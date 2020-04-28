Расточительство и показуха: Где и на чем должны экономить власти Таджикистана, - П.Чоршанбиев

17:07 28.04.2020

Расточительство и показуха: Где и на чем должны экономить власти Таджикистана



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Власти советуют людям бережнее относиться к содержимому своих кошельков, но забывают об экономии наших общих денег.



Президент Таджикистана призвал воздержаться от излишних мероприятий и ненужных расходов в условиях угрозы пандемии коронавируса на национальную экономику. Давайте узнаем, без каких трат мы можем прекрасно обойтись.



Об этом он говорил на внеочередном оперативном заседании правительства в конце минувшей недели и повторил свой призыв днем позже во время вступления на первой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли шестого созыва.



Президент предложил покончить с расточительством, особенно когда это касается хлеба и других пищевых продуктов, придавать самое серьезное значение вопросу бережливости, улучшению обеспечения своих семей качественными продуктами и созданию хороших условий жизни. А также не забывать, что "расточительство и показушничество приводят к обеднению и нежелательным последствиям в каждом доме".



"Еще раз повторяю, что по сей день некоторые лица, чиновники, предприниматели, религиозные деятели и наши уважаемые женщины все еще организовывают излишние мероприятия, допускают мотовство и расточительство, что является ничем не более как показухой", - сказал глава государства.



Соответствующим структурам было поручено принять дополнительные шаги по соблюдению положений и предписаний закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".



Президент предложил принимать меры по усилению административной ответственности. Другими словами он предложил повысить нормы штрафа за нарушение требований упомянутого закона.



Кроме того, фискальным органам он поручил представить правительству предложения по снижению отрицательного влияния внешних угроз на экономику республики и доходной части бюджета, а также использованию дополнительных возможностей и источников для пополнения бюджета.



Руководителям министерств и ведомств было поручено принять меры по экономному использованию бюджетных средств и недопущению повторных и нецелевых расходов.



О чем не говорил президент



Многие развивающиеся страны мира, к которым относится и Таджикистан, в нынешних кризисных условиях сокращают расходы отдельных статей бюджета. На такие вынужденные меры бедные страны идут из-за того, что бюджет не получает доходы в ранее запланированных размерах, а финансовых запасов (специальных фондов) для поддержки бюджета у этих стран нет.



В Кыргызстане, к примеру, люди даже собирают подписи за сокращение количества депутатов республиканского парламента со 120 до 35 человек, урезание их зарплат вместе с премиями и отмену привилегий.



Свое предложение они обосновывают тем, что на содержание каждого депутата тратится из бюджета 6,5 млн сомов ($81 тыс.) в год, даже несмотря на то, что "не все парламентарии блещут умом и сообразительностью, а также выдают ненужные законопроекты".



В Таджикистане, по всей видимости, урезать расходы бюджета пока не решаются, по крайней мере, об этом не говорят. Хотя ранее министр финансов страны Файзиддин Каххорзода допустил вероятность секвестрования бюджета.



"Правительство Таджикистана рассматривает возможность пересмотра объема доходов и расходов государственного бюджета в связи с возможным недобором части средств из-за последствий мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - сказал он в начале апреля этого года журналистам.



А между тем время отказаться от излишек, умерить свои аппетиты уже наступило. Сейчас важно тратить народные деньги только на самое необходимое.



Главный кошелек страны уже в первом квартале не досчитался более 200 млн. сомони: госбюджет получил 5,1 млрд. сомони вместо запланированных 5,3 млрд.



Имеются большие проблемы с плановыми расходами бюджета, которые за два месяца этого года удалось выполнить только на 55,8%. Бюджетники, таким образом, не получили положенные им 2,5 млрд. сомони. Бюджетное финансирование вместо запланированных 5,7 млрд. составило только около 3,2 млрд. сомони.



Исполнение плана по бюджетному финансированию составило:

промышленность и строительство - 20,8%

культура и спорт – 35%

сектор госвласти и управления – 35,2%

транспорт и коммуникации – 42,6%

социальное страхование и защита – 49,4%

просвещение – 55,3%

ЖКХ, экология и лесное хозяйство – 55,7%

здравоохранение – 57,6%



Где можно безболезненно урезать?



Понятно, что речь не идет об отказе от каких-то определенных статей бюджета, а предполагается их оптимизация и урезание.



И это ни в коем мере не должно касаться расходов, связанных с социальными обязательствами государства. Наоборот, в нынешних условиях нужно увеличивать расходы на социальные нужды и здравоохранение, на поддержку самых незащищенных слоев населения: стариков, инвалидов, малоимущих семей.



Однако в каждой статье есть второстепенные расходы, которых в Минфине предпочитают называть "не первоочередными".



К этим не первоочередным расходам можно отнести покупку новых служебных автомобилей, ремонт государственных зданий, покупку мебели для госучреждений, канцелярские расходы, а также строительство не особо важных объектов и прочее.



Существуют, с высокой долей вероятности, запланированные расходы на покупку условного контрабаса для определенного музыкального учреждения.



Думается, ничего не случится, если чиновник пока будет довольствоваться старой машиной, кабинетом и мебелью, а музыкант подождет своего контрабаса до наступления лучших времен.



Кроме того, в госбюджете ежегодно утверждаются большие расходы на празднование различных государственных праздников и торжеств. Нам пора давно отказаться или хотя бы временно воздержаться от развлечений и украшательства.



Можно обойтись без новых стелл и памятников. Гораздо важнее обрабатывать улицы и подъезды, чем устанавливать искусственные деревья и развешивать гирлянды.



В тяжелые времена всегда экономят, в первую очередь, на том, от чего можно свободно отказаться. Когда в семье денег впритык, их тратят на продукты, коммунальные платежи, одежду. Этим правилом и должны руководствоваться власти: тратить на то, без чего действительно нельзя обойтись.