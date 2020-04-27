Война длиной в человечество. Многовековая хроника мировых эпидемий, - Аркадий Серафимов

00:48 29.04.2020 Об авторе: Аркадий Викторович Серафимов – биолог, публицист.



27 апр. 2020



Как же это надо было нагрешить, чтобы вызвать такое наказание. Питер Брейгель Старший. Триумф смерти. 1562. Фрагмент. Прадо (Испания)

Этого человека вот уже почти 30 лет во всем мире связывают с таким понятием, как "Красная лента", которая символизирует на нашей планете борьбу со СПИДом. Такой артпроект, появившийся в 1991 году, пришел в голову художнику Франку Муру.

До этого в ходу были другие символические ленты. Например, когда случился политический кризис, связанный с Уотергейтским скандалом в США, жена одного из обвиняемых вывесила желтую ленту, говорящую о том, что она будет сколько угодно ждать своего мужа, которого считала невиновным.



Подобные символы часто используются как знаки протеста против различных войн с требованием мира, если речь идет не о защите своей страны, а о чем-то не очень справедливом.

Впрочем, есть версия, что идею ленты подсказали Муру соседи. Они носили желтые ленты, потому что их дочь в то время участвовала в военных действиях в районе Персидского залива.

А "Красная лента" невольно стала не только глобальным высказыванием Мура о необходимости борьбы со СПИДом, которым он страдал 20 лет и умер от этого же недуга. В широком смысле в ней уже заложена идея глобального единения людей в борьбе против всех смертельных эпидемий, причем независимо от наших национальностей, религии, мировоззрений и многих других различий. Поэтому на первый план выходят такие понятия и ценности, как сочувствие, сострадание, солидарность.

А иначе уже нельзя. Вся история человечества и все времена вспышек самых различных эпидемий и пандемий говорят людям о том, что это такая война между жизнью и смертью, которую мы, разумные существа, можем выигрывать на своей планете только в единстве и взаимопонимании.



Многовековая хроника мировых эпидемий тому лучшее доказательство.

Все началось еще до нашей эры

История человечества и история эпидемий неразрывны. В мире постоянно свирепствуют несколько эпидемий – СПИДа, туберкулеза, малярии, гриппа и т.д. От эпидемий невозможно спрятаться. Кроме того, эпидемии имеют последствия, которые действуют не только на здоровье человечества, но и проникают во многие сферы жизни, оказывая на них колоссальное воздействие.

1200 год до нашей эры (далее "до н.э."). Филистимляне, древний и смелый народ, населявший приморскую часть Палестины, вместе с военными трофеями завез в город Аскалон некую болезнь, именуемую чумой.

767 год до н.э. Это уже начало Юстиниановой чумы, которая унесет 40 млн жизней. "Не было человеку спасения, где бы он ни жил – ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы". Так писал Прокопий Кесарийский, один из самых знаменитых византийских писателей-историков.

480 год до н.э. Явление людям оспы. Ударившая по отборным частям персидской армии эпидемия не пощадила даже царя Ксеркса.

463 год до н.э. Эпидемия в Риме. Это был мор, разивший сразу и людей, и животных.

430 год до н.э. "Чума Фукидида". Разразилась в Афинах, названа в честь историка, описавшего страшную болезнь. Удивительно, что причина эпидемии стала известна только в 2006 году, после изучения останков людей, найденных археологами в братской могиле под Афинским акрополем. Оказалось, что Фукидид описал не чуму, а тиф, который за год уничтожил больше трети населения Афин.

165 год до н.э. Древний Рим серьезно подкосила "чума Антонина". "Первыми появлялись зловонное дыхание и рожистая грязновато-синеватая краснота языка и полости рта. Заболевание сопровождалось высыпанием на коже черной сыпи". Так великий древнеримский врач Гален описывал симптомы моровой язвы Антонина, вспыхнувшей в Сирии. Только вот ученые до сих пор спорят – это была чума или что-то другое. Так или иначе, но погибли 5 млн человек.

