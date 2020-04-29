"Елбасиный мозг" (Марата Тажина) наградили орденом Барыс III степени

08:58 29.04.2020

Марат Тажин награжден орденом Барыс III степени

Указом Главы государства за особые заслуги в государственной деятельности, укреплении дружественных отношений между государствами орденом "Барыс" III степени награжден Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Марат Муханбетказиевич Тажин



МИД РК, 28 апреля



Указом Главы государства за особые заслуги в государственной деятельности, укреплении дружественных отношений между государствами орденом "Барыс" III степени награжден Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Марат Муханбетказиевич Тажин.

Справочно: Орден "Барыс" учрежден в 1999 году. Данным орденом награждение производится за особые заслуги: в деле укрепления государственности и суверенитета Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолидации общества и единства народа Казахстана; в государственной, производственной, научной деятельности.



Прим. ЦентрАзии

Наградная система Казахстана функционирует задом на перед. Награждение идет в степенях ордена не по возрастающей, как в большинстве стран мира, а по убывающей. Так, М.Тажин уже получил ордена "Барыс" 1-й и 2-й степеней, соответственно.