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Спорный иммигрантский маневр Дональда Трампа, - Вл.Кудрявцев
08:12 29.04.2020

Владимир КУДРЯВЦЕВ | 27.04.2020 |

Американский президент пытается вернуть доверие избирателей – получится ли?
В последнее время в американской политике непривычно актуализировалась внешнеполитическая повестка. Наиболее яркий пример Китай – его Вашингтон обвиняет в распространении вирусной инфекции, подсчитывая, сколько Пекин должен за это заплатить. Подобного рода публикации появились и в европейской прессе, что доказывает скоординированность информационной атаки.
Немало шума в Америке наделало также распоряжение Трампа своим ВМС стрелять по иранским кораблям, если те будут причинять американцам беспокойство на море, а также таинственное исчезновение лидера КНДР Ким Чен Ына, подогревшее разговоры о (не)готовности США к кризису на Корейском полуострове.
Все это напоминает стремление администрации сместить акценты с неудач на фронтах борьбы с коронавирусом внутри Соединенных Штатов на внешнеполитическую проблематику, чтобы повысить просевшие рейтинги президента. Особняком в этом ряду стоит указ Трампа об ограничении иммиграции в США (выдача так называемых зеленых карт). Для Америки иммиграция – одна из первостепенных тем.

Глава испанского кокуса в конгрессе Хоакин Кастро, комментируя инициативу президента, заявил: "Это не только попытка отвлечь внимание от неспособности Трампа остановить распространение коронавируса и спасти жизни, но и авторитарный шаг с целью воспользоваться кризисом и продвинуть свою антииммигрантскую повестку дня". Однако это палка о двух концах.
Борьба с мигрантами – действительно давняя фишка нынешнего президента США, уходящая корнями в его первую предвыборную кампанию. Символом обещаний Трампа бороться с иммиграцией стала стена на границе с Мексикой. Политические оппоненты постоянно мешали ему в строительстве стены, а распространение вирусной инфекции стало отличным поводом преодолеть сопротивление – показать, что президент заботится о здоровье и рабочих местах соотечественников, не забывая про свои обещания. Тем более что консервативные круги в США давно призывают главу государства максимально ограничить иммиграцию.

В то же время коронавирус смешал карты в президентской гонке, размыв границы верности республиканских и демократических штатов. Соответственно, Трамп теперь не только стоит перед необходимостью сохранить своего избирателя, но и имеет шанс переманить чужого. И вот пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявляет: "Как сказал президент Трамп, десятилетия рекордной иммиграции привели к снижению зарплат и росту безработицы среди наших граждан, особенно среди афроамериканских и латиноамериканских рабочих". Известно, что и первые, и вторые не являются сторонниками нынешнего президента, а он пытается сейчас изменить их мнение о себе, как бы освобождая им рабочие места.
Однако все дело в исключениях, которых в указе Трампа огромное количество. В начале апреля президент заявил, что американские фермеры не выживут без сезонных рабочих (прямо как в Европе), и пообещал, что не запретит им въезд. Сказал – сделал: иммигрантский запрет не будет распространяться на сезонных сельскохозяйственых рабочих, временно приезжающих в США по рабочим визам для участия в сборе урожая. В то же время это лишь одна из крупнейших составных частей иммиграции. И возникает вопрос: "Запрет на иммиграцию реальный или для вида?"

Еще один момент, на который обратили внимание обозреватели, связан с тем, что антииммигрантский указ Трампа не очень согласуется с его намерением как можно скорее "открыть" американскую экономику. Если экономика будет открываться, значит угроза распространения коронавируса постепенно исчезает и нет причин запрещать кому-то въезд ради заботы о здоровье граждан США. Трамп мог бы сказать, что, когда экономика заработает в прежнем режиме и ей снова понадобятся рабочие руки, их предложат местные жители, а не мигранты, которым въезд будет запрещен. Однако из-за упомянутых исключений все будет как прежде: американцы продолжат конкурировать с мигрантами – и зачастую безуспешно.
Своим указом Трамп, по сути, сделал вид, что выполняет обещание по борьбе с иммиграцией за рабочие места для белой Америки и даже для афроамериканцев и латиносов. Это называется неплохой пиар-ход. При этом эффект от президентского указа будет минимальным, а фермеры и другой бизнес не пострадают. В администрации президента могли решить, что рабочих удовлетворит указ как таковой, а бизнес – его содержание. И как бы все довольны.
После твита Трампа 21 апреля о готовящемся указе Американская коалиция рабочих тут же твитнула в ответ: "Действительно потрясающий шаг. #АмериканскиеРабочие рассчитывали на тебя. СПАСИБО!!!!!" А потом наступило 22 апреля, и появился сам указ со всеми его исключениями. Сатирики иногда обвиняют простых американцев в том, что они люди недалекие. Но вряд ли они недалекие настолько, чтобы не понять, что их достаточно примитивно пытаются обвести вокруг пальца. А значит, своим решением Трамп может не помочь себе, а навредить с точки зрения расширения своей избирательной базы. Ибо недовольных рабочих будет куда больше, чем довольных фермеров.

А может, президентские выборы тогда вообще отложить? Разговоры на эту тему в Америке уже начались. Однако это, как говорится, совсем другая история. Надеемся рассказать и ее.

Источник - fondsk.ru
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