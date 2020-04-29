Кто/что прикончило казахстанский Tengri Bank? - Время

10:17 29.04.2020

Банковская тайна

В начале апреля клиенты Tengri Bank узнали, что введены ограничения на переводы и снятие средств с их личных карт и депозитов. Десятки тысяч казахстанцев всерьез опасаются, что не смогут забрать свои накопления



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 28 апреля 2020



В начале апреля клиенты Tengri Bank узнали, что введены ограничения на переводы и снятие средств с их личных карт и депозитов. Десятки тысяч казахстанцев всерьез опасаются, что не смогут забрать свои накопления. Наш корреспондент выяснил, из-за чего возникли эти проблемы.

Тengri Bank трудно назвать системообразующим игроком на финансовом рынке страны - по размеру активов на начало марта он занимал лишь 20-е место из 27, а объем депозитов недотягивает до 70 миллиардов тенге. Крупнейший акционер Tengri - Punjab National Bank, один из государственных банков Индии, чья доля составляет менее 42 процентов. Еще чуть более 58 процентов распределены между пятью граж­данами Казахстана.



При этом взаимоотношения совладельцев и членов совета директоров трудно назвать идеальными. Сейчас в Межрайонном экономическом суде Алматы рассматриваются три иска, связанные с деятельностью банка. Среди истцов значится даже председатель совета директоров Тимур КУАНЫШЕВ, чья супруга является акционером. Он требует признать недействительным решение общего годового собрания акционеров, а также взыскать моральный вред с другого акционера - Рината РАХИМОВА. Этот спор не закончен из-за введения карантина и режима чрезвычайного положения.



Но даже несмотря на судебные разбирательства, банк мог продолжить свою деятельность в обычном режиме. Да, введение режима ЧП и закрытие отделений повлияло на состояние организации, но ведь и другие банки второго уровня испытывают такие же трудности, и никто из них не замораживает операции по картам и депозитам. И только Tengri ввел ограничения.

Для начала попытаемся разобраться, кем именно было принято решение о блокировке транзакций. В распоряжении редакции оказалась аудиозапись совещания, на котором было объявлено, что всем клиентам необходимо сообщать, что проблемы банка возникли из-за карантина. Распоряжение на этот счет отдавала женщина, к которой подчиненные обращаются по имени и отчеству - Айнагуль Аманжоловна. Судя по всему, это экс-заместитель председателя правления Айнагуль АЛИМОВА. В списке руководителей и акционеров ее нет, но зато она указана в числе аффилированных лиц акционерного общества, размещенных в депозитарии финансовой отчетности Минфина. В разговоре также упоминается Ануар Абуович - по всей видимости, это член правления Ануар КУАНДЫКОВ.

- Должен быть смысл такой: в целях сохранения ваших средств и борьбы с мошенничеством и прочее, прочее, пусть накалякают, - вот так, по мнению Айнагуль Аманжоловны, должны отвечать сотрудники банка в ответ на запросы клиентов.

Несмотря на то что Tengri Bank находится не в лучшей кондиции, Айнагуль Аманжоловна позволяет себе насмехаться над партнерами банка - например, над одной из платежных систем:

- Я говорю Qiwi - бедолага, - размышляет она во время совещания. - Они с "Азией" (видимо, речь идет об Asia Credit Bank. - М. К.) просели, профукали все и пришли к нам! Ну не идиоты, а? Ну какие идиоты!

Главная же цель совещания - убедить всех клиентов, что ограничения введены для того, чтобы спасти их деньги.

- Говорите: да, коронавирус, да, кризис, да, страшно, что творится! Вот я целыми днями, не хуже, чем колл-центр, мне уже все клиенты перезвонили, я им всем говорю - да, есть проблемы, но нам помогут. Есть Нацбанк, есть крупный акционер! - подчеркивает Айнагуль Аманжоловна.

Так что же за проблемы, о которых никак нельзя рассказывать вкладчикам? Как сообщил нашей газете источник, знакомый с ситуацией, часть средств оказалась заморожена из-за попытки одного из держателей депозита снять крупную сумму целиком. Речь идет об АО "Батыс Транзит" - дочернем предприятии АО KEGOС, управляющем всеми электрическими сетями страны. "Батыс Транзит" занимается электроэнергией на западе страны.

При этом депозит компании в размере 2,8 миллиарда тенге был размещен в качестве залога по кредиту, то есть снять его сразу, без погашения задолженности просто невозможно. Именно поэтому руководство Tengri Bank отказало в выдаче денег.

После этого в банк пришло постановление частного судебного исполнителя Жайнары АЛЬСЕИ­ТОВОЙ, которая арестовала все деньги на счетах в пределах 2,8 миллиарда тенге. Это же постановление было направлено еще в пять казахстанских банков, где размещены так называемые обеспечительные депозиты Tengri Bank. Таким образом средства и оказались заблокированы, возникла нехватка средств для обслуживания карт.

Но самое интересное, что АО "Батыс Транзит" и АО Tengri Bank связаны между собой как минимум через двух человек. Председатель совета директоров АО "Батыс Транзит" Бауыржан НУГЫМАНОВ входит в совет директоров АО Tengri Bank в качестве независимого директора. Еще один член СД "Батыс Транзита" Ринат Рахимов и вовсе - акционер Tengri Bank, чья доля равна 6,2 процента. Кстати, еще в состав совета директоров "Батыс Транзита" входит Ораз ЖАНДОСОВ, экс-председатель Нацбанка и бывший министр финансов и вице-премьер.

Получается, как минимум два человека из "Батыс Транзита" - Нугыманов и Рахимов - могли быть осведомлены о трудном положении, в которое попал банк. Почему же именно в этот момент в компании приняли решение забрать свой депозит - были опасения, что деньги пропадут, или, наоборот, появилось желание ухудшить ситуацию?

Как сообщил нам источник в Tengri Bank, в конце прошлой недели ситуация начала меняться - чуть больше половины из 2,8 миллиарда тенге были списаны в счет погашения кредита, но при этом на оставшуюся сумму направлено платежное поручение в другой банк второго уровня, где находится крупный обеспечительный депозит Tengri. В том случае, если эти деньги спишут, тысячи платежных карт станут бесполезным куском пластика.

Одним словом, ситуация в Tengri Bank действительно непростая. Но вот только коронавирус и карантин тут ни при чем.