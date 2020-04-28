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|Акция "Бессмертный полк" в Кыргызстане пройдет в онлайн формате
17:13 28.04.2020
Как уже сообщалось, в связи с пандемией коронавируса, совет безопасности КР принял решение об отмене всех массовых мероприятий в честь 75-летия Победы.
Вместе с тем, президент КР Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что ветеранам войны и труженикам тыла, как и в прошлые годы, будет уделено особое внимание, в средствах массовой информации широко осветят проекты, посвященные Великой Победе. А акцию "Бессмертный полк", которая в последние годы нашла широкую поддержку у граждан, предлагается провести в онлайн формате.
Министерство культуры в связи с этим призывает кыргызстанцев принять участие в онлайн шествии.
Стать участником уникального проекта - онлайн шествия "Бессмертный полк" на электронном портале ВОВ www.pobeda.srs.kg, можно зарегистрировавшись по ссылке https://1945.srs.kg/