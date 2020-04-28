 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.04.2020
12:49  Магия Книги-2 (послесловие), - Б.Мусаев
10:17  Кто/что прикончило казахстанский Tengri Bank? - Время
10:14  Билл Гейтс: "Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через один-два года"
10:11  Число зараженных в Казахстане перевалило за 3000 человек (+37)
09:49  "Коронавирус в Таджикистане есть, и уже три месяца….", - лидер СДПТ Р.Зойиров
09:28  Китай и Россия наступают по всем информационным фронтам, - Эйдзи Фурукава
09:23  Сталиниир. Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

09:11  "Не нужно искать виноватых". Казминобраз доволен своим дистанционным обучением
09:07  Мирзиеев лично осмотрел потрепанную ураганом Бухару и обещает "все обновить"
09:05  УзбВирус - 1955
09:02  Коронафобия. Вирус в головах.., - Д.Григорьев
08:58  "Елбасиный мозг" (Марата Тажина) наградили орденом Барыс III степени
08:42  В КазГенштабе создан особый Департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экобезопасности
08:30  Пакистан поразил вирус протеста. Медики и оппозиция объединились против властей, - С.Строкань
08:25  Законопроект о наказании госслужащих за ведение делопроизводства на русском языке разделил Узбобщество на два лагеря
08:18  Кто спровоцировал погромы в Душанбе в 1990 году, - Марьям Эшонджонова
08:14  Гегемон не собирается уходить, - Л.Савин
08:12  Спорный иммигрантский маневр Дональда Трампа, - Вл.Кудрявцев
08:08  Китай рискует утратить доверие, - Петр Твердов
08:05  Узбекистан решился усилить Евразийский экономический союз, - В.Панфилова
08:04  Амбиции Хафтара ставят Москву в тупик. Фельдмаршал объявил о смене власти в Ливии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай рискует утратить доверие, - Петр Твердов
08:08 29.04.2020

Пандемия стала испытанием на прочность многих узлов человеческих отношений – как явных, так и незримых

Китай до сих пор сдает тест на коронавирус, а вместе с ним – и весь мир.
Системы здравоохранения, способность развернуть масштабный коечный фонд, оснащенный современным технологическим оборудованием, вирусология, фармакология проходят испытание на инфраструктурную и функциональную эффективность.
Закрытие предприятий и границ в мире, раньше всего в Китае, нанесло удар по глобализации, цепочкам поставок и создания стоимости. Если не приходят комплектующие детали с закрытых фабрик в провинции Хубэй, то автоматически останавливаются и стоят без движения конвейеры и в странах, где формально производственные цеха не закрыты.
Тест на коронавирус для всех государств – прежде всего тест на способность обеспечить жизнь и здоровье своих граждан. Это также тест на доверие – как между обществом и государством, так и между государствами.
Не было, наверное, в России в течение последних 20 лет человека более убежденного и настойчивого, чем Олег Дерипаска, который отстаивал необходимость развития отношений Москвы и Пекина. На многих международных форумах, от Давоса до АТЭС, он аргументировал приоритет КНР в качестве основного партнера России в Азии. Хотя, как известно, многие влиятельные отечественные либералы твердили о выборе в пользу иных стран региона – Южной Кореи, Японии или даже Индии.

Судя по всему, Дерипаска очень удивился, когда китайские партнеры по настоятельной рекомендации своих властей опережающим образом начали рвать деловые связи с его российскими структурами на следующий день после введения американских санкций в 2018 году. Кстати, ни одна российская компания, ни один российский банк не смогли получить доступ к кредитным линиям в Китае. Якобы из-за боязни вторичных санкций со стороны Вашингтона.

Китайские контрагенты прозрачно намекали российским коллегам, что генеральная линия руководства страны нацеливает их на приоритет доступа к американскому рынку. Для социально-экономической стратегии КНР будущее процветание связано прежде всего с продвижением товаров и услуг на американский рынок, с доступом на финансовый и технологический рынок США, с возможностью на недискриминационной основе посылать ежегодно в американские университеты 300–400 тыс. студентов, аспирантов и исследователей. Россия в этих аспектах лишена конкурентоспособности в сравнении с Соединенными Штатами. Что ж, политика вполне рациональная, прагматичная, но никак не партнерская.
Россия интересовала КНР прежде всего как мощная военная держава и страна, создающая геополитическое давление на Вашингтон, что может быть полезным и Пекину с учетом его активности в Южно-Китайском море.