250–265 годы нашей эры. Ослабленный бесконечными войнами Рим стал легкой добычей чумы. Через 200 лет напасть пришла вновь.

В 446 году имели место два бедствия, скорее всего связанные между собой. Одним из них была эпидемия чумы, вторым – восстание нешуточного англосаксонского войска.

В 541 году Юстинианова чума в Восточной Римской империи. За три десятка лет она унесла жизни более 20 млн человек. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Юстинианова чума стала родоначальницей так называемой второй пандемии чумы. Именно от второй и до последней (одиннадцатой) пандемии удалось понять цикл прихода болезни: каждый раз она являлась через 8–12 лет.

558 год. Эпидемия бубонной чумы в Европе. Кличка: "Болезнь святых и королей".

736 год. Первая в Японии эпидемия оспы, вызываемая вирусом variola. Лишь в 1769 году английский врач Эдвард Дженнер сумел разработать первую вакцину против этой серьезной болезни.

1090 год. "Киевский мор". Город был опустошен в течение нескольких месяцев, в течение которых было продано 7 тысяч гробов. Чума была принесена купцами с Востока.

1096–1270 год. Эпидемия чумы в Египте. "Она достигла наивысшей точки во время сева. Землю пахали одни люди, а зерно сеяли другие, и те, что сеяли, не дожили до жатвы.

Деревни опустели: мертвые тела плыли по Нилу так густо, как клубни растений, покрывающие в определенное время поверхность этой реки. Мертвых не успевали сжигать, и родственники, содрогаясь от ужаса, перебрасывали их через городские стены". Египет потерял в эту эпидемию более миллиона человек" (И.Ф. Мишуд. История крестовых походов).

1235 год. Эпидемия чумы во Франции. "Великий голод царил во Франции, особенно в Аквитании, так что люди, словно животные, ели полевую траву. И была сильная эпидемия: "священный огонь пожирал бедняков в таком большом числе, что церковь Сен-Мэксен была полна больными", – так писал доминиканский монах Винсент из Бове.

1348 год. Бубонная чума проникла в Англию, перед этим она прошлась по Франции. В Англию смертоносная болезнь проникла в 1348 году, опустошив предварительно Францию. Некоторые местности совершенно вымерли. Чуму стали называть "бичом Божьим", считая ее карой за прегрешения.

1348 год. Эпидемия чумы в Ирландии. Черная смерть убивает 1000 человек. Англичане в Ирландии жалуются, что чума убивает больше их, чем ирландцев! "Ирландские блохи, которые переносят чуму, предпочитают кусать англичан?"

1346–1353 годы. Сокрушительная пандемия чумы, названная современниками "черной смертью", бушевала на протяжении трех столетий. Попытки понять причины катастрофы обычно сводятся либо к поиску доказательств того, что "это была не чума", либо к факту применения биологического оружия. Во время осады генуэзской колонии Кафу в Крыму воины стали с помощью катапульт забрасывать трупы умерших в город, что привело к заболеваниям осажденных. В итоге только в течение года от нее погибло почти 15 млн человек.

1388 год. Эпидемия чумы в России. Смоленск охватила эпидемия. В живых осталось лишь 10 человек, и на некоторое время въезд в город был закрыт. Литовские феодалы воспользовались этим и выдвинули на смоленское княжение своего сторонника Юрия Святославича.

Сифилис эпохи Возрождения

1495 год. Первая эпидемия сифилиса. Широко распространена гипотеза о том, что в Европу сифилис занесли матросы с кораблей Колумба из Нового Света (Америки), которые, в свою очередь, заразились от аборигенов острова Гаити. Многие из них затем присоединились к многонациональной армии Карла VIII, который вторгся на территорию Италии в 1495 году. В результате в этом же году возникла вспышка сифилиса среди его солдат.



В мире много произведений, отразивших

трагедии людей времен страшных эпидемий.

Московский театр Еt cetera поставил

спектакль по книге Баккаччо "Декамерон".

