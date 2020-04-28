В Кыргызстане продлевают режим ЧП до 10/05 и отменяют массовые мероприятия в честь 75-летия Победы

13:45 28.04.2020

В Кыргызстане отменяется массовые мероприятия в честь 75-летия Победы. Об этом сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков на заседании совета безопасности во вторник.



"Из-за сложившейся ситуации, мы не сможем 9 мая провести массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал президент.



При этом глава государства добавил, что акцию "Бессмертный полк", которая в последние годы нашла широкую поддержку у граждан, предлагается провести в онлайн формате.



Вместе с тем Сооронбай Жээнбеков отметил, что ветеранам войны и труженикам тыла, как и в прошлые годы, будет уделено особое внимание, в средствах массовой информации широко осветят проекты, посвященные Великой Победе.



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До 10 мая продлевается режим ЧП в Бишкеке, Оше, Жалал-Абаде и Ат-Башинском районе



Режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкек, Ош, Жалал-Абад и Ат-Башинском районе.



"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области", - сказал президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, на заседании совета безопасности в узком составе.



Такое решение было принято после выступлений первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации. Они отметили целесообразность продления чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе до 10 мая 2020 года включительно. На остальных территориях, где будет снято чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации.



"Правительству и всем государственным органам необходимо продолжить реализацию антикризисных мероприятий, рекомендованных советом безопасности. При внесении изменений в план, необходимо учитывать мнения комендатур, предложения местных властей по послаблениям для бизнеса", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.



Отметим, что совет безопасности Кыргызской Республики в узком составе с участием руководителей отдельных государственных органов, мэра города Бишкек рассмотрел вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности в республике.



Напомним, что чрезвычайное положение на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской области было введено 25 марта и продлено 15 апреля 2020 года.

На территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области чрезвычайное положение было введено 15 апреля 2020 года.