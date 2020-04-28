Умер Эрик Гукасов - Герой СоцТруда, зампред СовМина и пред. Госагропрома КазССР

13:20 28.04.2020

Ушел из жизни руководитель Главриссовхозстроя КазССР, Герой Социалистического Труда Эрик Гукасов

Эрик Гукасов – часть истории Казахстана. Он сыграл значительную роль в развитии сельского хозяйства республики. Выдающийся инженер-практик и изобретатель создал и организовал строительство почти всех стратегически важных ирригационно-мелиоративных сооружений страны: магистральных каналов, массивов орошения, селезащитных плотин, гидроузлов и других объектов



МСХ РК, 27 апреля 2020



Эрик ГУКАСОВ – часть истории Казахстана. Он сыграл значительную роль в развитии сельского хозяйства республики. Выдающийся инженер-практик и изобретатель создал и организовал строительство почти всех стратегически важных ирригационно-мелиоративных сооружений страны: магистральных каналов, массивов орошения, селезащитных плотин, гидроузлов и других объектов. Если говорить коротко и емко, Эрик Христофорович стоял у истоков превращения пустынных земель страны в плодоносные поля.

Эрик ГУКАСОВ родился в 1932 году в городе Баку в семье репрессированных родителей. С 13 лет работал помощником тракториста. Затем, окончив с отличием Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, уехал трудиться в Чимкентскую область КазССР, где на смену примитивному арычному поливу планировалось внедрить прогрессивную ирригационную систему. В этот период перспективный молодой специалист получил первые значительные награды: звание заслуженный строитель КазССР и орден Трудового Красного Знамени.

В 1965 году Эрику Христофоровичу было поручено создание главного управления Главриссовхозстрой, которое он возглавлял больше 12 лет. Под его руководством была проделана масштабная и беспрецедентная работа по обводнению Южно-Казахстанского региона. За самоотверженный труд в 1973 году получил звание Героя Социалистического Труда.

В 1978 году Динмухамед Кунаев настоял на том, чтобы Эрик Христофорович продолжал работать в Казахстане и был назначен заместителем председателя Совета министров КазССР. На этой должности под непосредственный контроль и управление Гукасова были переданы водное хозяйство и сельское строительство республики. В частности, он отвечал за строительство Большого Алма-Атинского канала. Стройка была завершена за три с половиной года – в рекордные для такого сложного объекта сроки.

В 1985 году масштабной реорганизации был подвергнут весь агропромышленный комплекс страны. Был создан Госагропром Казахской ССР, включающий пять министерств. Председателем ведомства назначили Эрика Гукасова. Одновременно он продолжал работать первым заместителем председателя Совмина КазССР.

Эрик Христофорович до своего последнего дня оставался патриотом земли, для благополучия которой старался сделать все от него зависящее и даже больше того…

Министерство сельского хозяйства РК выражает глубокие соболезнования семье и близким организатора Главриссовхозстроя и Героя Социалистического труда Эрика Христофоровича ГУКАСОВА.