Фото с сайта et-cetera.ru

1496 год. Эпидемия сифилиса распространяется на территории Франции, Италии, Германии, Швейцарии, а затем в Австрии, Венгрии, Польше, что привело к гибели более 5 млн человек.



1500 год. Эпидемия сифилиса распространяется по всей Европе и выходит за ее пределы, фиксируются случаи заболевания в Северной Африке, Турции, также заболевание распространяется в Юго-Восточной Азии, Китае и Индии.

1512 год. В Киото происходит большая вспышка заболеваемости сифилисом. Сифилис был основной причиной смерти в Европе в эпоху Возрождения.

1518 год. Эпидемия "Пляски святого Витта". В июле в Страсбурге, во Франции, женщина по имени фрау Троффеа вышла на улицу и принялась выделывать танцевальные па, что продолжалось несколько дней. К концу первой недели к ней присоединились 34 местных жителя. Затем толпа танцующих разрослась до 400 участников, сообщает телеканал о достоверно зафиксированном историческом эпизоде, который получил название "танцевальная чума", или "эпидемия 1518 года". Эксперты полагают, что в подоплеке подобных массовых явлений лежали попавшие с хлебом споры плесени, образующейся в стогах влажной ржи.

1625 год. Эпидемия чумы в Великобритании. Умерли 35 000 человек. Через 40 лет, в 1665 году, "Лондонская чума" унесет уже около 10 000 человек, 20% населения города.

1672 год. Всплеск "черной чумы" в Италии. Она поразила Неаполь, похоронив примерно 400 тыс. человек.

Май 1720 года. Эпидемия чумы во Франции. Судно Жан-Батиста Шато прибыло в марсельскую гавань из Сирии, перед этим заходя в Сеид, Триполи и на Кипр. При последующем расследовании было установлено, что хотя в этих портах и возникла болезнь, однако Шато оставил эти стоянки раньше пришествия туда болезни. Неприятности начали преследовать Шато с Ливорно, когда у него умерли 6 человек из экипажа. Но тогда еще ничего не предвещало того, что его назначат "виновником чумы".

1721 год. Эпидемия оспы в Массачусетсе. Именно в 1721 году священник по имени Коттон Мэтер пробует ввести грубую форму вакцинации от оспы – нанесение гноя из высыпаний больных на царапины у здоровых людей. Эксперимент подвергли жесткой критике.

У нас где чума, там и революция

1771 год. "Чумной бунт" в Москве. Самая сильная эпидемия чумы в России, вызвавшая одно из самых крупных восстаний XVIII века. Поводом к восстанию послужила попытка московского архиепископа Амвросия в условиях эпидемии, уносившей до тысячи человек в день, воспрепятствовать молящимся и паломникам собираться у чудотворной Иконы Боголюбской Богоматери у Варварских ворот Китай-города. Архиепископ приказал запечатать короб для приношений, а саму икону убрать – во избежание скоплений народа и дальнейшего распространения эпидемии. В ответ на это по набату восставших был разгромлен Чудов монастырь в Кремле. На другой день толпа взяла приступом Донской монастырь, убила скрывавшегося в нем архиепископа Амвросия, принялась громить карантинные заставы и дома знати. На подавление восстания были направлены войска. После трехдневных боев бунт был подавлен.

1855 год. Эпидемия чумы "Третья пандемия", зародившейся в провинции Юньнань. Так бубонная и легочная чума за несколько десятилетий распространилась на все обитаемые континенты. Только в Китае и Индии общее число умерших составило более 12 млн человек.

1916 год. Эпидемия полиомиелита. В XIX и первой половине ХХ века эпидемии эта болезнь свирепствовала в Европе и США. За один только 1916 год полиомиелитом в США заразились 27 тыс. человек. А в 1921 году в возрасте 39 лет заболел полиомиелитом будущий президент этой страны Франклин Рузвельт. Встать с инвалидного кресла ему не удалось до конца жизни.

1917–1921 годы. Эпидемия сыпного тифа в послереволюционной России. Погибло около 3 млн человек.

