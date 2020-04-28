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South China Morning Post: пусть Китай столкнет лбами производителей нефти во время кризиса
00:20 29.04.2020

Россия, Саудовская Аравия и США ищут помощи для поддержки своих энергетических отраслей, и со стороны Пекина было бы глупо этим не воспользоваться. Китай покупает все больше саудовской и российской нефти, поэтому американские производители давят на Трампа, чтобы переориентировать его на сделку с Пекином.
South China Morning Post (Гонконг): пусть Китай столкнет лбами производителей нефти во время кризиса
Что происходит с ценами на нефть?

Редакционная статья
Конъюнктура рынка нефти сейчас выгодна для покупателя, а крупнейший в мире покупатель нефти - Китай. Мировые цены рухнули до многолетних минимумов, и страна готова пожинать не только геополитические преимущества, но и экономические выгоды. До 70% потребляемой в стране энергии Китай импортирует.
Тем не менее некоторые аналитики считают, что низкие цены создают проблемы государственным нефтяным компаниям с точки зрения добычи и инвестиций. Еще они считают, что низкие цены не означают автоматического снижения потребительских цен на топливо из-за внутреннего контроля цен. Они не видят общей картины.
Россия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты надеются, что Китай поддержит их нефтяные отрасли, по которым ударил недавний обвал цен. Американские нефтяные компании требуют, чтобы их правительство надавило на Пекин, и тот нарастил закупки нефти в рамках первого этапа двустороннего торгового соглашения. Китай при этом покупает больше нефти у России и Саудовской Аравии.

Фьючерсные контракты на западнотехасскую нефть марки WTI - один из основных индикаторов нефтяного рынка - на какой-то момент даже ушли в минус, но затем восстановились. По сравнению с прошлым годом, цены обрушились примерно на 70%.
Россия, нефтедобывающий картель ОПЕК и его союзники только что заключили перемирие в своей необдуманной ценовой войне, обрушевшей рынок. Но главная причина глобального экономического спада - все же пандемия COVID-19.

Соглашение о сокращении производства, положившее конец ценовой войне, заключено при посредничестве президента США Дональда Трампа. Вашингтону кровь из носу понадобилось хоть как-то остановить падение цен, чтобы спасти производителей от банкротства.

Но реальная причина внезапного падения спроса на нефть - надвигающаяся глобальная рецессия. И лидеры трех нефтедобывающих стран мало что могут с этим поделать.
Именно поэтому они обратились к Китаю - как к наиболее значимому покупателю. Обеспокоенные тем, что Китай покупает все больше саудовской и российской нефти, американские производители давят на администрацию Трампа, чтобы переориентировать ее на торговую сделку с Пекином. Предполагается, что на первом этапе Китай закупит американских энергоносителей на 18,5 миллиарда долларов больше в первый год и на 33,9 миллиарда больше во второй.
Но из-за экономического спада в Китае, худшего с политики реформ и открытости конца 1970-х годов, даже Трамп и экономический советник Ларри Кудлоу (Larry Kudlow) предупреждают, что Пекин своих обещаний может и не выполнить.

Принимая во внимание тяжелое положение энергетических отраслей во всех трех странах, нетрудно себе представить, что Пекин столкнет их лбами. По крайней мере, Китай может потребовать от американцев некие компенсации - будь то за враждебную риторику насчет COVID-19 или обращение с китайскими высокотехнологичными компаниями. Во всяком случае, было бы глупо этим не воспользоваться.

Оригинал публикации: China should play off oil producers against each other in crisis
Опубликовано 28/04/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588108800
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