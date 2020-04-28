Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером. Зеленский в реале - клоун

20:18 28.04.2020

28 апреля 2020, Сергей Гурьянов



Из Верховной рады Украины отозвано представление правительства на назначение бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам, сообщили украинские СМИ.

"Кабмин отозвал из Верховной рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано. Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" – назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще", – написал главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.

Он отметил, что велись долгие переговоры, по итогам которых во фракции "Слуга народа" удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили.



"Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дал отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию – то есть даже статус переговорщика понижен", – сообщил Бутусов.

По его данным, рассматривается в том числе вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата "Слуги народа".

"Эта фарсовая история еще раз показывает, что у президента Зеленского остается в политике инстаграмное мышление. Инициативы вбрасываются ради достижения внешнего эффекта и резонанса", – заявил Бутусов.

На прошлой неделе Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ, а также сообщил, что согласился принять предложение.

Позже председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо, в котором назвал предстоящее назначение Саакашвили фактором, способным "сотрясти отношения двух государств и институтов". Сообщалось, что власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины.