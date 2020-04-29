Коронафобия. Вирус в головах.., - Д.Григорьев

09:02 29.04.2020

Неизвестно насколько опасен коронавирус Covid-19, но вирус породил у человечества коронафобию. То есть болезнь из инфекционного заболевания мутировала в психическое. Причем мутировала она масштабах планеты



Дмитрий Григорьев, worldcrisis.ru, 28 апреля



Неизвестно насколько опасен коронавирус Covid-19, но вирус породил у человечества коронафобию. То есть болезнь из инфекционного заболевания мутировала в психическое. Причем мутировала она масштабах планеты.

Так что невозможно стало понять, насколько опасен – сам вирус. Врачи, эпидемиологи, ученые биологи – высказывают прямо противоположные точки зрения. Как будто специально запутывая людей. Поэтому оценку опасности – самого заболевания дать не представляется возможным. Но можно оценить отчасти социально-психологические и экономические последствия пандемии. Определить причины мирового "безумия" по разрушению собственных экономик, и понять – какие варианты выхода из кризиса для России наиболее оптимальные.

Первое – болезнь породила у большинства населения планеты фобию – страх, ожидание болезни и смерти, переживание за близких и детей. Что не лучшим образом скажется на общей клинической картине количества психических заболеваний жителей Земли.

Второе – болезнь – борьба с ней (карантин, самоизоляция) принесут в ближайшее время рост бытовых преступлений. Еще классики заметили, что мужик без дела пьет и дебоширит. В эпосе Н.В. Гоголя "Тарас Бульба", истиной причиной начала войны с поляками, к примеру – было пьянство казаков от безделья, и что бы их занять Тарас Бульба подбивает молодежь за спиной кошевого, на провокацию против Польши.

Третье самоизоляция спровоцирует рост разводов, поскольку запертые в четырех стенах люди становятся более придирчивыми и нервными. Усталость друг от друга супругов, вынужденных проводить круглые сутки вместе, помноженное на повышенную нервозность, вызванную коронавирусным безумием, окажет негативное влияние на статистику распавшихся семей по всему миру. А это брошенные матери с детьми, разбитые судьбы, поломанные жизни.

Четвертое карантинные мероприятия вызовут большое количество самоубийств на почве разорения бизнесов и потери работы – рабочими и служащими.

Последствия пандемии еще долгое время будут аукаться в наших обществах, и без того погрязших в перечисленных социально-психологических бедах современного мира.

Всю полноту экономического ущерба коронафобии оценить сложно, но ясно одно – ущерб будет беспрецедентным…

Особенно в таких странах как Россия – проедающих свои недра. Сырьевой рынок нестабильный и после кризисных явлений восстанавливается дольше. Поскольку накопленный в период кризиса запас, созданный за время спада, должен быть сначала израсходован. И пока мировая экономика не раскачается по полной, после спада – предложение на рынке сырья будет превышать спрос…

Если говорить о причинах вынудивших мировые правительства поддержать – коронавирусный кризис. То причины лежат на поверхности. Каждое правительство решает свои личные проблемы – прикрываясь стихийным свойством пандемии Covid-19.

Развитые страны – правительства которых прекрасно осведомлены о циклической природе кризисов в капитализме, происходящих каждые 10 - 15 лет, под шум коронавирусной истерии очищают рынок… спровоцировав кризис рукотворный. Очередной циклический кризис был не за горами, но несмотря на очевидность периодичности кризисов – человечество всегда находит крайнего – финансиста, финансовую структуру или банк ставшие спусковым крючком того или иного кризиса.

В случае же с кризисом вызванным пандемией – крайним назначается – Коронавирус Covid-19 а не финансисты…

Если обман не раскроется – а он не может раскрыться, поскольку сильным мира сего, пандемия на руку – то можно спрогнозировать вспышку новой "страшной" эпидемии – лет примерно через 10 – 15, в преддверии нового циклического кризиса. Поэтому когда нам говорят, что коронавирус это надолго – к этим словам стоит прислушаться.

Видимо в дальнейшем циклические кризисы будут провоцировать – бактерии или вирусы, а не человек…

Россия – ее власть согласилась поддержать мировое пандемическое безумие по другим причинам. Наша экономика и так находилась в глубокой рецессии, по причинам неустойчивости сырьевого рынка, структуры экономики заточенной на вывод средств в офшоры, ставки на госкапитализм и как следствие финансовой зависимости страны от эффективности вертикали власти, которая, к слову сказать, отличается крайней некомпетентностью и коррумпированностью.

К экономическим проблемам к весне 2020 года, прибавились проблемы политические, вызванные конституционной реформой – топорным и противозаконным обнулением президентских сроков Путина, и обвалом нефтяного рынка его "эффективными менеджерами".

Пандемия дает возможность свалить все экономические беды на вирус, загнать народ на самоизоляцию – во избежание протестов, и дает повод подавлять протестную активность населения самыми жестокими методами – под предлогом заботы о здоровье народа…

Экономические проблемы России напрямую связанны с ее политической составляющей. Неэффективная власть – сделала неэффективной всю страну.

Следовательно, для выхода из кризиса России в первую очередь необходима - сменяемость власти, принцип разделения ветвей власти, построение правового государства, либерализация для частного бизнеса и федерализация. Дабы больше никакому "гению", никогда, ни при каких обстоятельствах не приходило в голову – вновь выращивать в стране централизованную чиновничью вертикаль – ненасытного паразита, уже дважды в 17 и 91 годах – спровоцировавшего развал страны…