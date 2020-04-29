Число зараженных в Казахстане перевалило за 3000 человек (+37)

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Зафиксировано еще 37 случаев.
В Казахстане зарегистрировано еще 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Из них: город Нур-Султан - 2, Акмолинская область - 1, Восточно-Казахстанская область - 1, Мангистауская область - 1, город Алматы - 10, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 12, Кызылординская область - 3, Карагандинская область - 3, - говорится в сообщении Минздрава.
Итого выявленных случаев в Казахстане - 3019:
г. Нур-Султан – 601
г. Алматы – 919
г. Шымкент – 176
Акмолинская область – 95
Актюбинская область – 65
Алматинская область – 113
Атырауская область – 128
Восточно-Казахстанская область – 17
Жамбылская область – 108
Западно-Казахстанская область – 126
Карагандинская область – 139
Костанайская область – 43
Кызылординская область – 186
Мангистауская область – 32
Павлодарская область – 120
Северо-Казахстанская область – 30
Туркестанская область – 121