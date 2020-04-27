Китай и Россия наступают по всем информационным фронтам, - Эйдзи Фурукава

09:28 29.04.2020

Автор смешал все: информационную войну, теорию "гибридной войны", российскую "аннексию" Крыма и "вмешательство" в президентские выборы в США. Так, считает он, пока Запад борется с коронавирусом, Китай, подглядев эти приемы, начал собственную информационную атаку. Но и сама Россия тоже не отстает.

Нихон кэйдзай (Япония): Китай, как и Россия, разворачивает информационную войну по всем направлениям



Эйдзи Фурукава (Eiji Furukawa)

Nihon Keizai, Япония



Китай пользуется эпидемией нового коронавируса и разворачивает информационную войну. Методы распространения пропаганды и фейковых новостей в социальных сетях напоминают тактику России, которая вмешивалась в западные выборы. Запад, озабоченный борьбой с инфекцией, усиливает бдительность в отношении Китая, укрепляющего влияние за счет различных манипуляций.

"Grazie Cina!" (спасибо Китай). Когда в марте в Италию, где разбушевалась инфекция нового коронавируса, начали прибывать медицинские команды и грузы из Китая, в соцсетях выросло число подобных откликов. Попадались не только хвалебные сообщения о Китае, но и критика мер ЕС в отношении пандемии.

Согласно исследованию итальянской маркетинговой компании Alchemy, велика вероятность, что большинство из этих сообщений были сделаны автоматически с помощью так называемых ботов. По информации компании, в период с 11 по 23 марта было опубликовано 48 тысяч твитов, которые не прекращались ни днем, ни ночью. В среднем сообщения отправлялись более 50 раз в день в основном с бездействующих аккаунтов.



Китай, который подвергается критике за сокрытие на начальном этапе нового коронавируса, появившегося в городе Ухань провинции Хубэй, и распространение его по всему миру, демонстрирует, что он подавил инфекцию у себя в стране и в то же время приступает к оказанию медицинской помощи всем странам, сосредоточивая внимание на пропаганде. В марте заместитель пресс-секретаря МИД Китая Чжао Лицзянь заявил в Твиттере, что "возможно, американские военные, завезли инфекционное заболевание". Хотя позже суть заявления была скорректирована, эта новость распространилась по всему миру.

В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа назвала COVID-19 "китайским вирусом" и упомянула возможность его утечки из исследовательского центра в Ухане. Соединенные Штаты также отвечают информационной войной, оказывая при этом давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая защищала Китай на ранних этапах распространения.



Пол Генри из пекинского Центра глобальной политики Карнеги-Цинхуа отмечает, что информационные манипуляции китайской разведки, направленные на то, чтобы устранить критику в отношении начальных действий, когда инфекции в Ухане не было уделено должного внимания, вступают в новую стадию. По его словам, даже с учетом мер противодействия COVID-19 правительство Трампа придерживается принципа "Америка превыше всего" и воспринимает успех Китая в подавлении вируса как возможность показать превосходство китайской однопартийной диктатуры и международное лидерство.



В последние месяцы фальшивые новости, которые, похоже, распространяет Китай, наводнили тайваньские соцсети. Появилась дезинформация о том, что маски выдают бесплатно в больницах, и это вызвало хаос в медицинских учреждениях из-за наплыва желающих.



Чтобы повысить доверие, тактика становится более сложной: фабрикуются и прикрепляются официальные правительственные документы. Тайвань укрепляет свои позиции благодаря высокой оценке демократических мер противодействия вирусу, и в китайских манипуляциях проявляются опасения по поводу того, что принцип "единого Китая" может оказаться под угрозой.

Есть подозрения, что за "нападением со стороны Тайваня", о котором на пресс-конференции заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис, стоит Китай. Сразу после пресс-конференции в соцсетях появилось много сообщений со словами "извиняюсь от имени Тайваня". Примечательно, что во многих случаях была приложена копия карточки медицинского страхования, чтобы подчеркнуть гражданство Тайваня. Тайваньские власти утверждают, что Пекин подстроил все так, чтобы казалось, будто бы генеральный директор подвергся нападению со стороны Тайваня.

"Коммунистическая партия Китая копирует методы России во время аннексии украинского Крыма", - такой отчет представило Агентство национальной безопасности Тайваня в 2019 году.



Россия вторглась на Украину в 2014 году. Она направила спецназ и полицию, а также нанесла киберудар по информационной сети. Развернув манипуляции с общественным мнением при помощи пропаганды и фальшивых новостей и скрыв факт военного вторжения, Кремль провел "референдум" и аннексировал Крым. Военная агрессия в восточной части Украины продолжается и по сей день. Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, используя информационные манипуляции и хакерские атаки, которые были опробованы на Украине. Она проводит различные мероприятия, направленные на то, чтобы внести раскол в западное общество. Российская тактика с использованием невоенных методов называется "гибридной войной".



Поддельные сообщения в соцсетях, создаваемые Китаем, и подделка официальных документов, которые, по-видимому, использовались на Тайване, совпадают с методами, применяемыми Россией. Пропаганда по поводу источника нового коронавируса показывает враждебное отношение России к Соединенным Штатам. В Китае также есть словосочетание "неограниченная война", которое означает использование не только военных методов, но и широкого спектра других возможностей: разведывательная деятельность, кибервойна и экономическое давление.



Кроме того, Россия и Китай склонны сотрудничать в сфере борьбы с COVID-19. В российских СМИ появилась информация о том, что источник вируса не Китай, а биологические исследовательские институты США и НАТО. Параллельно с Китаем Кремль также проводит дипломатию медицинской помощи и распространяет пропаганду, нацеленную на Запад. Комментируя демагогию России и Китая, 24 апреля госсекретарь США Майк Помпео отметил в новостной программе, что "очень похожий контент распространяется аналогичными методами".



Курт Кэмпбелл, который был заместителем госсекретаря в администрации Обамы, в ходе телеконференции 17 апреля заявил, что Китай готовится к долгосрочной войне с учетом мирового порядка после пандемии. В частности, он сослался на нестабильную ситуацию в области безопасности в Азии и упомянул риск того, что "неправильное понимание намерений другой стороны" может усилить напряженность в отношениях США и Китая.



Воспользовавшись мировым хаосом, вызванным COVID-19, в апреле Китай решил усилить присутствие в Южно-Китайским море, суверенитет на которое он оспаривает с соседними странами. В Гонконге были арестованы 15 демократов, которые участвовали в антиправительственной демонстрации. Американские и британские власти опубликовали отчет о том, что число кибератак России и Китая, направленных на работающих на дому, увеличивается. Япония также должна повысить бдительность в отношении "неограниченной войны", которую Китай ведет в различных областях.



Оригинал публикации: 中国、ロシアなぞる情報工作 多方面の「超限戦」も

Опубликовано 27/04/2020