. В долгосрочной перспективе это даст Пекину больше влияния на вектор развития зависимой от него российской экономики.



Польза от "большого брата"



Санкции США и европейских стран, введенные после украинского кризиса 2014 года, показали, как сильно Россия зависела от импорта западных технологий. В 2013 году почти 60% ($24 млрд) всего импорта из Германии составляли машины и оборудование. На смену Западу пришел Китай. В 2019 году практически треть ($28 млрд) всего импортируемого оборудования в России было китайским.

Другая статья российского импорта из Китая – автократические ноу-хау. Российские власти и на федеральном, и на региональном уровне присматриваются к китайскому опыту строительства систем "большого брата". В 2018 году президент Татарстана Рустам Минниханов посетил инновационный центр "умной полиции" в Шэньчжэне, в 2019-м делегация правительства Москвы съездила в турне по нескольким городам КНР, чтобы изучить их опыт в видеонаблюдении и системе распознавания лиц.



Тотальная самоизоляция, введенная из эпидемии, показала эффективность такого сотрудничества с Китаем. Татарстан и Москва первыми из субъектов РФ смогли запустить систему цифровых пропусков для борьбы с распространением коронавируса.

Польза от систем контроля за обществом во время эпидемии стала очевидной даже тем, кто всегда был против чего-то подобного. В будущем этот успех станет аргументом в пользу того, чтобы развивать подобные системы и дальше. При этом надвигающийся кризис подсушит бюджеты всем: и обществу, и компаниям, и государству. Всем придется выбирать максимально эффективные и дешевые технологические решения. И китайские производители тут в выигрыше.



Ускоряемся



Эпидемия и грядущие за ней экономические трудности заставят российское руководство спешно принимать далекоидущие решения, которые определят развитие многих отраслей на десятилетия вперед. Уже понятно, что в некоторых областях Китай станет для России безальтернативным экономическим партнером. А растущая мощь КНР уже сегодня дает повод сомневаться в том, считает ли Пекин Москву равным партнером.

Роль Китая будет расти и в важном для России регионе Центральной Азии. Европа в ближайшее время замкнется в себе, а у Москвы не хватит ресурсов, чтобы помочь слабым центральноазиатским государствам оправиться после коронавирусного шока. Главным источником помощи для региона станет Китай. Смещение хрупкого баланса в Центральной Азии в сторону Пекина может привести к трениям с Москвой.



Коронавирус и его последствия заставят Россию и Китай сближаться куда более стремительно, чем было бы комфортно для двух стран, между которыми все еще высок уровень недоверия. Например, несмотря на декларируемую крепкую дружбу, Китай так и не предоставил российским медикам живой штамм коронавируса, необходимый для создания вакцины. Сочетание спешки и недоверия будет все больше напрягать и элиты, и общество. Однако, несмотря на все отрицательные последствия, в краткосрочной перспективе у России нет другого выбора, кроме еще большего сближения с Китаем.