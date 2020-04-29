Число зараженных в Казахстане перевалило за 3000 человек (+37)

10:11 29.04.2020

Зафиксировано еще 37 случаев.



В Казахстане зарегистрировано еще 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.



Из них: город Нур-Султан - 2, Акмолинская область - 1, Восточно-Казахстанская область - 1, Мангистауская область - 1, город Алматы - 10, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 12, Кызылординская область - 3, Карагандинская область - 3, - говорится в сообщении Минздрава.



Итого выявленных случаев в Казахстане - 3019:

г. Нур-Султан – 601

г. Алматы – 919

г. Шымкент – 176

Акмолинская область – 95

Актюбинская область – 65

Алматинская область – 113

Атырауская область – 128

Восточно-Казахстанская область – 17

Жамбылская область – 108

Западно-Казахстанская область – 126

Карагандинская область – 139

Костанайская область – 43

Кызылординская область – 186

Мангистауская область – 32

Павлодарская область – 120

Северо-Казахстанская область – 30

Туркестанская область – 121