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09:05 УзбВирус - 1955
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|УзбВирус - 1955
09:05 29.04.2020
Число случаев коронавируса достигло 1955
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 1955.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 29 апреля увеличилось на 16 и составило 1955, сообщило Министерство здравоохранения.
Число выздоровевших на данный момент составляет 992 человека. Восемь пациентов скончались от осложнений, вызванных заболеванием.
Коронавирус в Узбекистане
больны - 1 955
вылечились - 992
умерло - 8
в мире
больны - 3 116 398
выздоровели - 928 658
умерло - 217 153