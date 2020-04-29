В КазГенштабе создан особый Департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экобезопасности

08:42 29.04.2020

Новое подразделение создано в Генштабе Вооруженных Сил Казахстана

Промежуточные итоги участия Вооруженных Сил в борьбе с распространением коронавируса и новый уровень ответа угрозам, содействие Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и Министерству здравоохранения, а также дополнительные меры по защите здоровья личного состава и гражданского населения – такой стала повестка дня очередного аппаратного совещания в Министерстве обороны



МОН РК, 28 апреля



Промежуточные итоги участия Вооруженных Сил в борьбе с распространением коронавируса и новый уровень ответа угрозам, содействие Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и Министерству здравоохранения, а также дополнительные меры по защите здоровья личного состава и гражданского населения – такой стала повестка дня очередного аппаратного совещания в Министерстве обороны.

По поручению Президента Республики Казахстан – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в борьбе с распространением вируса придается важное значение дезинфекции. Подразделения биологической защиты проводят дезинфекцию во всех регионах страны. За 5 недель обработаны социально-значимые объекты общей площадью свыше 36 млн.кв.м., участки дорог протяженностью более 2,5 тыс.км.



В современных реалиях, когда войска радиационной, химической и биологической защиты ведут борьбу с опасным вирусом, расширяется спектр угроз, а вместе с этим повышаются требования по адекватному реагированию на них.

Как отметил на прошедшем очередном аппаратном совещании министр обороны, назрела необходимость переформатирования и усиления войск радиационной, химической и биологической защиты. С этой целью в Генеральном штабе Вооруженных Сил сформирован Департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности. До этого, организация мероприятий РХБ защиты в Вооруженных Силах была возложена на структурное подразделение Департамента инженерных войск ГШ ВС РК – Управление войск РХБ защиты и экологической безопасности.



Новому подразделению поставлена задача в кратчайшие сроки доработать Концепцию развития системы РХБ защиты Вооруженных Сил с учетом современных угроз, возможностей войск и тенденций развития оборонно-промышленного комплекса ведущих стран мира.

Не менее важной является вопрос безопасности здоровья личного состава и членов семей военнослужащих.

Нурлан Ермекбаев поставил задачу определить категории военнослужащих с высоким риском заражения, а также мониторить состояние тех военнослужащих, у кого члены семей по роду занятий контактируют с большим количеством людей.

На особом контроле находятся введенные ранее ограничительные мероприятия в войсках и военных городках. В частности, постоянное проведение режима дезинфекции на всех военных объектах, в особенности военных городках, местах несения службы суточным нарядом, казармах и столовых, блокпостах, а также на транспортных средствах.



Приняты особые меры по изоляции военнослужащих срочной службы.

Воинские части и учреждения закрыты для посещения посторонними лицами, ограничено проведение мероприятий с массовым скоплением личного состава, длительных построений, выезд в зарубежные командировки и отпуска.

Пополнены запасы лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, защитных масок и перчаток. С военнослужащими проводится профилактическая работа по мониторингу состояния здоровья и своевременному принятию карантинных мер при выявлении признаков инфицирования и контактов. Дополнительно до всех доведены признаки коронавирусной инфекции, розданы памятки по обеспечению общественного порядка и карманные брошюры по профилактике COVID-19.

Военно-медицинским работникам предписано осуществлять контроль организации питания и медицинский осмотр сотрудников данных объектов не реже двух раз в день. На контрольно-пропускных пунктах – проводить опрос каждого военнослужащего на наличие жалоб и термометрию, чтобы не допустить заболевания воинских коллективов, ежедневно проводить медосмотр военнослужащих на блокпостах, патрулях и в отрядах спецобработки. При появлении любых признаков недомогания, особенно ОРВИ – организовывать тестирование на КВИ.

Решением военного руководства для нужд Министерства здравоохранения полностью передан военный клинический госпиталь Министерства обороны г. Алматы. В качестве инфекционного стационара он используется для госпитализации по экстренным показаниям пациентов с клиническими признаками, не исключающими коронавирус.

В настоящее время к запуску практически готова первая в Вооруженных Силах ПЦР-лаборатория СЭЦ ВС РК. На объекте завершены ремонтные работы.

Параллельно задачам по борьбе с коронавирусом министр поручил продолжать не менее значимую работу по ликвидации последствий ЧС в Арыси, совершенствовать инфраструктуру хранения боеприпасов, не прекращать очистку военных полигонов, а также подготовку к Армейским международным играм.