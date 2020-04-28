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Томас Бауманн: Утки в пруду - почему пандемии постоянно берут начало в Китае
12:12 28.04.2020

28 апреля 2020 г.
Томас Бауманн | Neue Zürcher Zeitung
Утки в пруду - почему пандемии постоянно берут начало в Китае
"Передача человеку вирусов птичьего гриппа, SARS и теперь Covid-19: подобные беды человечества постоянно берут свое начало в Китае. Но почему?", - задается вопросом швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Конечно, этому есть естественные причины. Китай - страна с высокой численностью населения и относительно небольшой территорией. (...) К тому же Китай в значительной степени является гористой и холмистой страной, - поясняет автор статьи Томас Бауманн. - Площадей, подходящих для ведения сельского хозяйства, немного - поэтому потребность населения в белках удовлетворялась прежде всего благодаря растительным источникам: соевые бобы сотнями лет были основным источником белка для китайского населения. Люди также держали кур и свиней, которым можно было скармливать отходы".

"Однако куры и свиньи являются сельскохозяйственными животными, которые особенно склонны к передаче штаммов вирусов людям. Впрочем, оба наиболее известных случая передачи вируса гриппа от свиньи человеку - испанский грипп 1918 года и так называемый свиной грипп 2009/10 годов - предположительно произошли в США, а не в Китае", - отмечает издание.

"Китай в свою очередь представляет большую опасность в отношении передачи вируса птичьего гриппа, так как угроза исходит в первую очередь не от кур, которых в Китае преимущественно выращивают в промышленных хозяйствах, то есть в закрытых помещениях, а от уток, которых массово разводят в стране. Им необходим водоем - который из практических соображений делают на свежем воздухе, в результате чего становится возможным прямой контакт диких и сельскохозяйственных птиц и передача между ними различных вирусов. Поэтому в Китае вероятность того, что вирусы птичьего гриппа могут передаться сельскохозяйственным пернатым и попасть в окружение человека, значительно выше, чем в других странах", - говорится в статье.

"Передача вирусов от животного к человеку может произойти двумя путями: на производстве, когда вирус переходит к фермерам или сотрудникам сельскохозяйственного предприятия, или при продаже конечному потребителю, то есть на рынке. Там кур, в отличие от свиней, зачастую продают живыми. Это, вероятно, объясняет то, почему в Китае человеку зачастую передаются вирусы птичьего, а не свиного гриппа".

"Китайцы, бесспорно, являются народом гурманов.И для них, как известно, действует правило: чем свежее, тем лучше. Это в определенной степени объясняет то, почему животных охотно продают живыми. Однако это не единственная причина: Китай - страна, которую то и дело сотрясают скандалы, связанные с продуктами питания. Поэтому покупатель говорит себе: лучше купить курицу живой, тогда можно быть уверенным, что ранее животное не умерло от какой-нибудь болезни".

"То же самое касается и диких животных, которых в Китае издавна ловили из чистой нужды и которых гурманы сегодня с удовольствием едят для разнообразия - хотя они, к сожалению, являются рассадником разного рода вирусов. Кто захочет покупать убитое животное, если не знает, как оно умерло?".
"Это одна из причин того, почему Китай постоянно становится источником вирусных эпидемий, - полагает издание. - Их возникновению способствуют не только природные реалии страны или кулинарные предпочтения населения, но и принципиальное недоверие людей к органам власти".

"Даже если власти закроют все рынки, на которых продаются живые животные, стоит предполагать, что их по-прежнему будут продавать на черных рынках. (...) Отсутствие веры в компетенцию властей и процветающая коррупция создали предпосылки для всемирной катастрофы пандемии. Шансы на улучшение ситуации, к сожалению, малы: пока государство будет расставлять ложные приоритеты в контроле за своими гражданами, среди них будут по-прежнему распространены социально рискованные практики, в питании и других сферах", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Источник - Инопресса.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588065120
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