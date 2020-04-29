Кто спровоцировал погромы в Душанбе в 1990 году, - Марьям Эшонджонова

08:18 29.04.2020

КТО СПРОВОЦИРОВАЛ ПОГРОМЫ В ДУШАНБЕ В 1990 ГОДУ



Среда, 29 Апреля 2020



Тридцать лет прошло после февральских погромов в Душанбе, ставших своеобразной прелюдией к началу гражданской войны в Таджикистане – самом кровавом конфликте в постсоветской Средней Азии, унесшем жизни десятков тысяч человек и отбросивших страну далеко назад.



Беспорядки были спровоцированные слухами о том, что сотни, если не тысячи квартир будут переданы прибывшим из Азербайджана армянским беженцам (тогда быстро разгоралось противостояние в Нагорном Карабахе), в то время как огромное количество душанбинцев долгие годы дожидаются улучшения жилищных условий и перспективы получения квартир не просматриваются. В ходе этих событий 25 человек было убито, 565 ранено. Сразу несколько

авторов обвинили в целенаправленном распространении провокационных слухов азербайджанских агентов (эта версия приводятся в некоторых исследовательских статьях и

воспоминаниях очевидцев событий). Предлагаем вам перевод с узбекского языка написанной в 2016 году статьи журналиста Марьям Эшонджоновой, которая в то время работала в столице Таджикистана, – чтобы напомнить, к каким последствиям может привести разжигание

межэтнической и межрелигиозной розни, и как стремительно ситуация может выйти из-под контроля.



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ПАМЯТИ ТЕХ КРОВАВЫХ ДНЕЙ



Вот наконец уже более 26 лет трагедии "кровавого февраля", произошедшей в нашем дорогом Таджикистане. На могилах жертв этого знаменательного события в 27-й раз зацветают весенние цветы...

Я не считаю, что эти три кровавых дня в феврале 1990 года возникли на пустом месте, а уверена в том, что эти события – результат продуманной деятельности известных группировок при поддержке внешних сил, на основании их совместных четких планов и

договоренностей.



Во времена объявленной Горбачевым перестройки, когда таджикский народ более других народов Средней Азии наслаждался духовной свободой, даже для стороннего [наблюдателя] было абсолютно нормальным явлением скопление перед президентским дворцом группы

людей с требованиями справедливости. И я раньше думала так же.

Я так же, как и другие, [поначалу] верила в положительное решение того вопроса, что таджикское правительство предоставит убежище более чем 25 армянским семьям, бежавшим из Карабаха. Но я быстро осознала реальность. Армянские беженцы прибывали в дома своих

родственников в Душанбе, некоторые семьи, в силу отсутствия благоприятных условий, вынуждены были примкнуть к обществу армянской диаспоры. Диаспора же вышла [с просьбой] к правительству. Часть беженцев временно поселили на дачу какого-то

предприятия в Варзобе. Вот и все. А ведь в советское время о нерушимой дружбе 15 союзных республик слагались легенды. Вспомним ташкентское землетрясение. Ведь тот факт, что за короткое время, благодаря дружеской интернациональной помощи, подняли из руин столицу Узбекистана, превратив ее в цветущий и неповторимый город, - это же не придуманная история.



В те времена я была журналистом отдела духовности (комментатор) газеты "Паеми Душанбе" ("Вести Душанбе"). Редакция мобилизовала нескольких корреспондентов для беседы с аналитиками, чтобы освещать происходящее на митинге. Мне было поручено найти

руководителей движения "Растохез" ("Возрождение" - ред.), чтобы выяснить их точку зрения.



