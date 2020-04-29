УзбВирус - 1955

09:05 29.04.2020

Число случаев коронавируса достигло 1955

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 1955.



Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 29 апреля увеличилось на 16 и составило 1955, сообщило Министерство здравоохранения.

Число выздоровевших на данный момент составляет 992 человека. Восемь пациентов скончались от осложнений, вызванных заболеванием.



Коронавирус в Узбекистане

больны - 1 955

вылечились - 992

умерло - 8

в мире

больны - 3 116 398

выздоровели - 928 658

умерло - 217 153