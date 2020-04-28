Чао, рагации: итальянцы обиделись на ЕС и захотели выйти

17:12 28.04.2020 Количество евроскептиков в стране выросло в несколько раз на фоне пандемии



Ксения Логинова



На фоне пандемии коронавируса почти половина итальянцев поддерживает выход и из зоны евро, и из Евросоюза. Такие результаты опроса общественного мнения публикует Termometro Politico. К примеру, восемь лет назад евроскептические настроения разделяли всего 15%, в то время как в европейской семье хотели остаться 85%. Граждане Италии разочарованы тем, что европейские соседи, еще недавно говорившие о единстве, решили действовать в одиночку. А реальную помощь стране одними из первых оказали Китай и Россия. Помимо этого, министры финансов стран ЕС отклонили итальянское предложение о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии. Многие принялись обсуждать, что Рим по примеру Лондона может покинуть Евросоюз. Насколько это возможно, разбирались "Известия".



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"Они оставляют нас истекать кровью"



"ЕС - это не союз, это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, затем хорошенько подумаем об отношениях с Европой. Если это будет выгодно, мы распрощаемся с ней и уйдем, даже не поблагодарив". "От Германии мы не получаем ничего - кроме двух пальцев в глаза", - не проходит и дня, чтобы лидер партии "Лига" Маттео Сальвини не отпустил язвительного комментария в адрес Брюсселя и Берлина.



"Сальвини, как это зачастую бывает, высказывается более резко, чем большинство итальянцев, но его критика отражает настроения, царящие в стране. В одном из опросов общественного мнения более 70% граждан заявили, что разочарованы в помощи со стороны Евросоюза. Прежде всего, по мнению итальянцев, в беде их бросила Германия", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.



Итальянские СМИ отмечают, что в борьбе с COVID-19 Италии помогают разные страны: Россия, Китай, Египет, Куба, Катар. Впоследствии ЕС одобрил схему поставки в государство необходимых товаров стоимостью €50 млн, а Германия стала принимать у себя на лечение итальянских пациентов. Но первоначальная реакция европейских стран во главе с лидером ЕС - Германией, вызвала в Италии негодование.



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"Они относятся к нам, как к больным чумой (…) Германия готова задушить Италию", - возмущалась Il Giornale. В Facebook страница немецкого посольства в Италии превратилась в форум, на котором интернет-пользователи оставляют злобные комментарии под интервью с министрами иностранных дел и финансов ФРГ Хайко Маасом и Олафом Шольцем: "Они оставляют нас истекать кровью", "Германия всегда хотела завладеть нашей Италией", "Единственная гарантия, которую мы можем дать немцам: итальянский народ объявит Германии войну!" - пишут итальянцы.



Разочарование граждан усиливает еще и то, что менее чем за полгода до начала пандемии COVID-19 Берлин и Рим решили перезагрузить отношения. В сентябре 2019 года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встречался со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Итальянский лидер рассказывал, что объем торговли Германии с одной только Ломбардией превышает объем торговли с Японией.



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Чтобы поддержать итальянцев и продемонстрировать солидарность, немецкая газета Bild выпустила статью "Мы вместе с вами оплакиваем погибших". Однако этот жест оценили далеко не все, назвав публикацию лицемерной. Так, журналист Corriere della Sera отмечает, что, несмотря на посыл "вы справитесь, вы сильные", в статье "нет признаков солидарности".



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал интервью немецкой Suddeutsche Zeitung, в котором подтвердил, что итальянцы обижены на Евросоюз. По словам Конте, "Италия осталась одна". Загладить вину перед Римом пыталась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она дважды извинилась перед Италией от имени всего ЕС. "Должен сказать, что я очень высоко ценю этот жест", - отметил глава правительства, добавив при этом, что Италии, у которой остался неприятный осадок, хотелось бы больше конкретной помощи.



Больше, больше помощи



ЕС не сидит сложа руки. По инициативе Еврокомиссии был создан инструмент сохранения рабочих мест в странах, наиболее сильно пострадавших от пандемии, - SURE (поддержка для снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях). На него выделили €100 млрд.



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Помимо этого, лидеры ЕС 23 апреля согласовали пакет срочной помощи странам-участницам в размере €540 млрд. Однако столь внушительная сумма будет потрачена на борьбу с коронавирусом - помощь окажут системам здравоохранения. Для того чтобы восстановить экономику после пандемии, потребуется еще больше денег. По подсчетам экспертов, на это странам необходимо в общей сложности €1–1,5 трлн. Пока по этому вопросу договориться не удалось, но переговоры продолжаются.



