 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Душанбе ощутимо тряхнуло. На 4 балла
19:52 28.04.2020

В Таджикистане произошло землетрясение

Мусо Бобоходжиев

В столице Таджикистана Душанбе, сегодня, 28 апреля, в 16:15 по местному времени произошло землетрясение.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики сообщает, что эпицентр подземных толчков находился в 249 км от Душанбе на территории Таджикистана.
Сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов, а в городе Душанбе толчки были силой 2-3 балла.
В результате землетрясения разрушений на территории Таджикистана не зафиксировано.
Комитет сообщает, что жертв не зарегистрировано.

Источник - asiaplustj.info
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