1918 год. Эпидемия испанки была, вероятнее всего, самой массовой за всю историю человечества. В 1918–1919 годах (18 месяцев) во всем мире от испанки умерли приблизительно 50–100 млн человек, или 2,7–5,3% населения Земли. Было заражено около 550 млн человек, или 29,5% населения планеты. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила это крупнейшее кровопролитие по масштабу жертв. В мае 1918 года в Испании было заражено 8 млн людей, или 39% ее населения (испанкой переболел и король Альфонс XIII). Многие жертвы гриппа были молодыми и здоровыми людьми возрастной группы 20–40 лет (обычно высокому риску подвержены только дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с некоторыми заболеваниями). Симптомы болезни: синий цвет лица – пневмония, кровавый кашель. На более поздних стадиях болезни вирус вызывал внутрилегочное кровотечение, в результате которого больной захлебывался собственной кровью. Но в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов. Некоторые зараженные умирали на следующий день после заражения.

1950 год. Эпидемия полиомиелита. Мир вновь поразила эта страшная болезнь, именно в 50-е годы ХХ века, когда была изобретена вакцина (это сделали исследователи из США).

В СССР первую массовую иммунизацию провели в Эстонии, где заболеваемость полиомиелитом была очень высокой. С тех пор прививка была введена в Национальный календарь прививок.

1976 год. Лихорадка Эбола. В Судане заболели 284 человека, из них умерли 151. В Заире – 318 (умерли 280). Вирус был выделен в районе реки Эбола в Заире. Это дало название вирусу.

1976–1978 годы. Эпидемия "русского гриппа". Пандемия началась в СССР. В сентябре 1976 года – апреле 1977 года грипп был вызван двумя типами вируса – А/H3N2 и В, в те же месяцы 1977–1978 годов уже тремя – А/H1N1, А/H3N2 и В. Поражались "русским гриппом" в основном дети и молодые люди до 25 лет. Течение пандемии было сравнительно легким, с небольшим количеством осложнений.



"Эй, фотограф! Надо бы тебе тоже

температурку измерить..." Фото Reuters

1981–2006 годы. От эпидемии СПИДа умерли 25 млн человек. Таким образом, пандемия ВИЧ-инфекции является одной из наиболее губительных эпидемий в истории человечества. Только в 2006 году ВИЧ-инфекция стала причиной смерти около 2,9 млн человек. К началу 2007 года во всем мире около 40 млн человек (0,66% населения Земли) являлись носителями ВИЧ. Две трети из общего числа ВИЧ-инфицированных живут в странах Африки, к югу от пустыни Сахары.



2003 год. Эпидемия "птичьего гриппа", классическая чума птиц – острая инфекционная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью, что позволяет отнести его к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100% гибели среди заболевших.

2009 год. Пандемия "свиного" гриппа A/H1N1 ("мексиканка", "мексиканский грипп", "мексиканский свиной грипп", "североамериканский грипп"), при которой было инфицировано множество людей в Мехико, других регионах Мексики, в некоторых частях США и в России.

Биологическое оружие

Тринадцать стран мира предположительно обладают биологическим оружием, но лишь у трех государств – России, Ирака (хотя доказательств этого пока так и не найдено) и Ирана – предположительно могут быть значительные его запасы. Есть высокая вероятность того, что небольшие арсеналы биооружия также есть у Израиля, Северной Кореи и Китая. Сирия, Ливия, Индия, Пакистан, Египет и Судан, возможно, проводят исследования в этом направлении. Достоверно известно, что за последние десять лет программы производства биологического оружия были свернуты в ЮАР и Тайване.

США еще в 1969 году обязались никогда не использовать биологическое оружие, хотя исследования со смертоносными микроорганизмами и ядами проводятся до сих пор. Биологическое оружие – одно из самых страшных военных изобретений. Однако попыток использовать его на практике было очень мало. Потому что опасность применения слишком велика. Искусственная эпидемия может поразить не только чужих, но и своих.

