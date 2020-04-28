Душанбе ощутимо тряхнуло. На 4 балла

19:52 28.04.2020

В Таджикистане произошло землетрясение



Мусо Бобоходжиев



В столице Таджикистана Душанбе, сегодня, 28 апреля, в 16:15 по местному времени произошло землетрясение.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики сообщает, что эпицентр подземных толчков находился в 249 км от Душанбе на территории Таджикистана.

Сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов, а в городе Душанбе толчки были силой 2-3 балла.

В результате землетрясения разрушений на территории Таджикистана не зафиксировано.

Комитет сообщает, что жертв не зарегистрировано.