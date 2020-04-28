Узбекистан решился усилить Евразийский экономический союз, - В.Панфилова

08:05 29.04.2020

Новый статус республики позволит ейрешить проблему трудовых мигрантов

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



28 апр. 2020



Шавкат Мирзиеев сделал то, на что не решался его предшественник Ислам Каримов, – сделал шаг к интеграции в ЕАЭС. Фото РИА Новости

Законодательная палата Олий Мажлиса (парламент) 28 апреля одобрила предложение правительства об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя. Теперь вопрос рассмотрит Сенат (верхняя палата). Следующим шагом может стать формирование зоны свободной торговли Узбекистан–ЕАЭC. Cоглашение, вероятно, будет подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву, который планируется на июнь 2020-го.



Узбекистан – элемент пазла, которого не хватало в ЕЭАС. Вступление республики с 33-миллионным населением, важным геостратегическим положением на карте Евразии и масштабными планами модернизации сделает ЕАЭС еще более значимым игроком с объединенным рынком, превышающим 200 млн человек.

Узбекистан – это емкий рынок для российской продукции, растущая экономика, которая требует российских технологий, российского образования, инноваций в энергетике. Россия построит в Узбекистане первую атомную станцию, которая станет флагманом российско-узбекских отношений.



Для Узбекистана – это решение проблем экспортеров сельхозпродукции, которые без изъятий смогут поставлять свою продукцию на общий евразийский рынок. Это решение проблем мигрантов, которых только в России более 2 млн человек. Эти люди становятся "гражданами" ЕАЭС со всеми льготами и преференциями в получении работы. Президент Шавкат Мирзиеев говорил, выступая перед Сенатом (верхней палатой парламента Узбекистана) 23 июня 2019 года, что 70% товарооборота приходится на Россию и страны ЕАЭС. Он отметил, что Узбекистану необходимо найти новые рынки сбыта. Тогда же президент заявил, что нужно найти правильный путь, проанализировать все, 10 раз отмерить и принять решение.

Побывавшая в октябре 2019 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поспешила сообщить о готовности Узбекистана вступить в ЕЭАС, назвав это "мудрым решением руководства Узбекистана", чем поставила узбекскую власть в неудобное положение. Ташкенту пришлось говорить, что решения пока нет, "обсуждаем, изучаем опыт других стран" (см. "НГ" от 02.10.19).

Свалившаяся на человечество эпидемия коронавируса отодвинула решение этого вопроса. Но после того как Ташкент сообщил о предстоящем визите президента Шавката Мирзиеева в Москву, где на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным будет обсуждаться и вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС, дело сдвинулось с мертвой точки.



Депутаты парламента Узбекистана практически в экстремальных условиях собрались на заседание, в ходе которого проголосовали за участие республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. На состоявшемся пленарном заседании нижней палаты парламента 86 депутатов проголосовали "за", 32 – "против", еще 14 воздержались.

Все опрошенные "НГ" эксперты говорят о том, что получение статуса наблюдателя при ЕАЭС даст возможность "увидеть организацию изнутри". Директор центра исследовательских инициатив "Ма’no" Бахтиер Эргашев считает, что для Узбекистана важен постепенный процесс вступления республики в региональное интеграционное объединение, без шоков и потрясений. "Узбекистан в статусе страны-наблюдателя имеет возможность изучить ЕАЭС. Следующим шагом может стать формирование зоны свободной торговли Узбекистан–ЕАЭС. На этом этапе можно и нужно активно заниматься сопряжением тарифных вопросов, технических и санитарных регламентов и требований. И только потом можно говорить о полноценном членстве в ЕАЭС. Если это будет выгодно. На фоне глобальной пандемии и других событий внутри страны как-то не очень заметно прошло это событие", – сказал "НГ" Бахтиер Эргашев.

"Правильным было бы рассматривать поэтапное взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС. Вначале речь должна идти об усилении двусторонних связей, снятии таможенных барьеров и других проблемах. На первом этапе это может быть реализовано через существующие форматы, например создание зоны свободной торговли с ЕАЭС, намеченное до конца 2021 года, или получение статуса наблюдателя или партнера. Видимо, необходим промежуточный этап, что позволит всесторонне проработать, просчитать экономические параметры интеграции. Узбекистану не следует торопиться, чтобы не повторить ошибок прошлого, когда республика то входила в состав евразийской организации, то выходила", – сказал "НГ" заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской академии наук, член-корреспондент АН Узбекистана Наби Зиядуллаев.



Очень выверенным и продуманным шагом Ташкента назвал гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко начать вступление Узбекистана в ЕАЭС со статуса государства-наблюдателя. "С экономической точки зрения можно спорить о том, что дает Евразийский союз своим членам. Это дискуссионный вопрос для всех. Но с политической точки зрения Ташкент поступил совершенно верно. Тем самым он закрыл свои союзнические обязательства перед Москвой (договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и РФ был подписан в 2005 году. – "НГ"). Закрыл в том смысле, что подтвердил курс на стратегическое партнерство с Москвой, для которой расширение ЕАЭС является одним из краеугольных камней внешней политики. С другой стороны, статус наблюдателя – это как раз та ситуация, когда можно пообещать, но совершенно необязательно "жениться". Статус наблюдателя дает возможность Узбекистану полно и глубоко оценить все преимущества и все недостатки интеграционного объединения", – сказал "НГ" Панкратенко.