"Коронавирус в Таджикистане есть, и уже три месяца….", - лидер СДПТ Р.Зойиров

09:49 29.04.2020

Рахматилло Зойиров: "Нельзя и дальше "играть" с этим вирусом"



"Коронавирус в Таджикистане есть, и уже три месяца….Мы уже опоздали с двумя этапами противодействия коронавирусу, а сейчас идет третий этап". Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров.

По его словам, первый этап был в январе, когда среди предпринимателей, посетивших Китай, а от них у других людей, в Таджикистане было достаточно массовое заболевание - китайский тип коронавируса.

"Но, то, что старшее поколение таджикистанцев туризмом не увлекаются и трудовые мигранты остались в РФ, сыграло в нашу пользу……И Таджикистан миновал первый этап", - пишет Зойиров.

Второй этап, по его словам, начался в Таджикистане с возвращением людей из хаджа и других мест после объявления пандемии.

"Несмотря на карантин, организованный для "возвратившихся", некоторые люди, уже зараженные, все-таки проникли в общество, минуя карантин (опять кумовство, взятки и т.д.). И как итог, они заразили других и теперь достаточно массовое проявление пневмонии и некоторых других болезней…", - поясняет лидер СДПТ.

По его словам, не признание наличия коронавируса в стране не делает чести профессионалам в сфере медицины и правительству страны.

"Сейчас мы находимся на новом витке. Коронавирус есть в Таджикистане. Это - безусловно. Он еще не выразился в форме эпидемии. Спасает нас во многом то, что абсолютное большинство населения прошли "обучение" через СМИ, и сами организовали для себя частичную самоизоляцию. Карантин и самоизоляция - единственное условие и средство предотвращения эпидемии (особенно, в Душанбе и Худжанде)", - считает Зойиров.

По его словам, это потребует большую нагрузку на госбюджет и всевозможные материальные и финансовые резервы и возможности страны.

"Отрицая вирус, Таджикистан уже лишил себя оперативной и экстренной помощи… Нельзя и дальше "играть" с этим вирусом. Необходимо предпринимать срочные и оперативные меры, мобилизовать средства, чтобы посредством обеспечения самоизоляции населения, обеспечения их средствами для самоизоляции, бесплатным тестированием и т.д., предотвратить эпидемию коронавируса в Таджикистане", - говорит он.