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Мирзиеев лично осмотрел потрепанную ураганом Бухару и обещает "все обновить"
09:07 29.04.2020

"Все обновим". Президент - о разрушениях в Бухарской области
"Если бы это произошло днем, мы бы потеряли много людей", - сказал Шавкат Мирзиеев, посещая пострадавшие от стихии районы Бухарской области. Президент подчеркнул, для восстановления Каракульского и Алатского районов будут выделены необходимые средства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник посетил Бухарскую область, где в результате штормового ветра были повреждены объекты инфраструктуры, жилые и нежилые здания, автомобили, нанесен ущерб посевным площадям.
Как мы уже писали, скорость ветра, наблюдавшегося вечером 27 апреля, временами достигала 40 м/с. В области были повреждены почти 5300 зданий, 42,4 тысячи деревьев и 415 автомобилей. Пострадал 41 человек, 1 мужчина скончался.
"Я рад всех вас видеть. В период пандемии мы приняли большие организационные меры во всех районах, кишлаках, установили строгий порядок - вы сами видите цифры. В этом направлении в Бухаре тоже проводится огромная работа. Мы 24 часа в сутки стараемся сохранить жизнь каждого гражданина, чтобы не было смертей. Конечно, это большое испытание для всех нас. Я в первый же день сказал, что мы выйдем из этого испытания сильными, любовь и доброта друг к другу усилятся", - сказал Шавкат Мирзиеев на встрече с общественностью в райцентре Алата (цитата по сюжету телеканала "Узбекистан 24").

Президент отметил, что ситуация в Каракульском и Алатском районах, наиболее пострадавших от сильного ветра, - это тоже испытание.
"Я прибыл сюда, чтобы ваше настроение не ухудшалось, как бы это сложно ни было. У меня на руках есть вся информация. Какая школа, какой дом, какой сад, какие больницы [повреждены] - выделим столько средств, сколько нужно. Ни один дом, ни одно предприятие, ни один фермер в сельском хозяйстве не пострадает. Где пострадали пшеничные поля, там посеем хлопок. Будем трудиться и держаться вместе. Завтра у нас будет больше дохода. Скажу еще раз: я принял решения - никакого ущерба не будет", - сказал глава государства.

Шавкат Мирзиеев призвал жителей не поддаваться панике и объединить усилия.
"Я благодарю Бога… Если бы это произошло днем, мы бы потеряли много людей. Люди были бы напуганы. Ночью люди были дома, поэтому их жизни сохранены", - отметил он.
Президент прокомментировал смерть жителя Бухары У. Ашурова (1978 года рождения), который скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи, когда шел домой.
"Ашуров… погиб от электричества. У него остался ребенок. В отношении него примем все нужные меры", - пообещал он.
Шавкат Мирзиеев заявил, что для восстановления Каракульского и Алатского районов будут выделены все необходимые средства.
"Обновимся. Обновим два района. Недавно обновили Ромитанский район - сделаем лучше. Старые крыши в Алатском районе… Обновлю все. Каждый дом. Прошу председателей махалли посетить каждого жителя с соблюдением карантинных норм и выразить мою благодарность и озвучить мою просьбу", - сказал он.
По его словам, несмотря на то, что у него была информация о бедствии, он "решил увидеть все своими глазами".
"Я все увидел здесь… Можно говорить из Ташкента, но приехать и увидеть самому - это совсем другое. Для меня дорог мой народ, каждая махалля, каждая улица… Мог бы [восстановить все] за три дня вместо пяти, но будет большой риск по карантину. Нужно избежать новой беды. Поэтому максимум 10 дней. Сделаем все своими силами", - заверил президент.

Источник - gazeta.uz
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