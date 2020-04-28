Пакистан поразил вирус протеста. Медики и оппозиция объединились против властей, - С.Строкань

08:30 29.04.2020

Пандемия коронавируса грозит вызвать серьезный политический кризис в Пакистане. Оппозиция обвиняет премьер-министра Имрана Хана и его кабинет в отсутствии стратегии борьбы с пандемией на фоне резкого роста числа заболевших. Ситуация накалилась после того, как власти отказались вводить карантин во время празднования с 23 апреля месяца Рамадана. Пакистан остается одной из немногих стран исламского мира, не закрывших мечети. Наиболее активной частью общества стали врачи: они не только борются с COVID-19, но и проводят голодовки и другие акции протеста.

Объявленная в конце прошлой недели в крупнейшей пакистанской провинции Пенджаб голодовка врачей и медперсонала будет бессрочной. "Мы находимся на передовой борьбы с вирусом, и если мы не будем защищены, то в опасности окажется все население",- заявил один из организаторов акции, президент Ассоциации молодых врачей Пенджаба Салман Хасиб. По всей стране коронавирусом заразились 150 врачей и медсестер (общее число инфицированных в Пакистане превышает 14,4 тыс. человек).

Негодование медиков, работающих с больными коронавирусом, вызвано острой нехваткой средств индивидуальной защиты и отсутствием ответа властей на многочисленные призывы принять меры для решения проблемы.



При этом Пенджаб остается наиболее неблагополучным регионом в 215-миллионном Пакистане - там находится половина всех заболевших коронавирусом в стране.



Началу голодовки предшествовало принятое в прошлую субботу Высоким судом Лахора (столицы Пенджаба) решение отклонить поданный Ассоциацией молодых врачей иск с требованием обеспечить им необходимые условия для работы. "Врачи подали необоснованный иск, руководствуясь единственной целью - дешевого пиара. Суд оставляет за собой право принять меры в отношении людей, подающих ненужные петиции",- говорится в вердикте. В судебном решении также отмечается, что "пандемия затронула весь мир, и даже развитые страны сталкиваются с трудностями в закупке и обеспечении средств индивидуальной защиты медицинских работников".



"Мы не намерены останавливаться, пока правительство не перестанет нас игнорировать и прислушается к нашим требованиям",- заявил в ответ Салман Хасиб. Вместе с ним в голодовке в десятимиллионном Лахоре принимают участие около 30 врачей и медсестер. Еще около двухсот их коллег сменяют друг друга на акции протеста у здания местной администрации.



Протестные акции медиков не утихают в разных регионах с начала апреля. Пакистан стал единственной страной мира, где врачи ведут войну на два фронта - с пандемией и властями.

При этом в начале апреля в городе Кветте, столице крупнейшей по площади и граничащей с Ираном провинции Белуджистан, за несанкционированные акции было арестовано около 50 медиков.

Между тем руководство правящей в стране партии "Терик-и-инсаф" ("Движение за справедливость"), возглавляемой бывшей звездой крикета премьер-министром Имраном Ханом, обвиняет врачей в том, что они стали инструментом в руках оппозиции, которую представляет Пакистанская народная партия экс-премьера Беназир Бхутто и Мусульманская лига (Н) еще одного бывшего премьера Наваза Шарифа.



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В свою очередь, оппозиция настаивает, что правительство стало действовать с большим опозданием и до сих пор ограничивается полумерами, так и не введя по всей стране жесткий режим изоляции, позволяя тысячам паломникам беспрепятственно совершать поездки в охваченный пандемией соседний Иран и отказываясь проводить тестирования.



Только в конце марта в Пакистане был создан Национальный координационный комитет по борьбе с пандемией, в состав которого также вошли представители военного руководства. Однако последовавшая за этим попытка выработать общенациональный консенсус по борьбе с пандемией завершилась провалом: видеоконференция лидеров парламентских партий и руководства пакистанских провинций, созванная по инициативе оппозиции, к практическим результатам не привела. Премьер-министр Имран Хан выступил против предлагаемых властями регионов ограничительных мер.



В ответ власти контролируемой оппозиционной Пакистанской народной партией провинции Синд, где находится крупнейший город страны 18-миллионный Карачи, взяли инициативу в свои руки и стали в одностороннем порядке вводить несанкционированные Исламабадом жесткие меры, игнорируя предписания пакистанского правительства.

Открытый вызов премьер-министру бросил главный министр провинции Синд Мурад Али Шах: он закрыл границы своего региона и начал тестировать на коронавирус возвращающихся из Ирана паломников. По информации из других провинций, его примеру готовы последовать многие местные руководители.



Ситуация еще больше обострилась после того, как премьер Имран Хан, проигнорировав призывы Ассоциации медиков ввести меры социального дистанцирования, отказался запретить посещение мечетей и закрыть рынки и общественные места во время начавшегося 23 апреля месяца Рамадана (его празднование будет проходить до 23 мая). Призвав людей молиться дома, глава правительства, впрочем, тут же уточнил, что его обращение к гражданам носит исключительно рекомендательный характер. "Рамадан - это месяц поклонения, люди хотят ходить в мечети. Пакистан - независимая страна, а в независимом обществе люди сами решают, что лучше для их страны",- заявил премьер. Таким образом, Пакистан - одна из немногих стран исламского мира, решивших не отменять общие молитвы во время пандемии.



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Отказ Имрана Хана запретить посещение мечетей на Рамадан вызван его нежеланием вступить в конфликт с могущественными пакистанскими исламистами, которые в свое время оказались его ситуативными союзниками во время массовых протестов против правительства Наваза Шарифа.

Между тем, по данным информированных источников "Ъ", действия премьера вызывают все большее недовольство армейской верхушки, которая в свое время помогла ему прийти к власти.

Давая понять, что терпение военных истекает, начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва и другие представители пакистанского генералитета выражают готовность прийти на помощь региональным властям и использовать армию для обеспечения условий карантина.

В критические моменты развития страны пакистанские силовики выступают гарантами стабильности. В конце прошлой недели военное руководство выступило с отдельным заявлением, призвав пакистанцев молиться дома и предупредив, что следующие недели "будут иметь решающее значение".



Сергей Строкань



28.04.2020,