Но я не знала, где находится штаб этой организации. Я стала названивать своим знакомым, чтобы выяснить точный адрес, когда в редакцию явилась женщина лет шестидесяти, одетая в жгуче-черное сарпо (таджикская национальная одежда – ред.). В руках у нее была большая сумка с целой связкой плакатов. Представив себя нам (4-5 человек, которые находились в комнате) близкой знакомой одной семьи, пострадавшей от армянского геноцида, она, вытащив из сумки несколько плакатов и, разложив их на длинном столе, начала свою противоармянскую тираду. Тем временем в комнату один за другим стали стягиваться и другие журналисты. Обратившись на узбекском языке, я спросила женщину о цели ее визита. Сказав, "хорошо, значит, вы [будете] моей собеседницей", - она снова обратилась к собравшимся на русском: "В моих планах - опубликовать в газете [информацию] о массовом убийстве, совершенном армянами. Я пришла в вашу редакцию с просьбой опубликовать это заявление. Дам интервью. Опубликуйте его. Как представитель азербайджанской диаспоры в Таджикистане, требую в срочном порядке выгнать всех армянских беженцев".



Все многозначительно переглянулись. Один из [наших] руководителей сказал, что "мы будем рассматривать это [обращение], когда получим официальную информацию от правительства Таджикистана". Женщина ушла с обиженным лицом, забрав свою сумку.

Я сразу же приступила к исполнению полученного [редакционного] задания. В центре [города] было полно народу. Все направлялись к месту проведения митинга. И я тоже слилась с общим потоком.



Взглянув на женщину, которая приклеивала плакат на фасад фарфорового магазина, я [вдруг] узнала в ней свою недавнюю собеседницу [в редакции]. Вокруг нее стояла куча людей. Как бы между делом, обращаясь к [стоявшим рядом] молодым людям, она рассказывала о зверствах, совершаемых армянами в отношении азербайджанских мусульман. Настаивала: мол, в то время, как душанбинские таджики годами стоят в квартирных очередях, эта нация вторженцев (завоевателей) хочет легко завладеть чужим жильем, - их надо, мол, пока не поздно, выгнать из страны. Из ее глаз словно сыпались искры.



Врезался в мою память еще один случай. Примерно в 100 метрах ниже того места, где проходил митинг, в районе ЦУМа, был расположен магазин "Узбекские книги". Рядом с тем же магазином стояла будка таксофона. Я хотела позвонить домой, но там тянулась очередь из более чем 50 человек. Один-двое стучали кулаком в окно будки и пытались открыть дверь.



Но парень лет 30-35, беседовавший по телефону, уставившись на записи в блокноте, говорил с серьезным видом, не обращая ни на кого внимания. В этот момент раздались первые выстрелы. Испугавшись, люди стали разбегаться. Однако этот парень, вытянувшись, [сначала] посмотрел в окно, затем, оторвавшись от трубки, выставил ее наружу (чтобы дать услышать своему собеседнику раздающиеся звуки выстрелов – ред.), а чуть погодя снова поднес трубку ко рту и произнес веселым голосом [на азербайджанском]: "Началось!".



Как только я услышала речь на азербайджанском, перед моими глазами снова возник образ женщины-пропагандистки, о которой я говорила эпизодом выше, и я стала внимательнее прислушиваться к словам молодого человека. Он кому-то рассказывал по-азербайджански о проходившем митинге. По его словам, хотя правительство уже пообещало депортировать армян, население выдвигает и другие социальные требования. Ситуация, дескать, продолжает развиваться в ожидаемом русле...



Конечно, в последнее время эксперты-аналитики выдвигают различные версии относительно кровавого февральского бунта [в 1990 году]. По этой теме также печатались книги, опровергавшие друг друга. Кто-то винит в этом первого президента Республики Таджикистан Каххора Махкамова, кто-то говорит о руке Кремля, другие оценивают его как заговор спецслужб, а некоторые даже шептались, что это дело рук азербайджанских богословов, устроивших провокации в душанбинских мечетях. Мне не известно, являются ли эти утверждения истинными или ложными. Но описанные выше два эпизода я видела своими собственными глазами и слышала собственными ушами. [Видимо], этот калейдоскоп событий я не смогу вычеркнуть из памяти до последних минут своей жизни.



Марьям Эшонджонова