Теперь о том, как это делалось в прошлом

III век до н.э. Карфагенский полководец Ганнибал поместил ядовитых змей в глиняные горшки и обстреливал им города и крепости, занятые противником.

1346 год. Первый случай применения биологического оружия. Монгольские войска осаждают город Кафу (ныне Феодосия в Крыму). В ходе осады в лагере монголов началась эпидемия чумы. Монголы были вынуждены прекратить осаду, но предварительно они начали забрасывать трупы умерших от чумы за крепостные стены, и эпидемия распространилась внутри города. Считается, что эпидемия чумы, поразившая Европу, была, в частности, вызвана применением биологического оружия.

1518 год. Испанский конкистадор Эрнан Кортес заразил ацтеков (племя индейцев, образовавших могущественное государство на территории современной Мексики) оспой. Местное население, не имевшее иммунитета к этой болезни, сократилось примерно вдвое.

1710 год. Во время русско-шведской войны российские войска использовали тела умерших от чумы для того, чтобы вызвать эпидемию в стане врага.

1767 год. Сэр Джеффри Амхерст, британский генерал, подарил индейцам, помогавшим врагам англичан – французам, одеяла, которыми перед этим накрывали больных оспой. Эпидемия, разразившаяся среди индейцев, позволила Амхерсту одержать победу в войне.

1915 год. В ходе Первой мировой войны Франция и Германия заражали лошадей и коров сибирской язвой и перегоняли их на сторону противника.

1930–1940 годы. Жертвами бубонной чумы, предположительно распространенной японцами, становятся несколько сот жителей китайского города Чушен.

1942 год. Британские войска проводят эксперимент по боевому использованию возбудителей сибирской язвы на удаленном островке близ побережья Шотландии. Жертвами на этот раз стали всего лишь овцы. Но остров был настолько заражен, что через 15 лет его пришлось полностью выжигать напалмом.

1979 год. Вспышка сибирской язвы под Свердловском (ныне Екатеринбург). Погибли 64 человека. Предполагается, что причиной стала утечка с предприятия, производившего биологическое оружие.

1980–1988 годы. Ирак и Иран применяли биологическое оружие друг против друга.

1990–1993 годы. Террористическая организация "Аум Синрике" (Aum Shinrikyo) пытается заразить сибирской язвой население Токио.

2001 год. Письма, содержащие споры сибирской язвы, рассылают по США. Погибло несколько человек. Террорист (террористы) доселе не обнаружены.

Нам нельзя не победить

В ближайшем будущем, несмотря на развитие систем здравоохранения и появление новых, более совершенных лекарств и средств диагностики, люди будут болеть больше. Но умирать от этих болезней – реже. По данным Всемирной организации эдравоохранения (World Health Organization), наиболее смертоносными инфекционными заболеваниями являются: респираторные заболевания (включая грипп и пневмонию), ВИЧ/СПИД, болезни органов пищеварения, туберкулез, малярия, корь и гепатит "B". При этом большинство из инфекций приобретают характер эпидемий в случаях, если в какой-либо стране начинается вооруженный конфликт или серьезные экономические трудности. Главной жертвой инфекций становятся беженцы. Они, в свою очередь, пересекают границы и переносят эпидемии в другие страны. Также разносчиками болезней являются военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях на территории других государств, к примеру, в США были отмечены вспышки тропических заболеваний после окончания войны во Вьетнаме.

Ежедневно границы стран мира пересекают 2 млн человек, поэтому эпидемии, в частности гриппа, могут распространяться практически мгновенно. Сокращение мировых авиаперевозок после терактов 11 сентября серьезно замедлило распространение эпидемии гриппа. Благодаря развитию международной торговли многие возбудители опасных болезней попадают в другие страны с помощью импортируемых продуктов питания. При этом новые возбудители болезней приобретают всю большую устойчивость к известным антибиотикам и бороться с ними становится все труднее. Кроме того, местные системы здравоохранения часто оказываются неготовыми бороться с экзотическими, необычными для этой местности болезнями.

