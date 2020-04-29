Сталиниир. Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

09:23 29.04.2020

29 апреля 2020,

На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты.



Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне подписал указ о временном возвращении столице республики Цхинвалу старого наименования. Два раза в году (9 мая, в День Победы, и 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной) наряду с официальным "город Цхинвал" будет использоваться историческое наименование "город Сталинир".

Цхинвал был переименован в честь Иосифа Сталина в 1934 году и носил это имя до 1961 года, когда – в порядке развенчания культа личности – город переименовали в Цхвинвали на грузинский манер. В 1991 году властями Южной Осетии было официально утверждено название Цхинвал, однако в ходу оставалось и Цхинвали. Только после августовского конфликта в 2008 году после неудачной попытки Тбилиси захватить республику закрепилось название Цхинвал. Об историческом имени Сталинир решили вспомнить "в целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне".



Грузия, которая считает Южную Осетию своей "оккупированной территорией", отреагировала предсказуемо. Во вторник госминистр по примирению Кетеван Цихелашвили заявила: "Люди становятся жертвами абсурдных экспериментов, когда их заставляют вернуться в советское прошлое". Грузинская чиновница утверждает, что детей в Южной Осетии якобы "заставляют петь песни во славу СССР на фоне портретов Ленина и Сталина с пионерскими галстуками".

В самом Цхинвале решение о символическом возвращении Сталинира называют вполне естественным решением. В республике к Сталину "особое отношение" из-за его осетинского происхождения – "фамилия Джугашвили восходит к роду Дзугаевых", пояснил газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев. "Это не болезнь малых народов – искать себе великих соотечественников. Ничего подобного. У нас их и так достаточно, – подчеркнул собеседник. – Но у Сталина было особое отношение к республике, потому что в свое время грузинский ЦК писал прошение о том, чтобы город Гори переименовали в Сталингори. Но Сталин отказал и сказал: "В честь моего отца, моих предков, которые были осетинами, назовите город Цхинвал Сталиниром". Так оно и произошло".

Политик добавил, что старшее поколение цхинвальцев до сих пор называет себя сталинирцами. Местная молодежь тоже поддерживает переименование, отталкивающего эффекта не было, заверил Гассиев. "Перед принятием этого решения власти провели мониторинг, и только потом президент подписал соответствующее распоряжение, – подчеркнул вице-спикер парламента. – Одна из центральных улиц города до сих пор называется улицей Сталина. Большинство осетин понимают, что Сталин был гением. Это однозначно. К нему в основном достаточно теплое отношение. У нас восприняли переименование на время праздников доброжелательно".

Отметим, что частично признанная Южная Осетия фактически последовала примеру двух провозглашенных республик Донбасса. Первой стала Луганская народная республика, чей глава Леонид Пасечник подписал: старое название города Луганска Ворошиловград можно использовать 9 мая, 22 июня и 14 февраля, в годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Но имя Клима Ворошилова город носил сравнительно недавно, до 1990 года.

О генералиссимусе и "отце народов" первым вспомнил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. В прошлый четверг он подписал указ, по которому Донецк будут называть так же, как называли в 1929–1961 годах – "город Сталино" – три дня в году: в День победы, в годовщину начала войны и 8 сентября – в день освобождения Донбасса от нацистов.



Первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов пояснил газете ВЗГЛЯД: "Сталин, действительно, неоднозначная фигура, но название города Донецка во времена Великой Отечественной войны – это история, память предков. Во-вторых, Донбасс стал сердцем промышленности и индустрии Советского Союза, в том числе благодаря индустриализации, которую проводил Сталин. Эта история может кому-то нравиться или не нравиться, но она была таковой. Лично я воспринимаю этот момент позитивно и считаю, что это правильное решение".

По словам замминистра, часть молодежи, которая "недостаточно осведомлена о недавних исторических событиях XX века, как минимум задастся вопросом и залезет в Google, чтобы узнать, почему город назывался так". "Это хороший шаг для напоминания и сохранения памяти предков, нашей великой и славной истории", – считает Безсонов.



В свою очередь заместитель главы ЛНР по внутренней политике Родион Мирошник отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД: с точки зрения убеждений нет жесткого разрыва между молодежью и старшим поколением по поводу того, какое название "вернее" –Луганск или Ворошиловград. "Луганск остается Луганском. Но этот героический подвиг адекватно оценивается старшим и молодым поколением", – подчеркнул собеседник. По мнению Мирошника,



молодежь, "которая прошла нынешнюю войну за независимость от Украины, "крайне трепетно относится к воспоминаниям о Великой Отечественной войне".



Освобождение Ворошиловграда в феврале 1943 года стоит в одном ряду с красным Знаменем победы и боями на Саур-Могиле. Те события должны оставаться в памяти", – подчеркнул заместитель главы ЛНР.

Отметим, что идея такого способа поддержания исторической памяти как возвращение советских имен городов-героев, возникла в России – но не была реализована. В последние 20 лет неоднократно обсуждался вопрос о переименовании Волгограда обратно в Сталинград. Еще в 2014 году на вопрос группы ветеранов войны Владимир Путин ответил "как жители скажут, так и сделаем". О том, что город можно переименовать путем референдума, говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и тогдашний думский глава Сергей Нарышкин. В прошлом году тема затрагивалась инициативной группой по подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. Однако предложение так и осталось на уровне обсуждений.



Идея восстановления названия "Сталинград" (как и любое другое возвращение имени Сталина в современный контекст) встречает довольно серьезные возражения. "Насчет Ворошиловграда – бога ради. Хотя у Ворошилова тоже, можно сказать, было рыльце в пуху – во время "дела военных" 1937 года он сильно отличился в отношении своих коллег-маршалов и нижестоящих офицеров. Но Сталин был массовым убийцей", – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека, политический обозреватель Николай Сванидзе.



"Если жителям этих городов нравится, чтобы их город назывался именем массового убийцы – пусть называют. Надо ли называть город, в том числе российский город, именем человека, по чьей вине погибло больше советских граждан, чем немцев на войне? По моему мнению – нет", – уверен Сванидзе.

Но, по сути, в Волгограде уже вполне официально употребляют название Сталинград в День победы и в день завершения Сталинградской битвы 2 февраля, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. "Неофициально в рабочем порядке это же название употребляется в день начала Сталинградской битвы 23 августа и в день начала контрнаступления под Сталинградом, он же День артиллерии 19 ноября", – отметил собеседник. "Не вижу причин, по которым многие другие города России, переименованные в разное время и по разным причинам, не могли бы пользоваться той же практикой", – полагает Вассерман.



Текст: Андрей Резчиков,

Михаил Мошкин