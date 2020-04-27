 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гегемон не собирается уходить, - Л.Савин
08:14 29.04.2020

Леонид САВИН | 27.04.2020 |

Давление США на Россию и Китай продолжается по всем направлениям
Мировая экономика с помощью коронавируса идет на спад, но США не отказываются от давления на основных геополитических конкурентов Америки – Россию и Китай на всех направлениях.
Падают цены на нефть, а тем временем готовятся перекройка рынка атомной энергии и изменение соотношения сил в атомной энергетике.
В докладе "Восстановление конкурентного преимущества атомной энерегетики Америки. Стратегия обеспечения национальной безопасности США", опубликованном Министерством энергетики США, сказано, что "правительство США пойдет на рынки, где в настоящее время доминируют российские и китайские государственные предприятия, и восстановит позиции мирового лидера в экспорте лучших в своем классе технологий в области ядерной энергии, а вместе с тем и устойчивые стандарты нераспространения. Мы… продемонстрируем американское стремление конкурировать на оспариваемых рынках и изменить положение Америки как ответственного партнера по ядерной энергии".
Для действий с целью обретения американцами "позиций мирового лидера" в области атомной энергетики подготовлена соответствующая смета, которая внесена в бюджет на 2021 год. В 2021 году и начнутся активные мероприятия США против России и Китая на данном направлении.

Не исключено, что Конгресс США введет новые санкции против профильных российских (и китайских) предприятий. Про Россию в указанном докладе говорится, что она "милитаризирует" поставки энергоресурсов в качестве инструмента принуждения и доминирует на ядерном рынке. Речь идет о производстве и поставке ядерных реакторов, продаже ядерного топлива, а также о доступе к урану. А американская концепция нераспространения и ядерной безопасности фактически означает вмешательство США в атомную промышленность других стран под видом проверок. МАГАТЭ в упомянутом докладе вообще не упоминается. Зато упоминаются интересы Министерства обороны США: "Низкообогащенный уран нужен для производства трития, необходимого для ядерного оружия, а высокообогащенный уран используется в качестве топлива для ядерных реакторов ВМФ".
Высказаны намерения ввести протекционистские меры для рынка США в отношении поставок российского ядерного топлива, а также активизировать работу с клиентами России на внешнем рынке. Планируется расширение исследований и создание ядерной промышленной базы, наподобие структуры ВПК.

Задуманный выход США на позиции гегемона в области атомной энергетики – это одно направление. Другое направление – экспансия США в Арктике. 23 апреля датские и американские власти анонсировали финансово-дипломатический пакет помощи Гренландии на 12 миллионов долларов, в который войдет открытие на острове консульства "для укрепления двусторонних связей и противодействия растущим интересам России и Китая в Арктике". Американские СМИ выражают обеспокоенность тем, что в России создаются новые атомные ледоколы для обслуживания Северного морского пути. У США есть только два ледокола, построенные в 1970-х гг., а из шести запланированных для береговой охраны ледоколов средства нашлись только на два, и их строительство начнется не ранее 2024 г.
Для арктических широт американские военные испытывают также беспилотные летательные аппараты и сухопутные роботы, применявшиеся на Аляске в учениях Северного командования Arctic Edge 2020 в феврале сего года.

Третье направление – Тихий и Индийский океаны, объединенные в американской геостратегии в Индо-Тихоокеанский регион. В начале апреля специализированное американское издание распространило информацию о том, что впервые на авианосце "Америка", находящемся в Тихом океане, были размещены кибероператоры 31-го экспедиционного объединения морской пехоты. В их задачи входит разработка методики действий будущих команд, занятых вопросами кибербезопасности. Переброска контингента кибероператоров прошла сразу после учений Exercise Cobra Gold 2020 в Таиланде, в которых участвовали воинские подразделения из Японии, Малайзии, Индонезии и Сингапура.

Индо-Тихоокеанское командование США заявило о необходимых инвестициях на 20 млрд., заявка направлена в конгресс. В Пентагоне подумывают об учреждении специального фонда, который станет версией Инициативы Европейского сдерживания, разработанной против России. Инициатива Тихоокеанского сдерживания будет направлена против Китая.
В американских СМИ появились информационные вбросы о том, что в Китае прошли испытания ядерного оружия малой мощности, что, возможно, свидетельствует о нарушении соглашений об ограничении ядерных испытаний. В мае 2019 г. подобные заявления делались в отношении России. Россию обвинили также в испытании антиспутникового оружия.

Космическое командование США начинает развертывать систему подавления чужих спутников, при этом упоминаются российские спутники. В ближайшие годы будет развернута не только американская сеть станций радио-электронного подавления наземного базирования, но и запущены десятки новых военных спутников.
Наконец, в начале апреля Белый дом объявил, что в районе Карибского бассейна количество американских военнослужащих будет увеличено вдвое. Это касается ВМС США, самолетов-разведчиков, ударных вертолетов ВВ и кораблей береговой охраны.
Все эти факты связываются в единую картину, из которой видно, что американский гегемон не собирается уходить с позиций геостратегического доминирования.

Источник - fondsk.ru
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