Европейцев разделил вопрос: кто в итоге должен платить за выход из кризиса. Страны, сильнее всего пострадавшие от COVID-19, включая Италию и Испанию, хотели бы, чтобы большая часть бремени легла на плечи более богатых и при этом менее затронутых коронавирусом. Среди них Нидерланды, Германия и скандинавские страны.



Эти государства, в последние годы сосредоточенные на бюджетной экономии, не хотят платить за более бедных товарищей по Евросоюзу. Италия настаивает на выпуске еврооблигаций - коронабондов, который бы позволил небогатым странам ЕС брать займы, а в случае неуплаты долговые обязательства легли бы на плечи всех членов ЕС. ФРГ, Нидерланды, Австрия, Финляндия заявили, что об этом не может быть и речи, поскольку они сильно сомневаются, что, к примеру, Рим и Мадрид смогут самостоятельно расплатиться с долгами.



"Мы не транжиры"



Особенно обидными для итальянцев, по словам Конте, стали заявления в ЕС о том, что "Рим транжирит деньги". Премьер пояснял, что за последние 22 года, за исключением 2009-го, ни одно итальянское правительство не потратило больше денег, чем получило. А если и возникал дефицит бюджета, то это было связано с выплатой процентов по кредитам, которые гасили итальянцы. "Вместо согласованного недавно показателя бюджетного дефицита в 2,2% ВВП у нас этот показатель составил 1,6%. Мы всегда своевременно обслуживаем наши долги. Италия всегда была и остается надежным плательщиком, я бы даже сказал, идеальным плательщиком. Но об этом часто забывают", - сетовал глава правительства.



Для Италии выпуск совместных коронабондов, о которых она просит ЕС, символизируют даже не столько помощь в восстановлении экономики, сколько солидарность с остальной Европой, в которой ей отказывают.



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Возмущение страны, где и раньше возникали евроскептические настроения (когда Италия пыталась добиться разрешения на превышение 3-процентного лимита по дефициту бюджета, когда боролась с наплывом африканских переселенцев во время миграционного кризиса), понимают во Франции. Президент Эммануэль Макрон предупреждает "о крахе ЕС как политического проекта, если не будут поддержаны пострадавшие экономики, такие как Италия". По его мнению, необходимо создать фонд, который мог бы финансировать государства- члены ЕС в соответствии с их потребностями, а не с размером их экономик.



"Если мы не сможем сделать это сегодня, то победят популисты - сегодня, завтра, послезавтра, в Италии, Испании, возможно, во Франции", - предупреждает президент. Париж в пику Берлину и Амстердаму выступает за создание совместного фонда из европейского бюджета в размере €400 млрд. Это стало бы дополнением к той помощи, которую уже предлагают Европейский центральный банк и другие институты ЕС для смягчения экономических последствий, связанных с коронавирусом.



"Было бы исторической ошибкой вновь говорить, что платить должны грешники", - резюмировал французский лидер, напомнив о "фатальной ошибке" Франции, потребовавшей репараций от Германии после Первой мировой войны. Это вызвало популистскую реакцию у немцев и впоследствии привело к власти Адольфа Гитлера, развязавшего Вторую мировую войну.



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При этом в других странах ЕС уверены, что раздающиеся из Рима заявления популистов о возможном выходе из Евросоюза больше похожи на блеф. Несколько лет назад во время финансового кризиса греки тоже угрожали покинуть европейскую семью, однако потом капитулировали. К тому же в самой Италии не хотят допустить, чтобы на новой волне евроскептицизма к власти попытался вернуться Маттео Сальвини из ультраправой популистской партии. Рейтинг "Лиги" сейчас особенно высокий. Помимо этого, Рим все-таки получит кое-какую финансовую помощь от Брюсселя. Так что, несмотря на растущие в стране евроскептические настроения, Италия пока по-прежнему останется членом ЕС, уверен проживающий в Риме историк и политолог Александр Дунаев.



"Причины простые: Италия нуждается в помощи извне. Не секрет, что, согласно разным экономическим прогнозам, итальянский ВВП упадет на 9–10%. Это самое серьезное падение среди всех стран Евросоюза. У Италии может не хватить ресурсов на то, чтобы оказать эффективную помощь своей экономике. Риму нужна поддержка Европы. К тому же в последнее время Европа все-таки начинает идти на уступки. В частности, речь идет о странах северной Европы. Евроскептицизм в Италии никуда не уйдет, и он может лишь усилиться. Но даже правопопулисты понимают, что выход из Евросоюза сейчас, да и потом, когда страна будет приходить в себя после пандемии, - стал бы просто самоубийством, экономика Италии в таком случае просто рухнет", - рассказал эксперт "Известиям". Источник - Известия

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