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"Не нужно искать виноватых". Казминобраз доволен своим дистанционным обучением
09:11 29.04.2020

"Не нужно искать виноватых" - министр образования обратился к родителям

Ботагоз Айтжанова

Министр образования и науки обратился к родителям казахстанских школьников из-за дистанционного обучения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Когда мы перешли на дистанционное обучение, то увидели, что взаимоотношения между школой, родителями и учителями вышли на другой уровень, стали теснее и ближе. Родители увидели образовательный процесс совсем с другой стороны.

Увидели нашу программу, многие начали писать, что программа сложная. Некоторые задавали вопросы о качестве учебников, но тем не менее я думаю, что переход на дистанционное обучение дает больше плюсов. Надо видеть позитив, так или иначе, мы не по своей воле перешли на дистанционное обучение. Это была вынужденная мера. Раз так, то нужно видеть больше плюсов. Мы настроены именно так.
Наша страна своевременно приняла эти ограничительные мероприятия. (…) Мне кажется, что сейчас такое время, когда не нужно искать виноватых, не нужно искать проблемы, промахи, а надо вместе объединиться и находить общие цели и решать задачи, которые стоят перед нашим обществом", - сказал министр в интервью в прямом эфире Tengrinews.kz.
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Также глава МОН обратился к учителям.
"Я хочу сказать своим коллегам - учителям большое спасибо, за их труд, работу, за то, что они так преданно относятся к своему призванию. Работа, которая зависит от Министерства образования и науки, она будет сделана, чтобы облегчить ваш труд", - сказал министр.
Также глава ведомства рассказал о проведении ЕНТ, прозвенит ли последний звонок, когда начнется новый учебный год.

полное видео тут -
https://tengrinews.kz/news/ne-nujno-iskat-vinovatyih-ministr-obrazovaniya-obratilsya-400388/

Источник - tengrinews.kz
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