В больнице Душанбе на 1-м Советском от пневмонии умерли 11 человек, 8 - в реанимации. Но вируса в Тадже нет

14:31 28.04.2020

В больнице на 1-м Советском Душанбе от пневмонии умерли 11 человек, 8 человек находятся в реанимации, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) во вторник.

"Инфекционная больница №1 города Душанбе (больница на 1-м Советском) к сегодняшнему дню приняла 319 пациентов по подозрению в пневмонии", - сообщает пресс-центр министерства здравоохранения Таджикистана, со ссылкой на директора инфекционной больницы №1 Хуршеда Рустамзода.

По его словам, из указанного количества пациентов, положенных в данную больницу, с подозрением на пневмонию, 136 человек являются работниками медицинской сферы.

Накануне из больницы были выписаны 107 вылечившихся от пневмонии пациентов больницы на 1-м Советском, еще 30 пациентов находятся на пороге выписки.

Отмечается, что от пневмонии в данной больнице скончались 11 человек, еще 8 человек находятся в реанимации.

Напомним, ранее минздрав утверждал, что в Таджикистане случаев заражения коронавирусом нового типа не обнаружено.