События последних трех лет, наверное, сильно разочаровали пекинских стратегов. Администрация Трампа начала и довольно успешно ведет торгово-экономическую войну против Китая. Обложила таможенными пошлинами товары из Поднебесной на сумму в 350 млрд долл., запретила закупки китайской электроники, заблокировала экспорт из США высокотехнологичных компонентов для самых продвинутых и перспективных отраслей экономики.
Помимо этого, Вашингтон развязал самую настоящую идеологическую войну против китайской Компартии (КПК), ее методов партийного руководства, обвиняя КПК в сокрытии достоверной информации об Уханьской трагедии. Многие англоязычные ресурсы сегодня называют СOVID-19 не иначе, как "вирус КПК" (CCP virus), намекая на причастность руководства Китая к масштабному глобальному распространению вируса и сокрытию правды о нем на ранних стадиях эпидемии в Ухане.

Советник Дональда Трампа по торговле и промышленности Питер Наварро на днях сделал заявление, что Пекин, уже зная о пандемическом масштабе бедствия, в январе-феврале скупил по всему миру 2 млрд упаковок медицинских масок по 50–60 центов. Мало того, что он создал дефицит масок во многих странах, так еще и продает их сегодня в эти же страны, но уже по цене в 6–7 долл. Оставим на совести Наварро такие обвинения, заметим только, что этот нарратив поддерживается нарастающим числом политиков, правительств и медиа по всему миру.
И вот в этих реалиях остро встает вопрос об успешности теста на сохранение дружеских и партнерских отношений Пекина с бизнесменами других стран. В России говорят: друг познается в беде!

Так вот, если вернуться к опыту Олега Дерипаска, то стоит рассказать о его новом опыте "партнерства" с китайцами. Когда российский промышленник заказал в КНР для рабочих своих предприятий и их семей медицинские маски, очки, перчатки, халаты и иное оборудование с тем, чтобы осуществить поставки такого нужного инвентаря в региональные медцентры, он с удивлением узнал, что теперь ему это будет стоить в три раза дороже, чем обозначалось в прайс-листах при заказе. Мол, время такое, сами должны понимать. А когда закупленные средства защиты были готовы к загрузке в самолет и отправке в Россию, выяснилось, что вылет не разрешат, пока не будут оплачены дополнительные сборы на вывоз товаров из страны. Якобы введенные только что, для того чтобы препятствовать вывозу того, что нужно самим китайцам. Так это ж не в Америку! В Россию! Братьям навек!
Аргументы в ответ вялые и холодные: мол, в такое время много братьев не так уж и здорово...

Друг познается в беде! Повторяю еще раз: российская ментальность, сам архетип нашего национального самосознания основан на этой истине. Это – часть нашего культурного кода.
Хотелось бы, чтобы китайские "товарищи" услышали столь простую, но наиважнейшую истину, которую следует знать про русских. Чтобы не ошибиться в расчетах на будущее.
Легких времен ведь не предвидится. Да и дистанцию мы все проходим стайерскую. Кроме тех, кто не переживет пандемию...

28.04.2020

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588136880
Новости Казахстана
- Казахстан переходит к новому этапу обеспечения продовольственной безопасности – А. Мамин
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-заместителя председателя Совета Министров Казахской ССР Эрика Гукасова
- Вице-спикер Сената Аскар Шакиров высказался по вопросу государственной поддержки системообразующих предприятий
- Роман Скляр проинспектировал ход реализации инфраструктурных проектов в Атырауской области
- Марат Тажин награжден орденом Барыс III степени
- Назначено более 4,28 млн соцвыплат из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- Рейтинги казахстанского АО "First Heartland Jýsan Bank" повышены до "В/В" в связи с улучшением капитализации; прогноз - "Стабильный"
- Новое подразделение создано в Генштабе Вооруженных Сил Казахстана
- Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК одобрила запуск с 27 апреля т.г. в Алматы второго этапа возобновления деятельности предприятий
- Прогноз по рейтингам казахстанского АО "Bank RBK" пересмотрен на "Стабильный"; рейтинги "В-/В" подтверждены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  