Негативную роль также играет постепенное изменение климата – глобальное потепление. В результате малярия завоевывает все большие территории Азии и Африки. Американский континент столкнулся с другой напастью: в 1970-е годы смертоносная лихорадка "денге", переносимая комарами, была практически побеждена. В 2001 году комары – распространители возбудителя этой болезни – были локализованы в 12 странах Латинской Америки. Однако уже в 2001 году, несмотря на все принимаемые меры, комары "захватили" всю Южную, Центральную Америку и часть территории США. Ежегодно этой лихорадкой, которая характеризуется высокой смертностью, заболевают примерно 600 тыс. человек. Комары проникают в пассажирские самолеты – случаи заболеваний "денге" отмечены в Африке, Австралии и Европе.

Эпидемии являются одним из основных препятствий экономического развития государств. Например, из-за эпидемии СПИДа экономики многих стран Южной и Центральной Африки оказались в глубоком кризисе.

По прогнозу Национального совета по разведке США (National Intellegence Council), в этом году число смертей от инфекционных заболеваний в мире удастся сократить до 15% от общего количества (в 1990 году они составляли 34%). Согласно этому исследованию, наибольшую опасность для жителей стран бывшего СССР будут представлять СПИД и гепатит.

Считается, что некоторые болезни, вызывающие эпидемии, человечеству удалось победить. Так, например, произошло с оспой. Однако существует опасность, что возбудители этих недугов могут быть использованы в качестве биологического оружия, поскольку большинство населения планеты утратило иммунитет к ним.

Да, мы зависим от всего, начиная с погоды и собственных генов и кончая последними событиями где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Но сумма внутренних сил человека по крайней мере равна сумме сил, действующих извне. Будь иначе, человечество давно перестало бы существовать.

Самые веселые эпидемии в истории

Кашлюэнца. Эта эпидемия свирепствовала в Старом Свете несколько веков подряд. Несмотря на многочисленные "Извините!", люди массово кашляли и заражали друг друга. Возбудителя кашлюэнцы удалось разглядеть лишь Антонию Левенгуку в свой стеклотронный микроскоп: им оказался обыкновенный вирус ОРЗ. После того как был открыт возбудитель кашлюэнцы, она исчезла, уступив место ОРЗ.

Портовая грыжа. Первые вспышки этого тяжкого заболевания были описаны еще древними карфагенянами. Болезнь переносилась с тяжелыми грузами из одного порта в другой, и к началу нашей эры не было ни одного порта, в котором бы среди грузчиков не свирепствовала портовая грыжа. Эпидемия угасла сама собой с появлением подъемных кранов и погрузчиков.

Куриная скукота, или эпидемия Зевоты, пройдясь по Европе в 1647 году, вывихнула челюсти половине населения.

Кошачье бешенство. Эта эпидемия охватила ряд стран Европы, когда инквизиция пустила слух, будто кошки приводят собак в бешенство. Сотни тысяч ни в чем, кроме глистов, не повинных кошек оказались повешенными помешанными на невежестве людьми.

Богатырское здоровье. На Руси долгое время эта эпидемия передавалось из уст в уста, иногда через сказителей-баянов. В настоящее время богатырское здоровье полностью искоренено.

Рассыпной тиф. Недуг, от которого больные рассыпались в буквальном смысле слова, превращаясь в несколько килограммов зараженной тифом пыли! Болезнь была побеждена только с изобретением пылесоса.

Штурмбангрипп, бригаденгрипп, обергруппенгрипп. Эти эпидемии выкашивали фашистскую Германию в 40-е годы прошлого века. Одна за другой накатывались несколько волн гриппа. Они выкашивали людей в основном из высшего офицерского состава вермахта. Многие исследователи справедливо полагают, что вирус был занесен русскими разведчиками, о чем свидетельствует фильм "Майор Вирус", основанный на реальной истории болезни. n



Редакция НГ благодарит медицинский портал "Эпидемиолог.ру" и лично владельца сайта Андрея Евгеньевича Кухаренко за помощь в подготовке этого обозрения. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588110480

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