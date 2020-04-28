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|Душанбе ощутимо тряхнуло. На 4 балла
19:52 28.04.2020
В Таджикистане произошло землетрясение
Мусо Бобоходжиев
В столице Таджикистана Душанбе, сегодня, 28 апреля, в 16:15 по местному времени произошло землетрясение.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики сообщает, что эпицентр подземных толчков находился в 249 км от Душанбе на территории Таджикистана.
Сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов, а в городе Душанбе толчки были силой 2-3 балла.
В результате землетрясения разрушений на территории Таджикистана не зафиксировано.
Комитет сообщает, что жертв не зарегистрировано.