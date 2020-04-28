 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.04.2020
12:12  Томас Бауманн: Утки в пруду - почему пандемии постоянно берут начало в Китае
11:44  Робкие рябчики... Росдипломатия - эпидемия бессилия, вредительства и предательства, - С.Смагин
11:37  УзбЯзык и узбязыкизация. Не во время и не в тему, - ИАЦ МГУ
11:36  Данияр Ашимбаев: КазПолитические разборки можно было отложить на потом
11:33  Что означает эпидемия Covid-19 для внешней политики США, - У.Бернс
11:29  МосРГГУректор Пивовар придумал науку "Кыргызстановедение"
11:03  Экстренное сближение. Пандемия усилит зависимость России от Китая, - А.Габуев, Т.Умаров

10:58  Ураган в Бухаре: 1 погибший, разбито и повалено - 415 авто, 5300 зданий, 42 тыс. деревьев
10:54  УзбВирус - 1924 (+20, умерших - 8)
10:52  КазВирус - 2982 (+32, умерших - 25)
10:20  Дежавю в Кабуле. "Мир" с талибами подписан, прогресса - никакого.., - А.Князев
10:17  "Мы исцелились от COVID-19, но боимся даже того воздуха, которым мы дышим" , - Le Figaro
09:52  Дожить до июня: Кремль не слушает академиков и сам "лечит" народ, нагнетая панику
09:48  Коронавирус: Мировой капитализм готовится уничтожить цивилизацию. На пути встал Китай, - "СП"
09:38  Пандемия, говорите? Коронавирус предъявляет власти счета к оплате. За много-много лет, - М.Калашников
09:34  Новый феодализм и два сценария кризиса, - С.Переслегин
09:25  1941 год. Ввод советских и британских войск в Иран (история), - В.Гулевич
08:22  "Казни египетские" разверзлись над обреченной Украиной, - Д.Минин
07:20  В США объявили о начале перебоев с продуктами
02:12  Новые нефтяные парадоксы: Urals победил Brent
00:39  Китай избавил от коронавируса Мао Цзэдун. В Поднебесной граждане оказались готовы к тотальному карантину, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
МосРГГУректор Пивовар придумал науку "Кыргызстановедение"
11:29 28.04.2020

В России разработают "Кыргызстановедение"

28 апреля 2020 09:17 - Евгений Денисенко

Российский государственный гуманитарный университет реализует совместно с Кыргызстаном ряд проектов. Один из них предусматривает подготовку издания под названием "Кыргызстановедение".
Об этом рассказал ректор РГГУ, председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар.
"Сегодня интеграционные процессы на постсоветском пространстве идут по нарастающей. Это многоскоростное движение, есть разные модели, но они взаимодействуют, взаимообогащаются. И хотя экономические потенциалы у наших стран, их специфика, производственная база, человеческий капитал разные, все строится на принципах равенства. Это фундаментальная основа, укрепляющее нашу интеграцию, и она не во всех существующих моделях присутствует в полной мере, - отмечает ученый.
"Все эти процессы, - подчеркивает он, - требуют изучения истории, географии, культуры, традиций, религиозных воззрение их титульных и других народов, взаимоотношений их на разных этапах, в разных эпохах. И мы участвуем в подготовке специалистов по двусторонним отношениям, региональным интеграционным процессам на постсоветском пространстве, Большой Евразии, в подготовке страноведов, политологов".

"Кроме того, - продолжает Ефим Пивовар, - мы стали готовить совместные книги по нашим странам, чтобы дать в них курс их истории, культуры. Эти работы используются и как учебные пособия для студентов. Первой была "Украинистика", вышла в 2018 году. Такой термин появился давно. А мы предложили, следуя в данном направлении, новый термин - "казахстановедение", помимо уже также известного "казаховедения". Речь идет о новых независимых государствах, которых ранее не было, и именно они становятся объектом исследования".

В этом ключе идет работа над книгами о Беларуси и Азербайджане, уже дважды издавался труд о Евразийском экономическом союзе. На очереди – "Кыргызстановедение", разработкой которого, по словам Пивовара, сотрудники РГГУ займутся во взаимодействии с учеными и специалистами этой республики.

В планах – и другие совместные с кыргызстанскими коллегами инициативами. В их числе – проект, посвященный общей Победе в Великой Отечественной войне, издание пособий для поступающих в вузы – на русском и кыргызском языках, образование совместной магистратуры, с получением двойных дипломов. Еще один проект посвящен перекрестному году России и Кыргызстана. В рамках него намечалось проведение конференций, форума молодежи. Сейчас такие планы по причине коронавируса придется определенным образом скорректировать.

Как рассказал Ефим Пивовар, сотрудничество между специалистами этого вуза и Кыргызстана продолжается уже не первый год. Сам он в минувшем году принимал участие в КР в конференции, посвященной Пржевальскому. А в декабре того же года представители КНУ и Джалал-Абадского университета стали участниками конференции, организованной РГГУ в Москве.

Источник - вечерний бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588062540
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Госкомиссия по поручению Главы государства рассмотрела смягчение режима карантина
- Продовольственная безопасность: антикризисный заслон
- Данияр Ашимбаев: Политические разборки можно было отложить на потом
- Сенаторы не согласны со списком системообразующих предприятий, готовят предложения с новыми подходами к отбору компаний для господдержки
- Назначено более 4,2 млн соцвыплат из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,5%
- Об открытии авиарейсов между Нур-Султаном и Алматы
- Касательно создания Национального оператора в сфере здравоохранения
- Установлены нулевые таможенные пошлины на экспорт лигатуры алюминий-скандий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  