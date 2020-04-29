Коронавирус активно раскручивается и активно используется, - Н.Стариков

17:35 29.04.2020

болезнь, информационная истерия и соревнование социологов



Николай Стариков



Николай Стариков поделился с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой своей точкой зрения на методы разжигания информационной истерии вокруг коронавируса.



- На ваш взгляд, происходящее в России и в мире - это стихийный кризис, вызванный пандемией, или организованный процесс?



- Чем больше развивается эпидемия, тем больше взаимных упреков наших американских и китайских партнеров в том, что кто-то специально создал эту заразу. Утверждать стопроцентно, что этот вирус создан искусственно, сложно. Во-первых, нас с вами тут же обвинят в конспирологии. Придумано такое слово, чтобы заклеивать темные дыры истории.



Поэтому давайте скажем то, что является фактом: эпидемия коронавируса активно используется для решения целого спектра задач. Коронавирус рекламируется, и сегодня это самый ходовой товар среди человечества.



Включаю телевизор - каналы круглосуточно рассказывают исключительно о вирусе с разных точек зрения: экономической, политической, немножко с медицинской. Мы все уже стали вирусологами, правда? Такого никогда не было.



А мы с вами живем в обществе, где реклама определяет спрос. Если нам с утра до вечера рекламируют коронавирус, значит, это кому-то нужно. Сделаем вывод. Коронавирус активно раскручивается и активно используется. А вот кем он был искусственно создан, мы сказать не можем, как и то, был ли он действительно искусственным.



- Но тем не менее китайский МИД - правда, в Фейсбуке - сделал заявление, что это американские разработки. Америка, а с ней Британия и Германия, в свою очередь требуют от Китая объяснений о происхождении вируса, как минимум касающихся тех, чем занималась лаборатория в городе Ухань. Может быть, конкретика все-таки появится?



- Одна из целей этой истерии - нанести имиджевый удар по Китаю. Сначала Китай предстает местом, где возникает зараза. Китай быстро останавливает эпидемию, показывает хорошую мобилизационную способность. Китайская медицина оказывается на высоком уровне. Тогда применяют другой подход: а Китай виноват.



Тот факт, что в Европе коронавирус совсем не тот, который диагностирован в Китае, что это совершенно иной его вид, совестливые западные СМИ не раскрывают. А вот мы с вами этот факт должны учитывать.



В мире не один COVID-19 господствует сейчас, а несколько подвидов этого самого COVIDа, что существенно меняет картину. Желание Соединенных Штатов Америки подопустить своего конкурента не надо сбрасывать со счетов. Попробуем сделать прогноз и проверим его со временем: Китай задал планку смертности по этому самому вирусу. Может ли смертность от коронавируса в Штатах быть выше, чем в Китае?



- Она уже выше.



- Нет, не количество заболевших, а количество умерших. Помните: мы разговариваем с точки зрения геополитики - не с медицинской, - ведь перед нами информационная кампания.



Представляете, США, центр демократии, цитадель, светоч всего и вся, - и вдруг смертность выше, чем в Китае. Может такое быть? Отвечаю: не может.



Это значит, что статистические данные по смертям в Соединенных Штатах Америки, да и в странах Запада, будут подгоняться под ту планку, которая есть в Китае.



Обратите внимание, как ведет себя Китай. Он давал, давал, давал статистику и вдруг перестал. И поставил американцев в сложное положение. Зафиксировать смертность у себя выше, чем в Китае, они не могут по геополитическим соображениям, а какова реальная смертность в Китае, американцы теперь не знают. Так что в ближайшее время увидим много попыток манипуляций цифрами.



В Соединенных Штатах смертность не может быть выше не потому, что там прекрасная медицина или удалось изобрести сверхлекарство. Кстати сказать, от вируса лекарства нет. В этом главная проблема борьбы с вирусом и его отличие от бактерии, убиваемой антибиотиками. Так вот именно по геополитическим соображениям, по вопросам соперничества Соединенные Штаты подгонят свою статистику в итоге так, чтобы у них она выглядела лучше, чем в Китае. А Китай будет подгонять так, чтобы она была лучше, чем в США. Соревнование социологов двух государств будет очень интересным.



- Скажите, Николай, истерия в СМИ разве средствами массовой информации разогрета? Ведь назначение СМИ - писать о том, о чем говорят люди. Мы откликаемся на волнующую тему.



- Действительно, почему мы с вами, Инна, говорим сейчас о коронавирусе, а не о картинах Тициана? Потому что создана ситуация, когда все интересуются коронавирусом. Прошла масштабная рекламная кампания. А про живопись эпохи Возрождения сейчас если и вспоминают, то на каких-то негромких каналах в специализированных рубриках.



Поэтому мы начинаем плыть в некоем информационном фарватере, который выкопали и наполнили информационной водой не мы. Мы даже не знаем, кто и с какими целями это сделал. Но для того чтобы быть актуальными, мы невольно начинаем говорить на обозначенные темы. Именно так и моделируется мировое информационное пространство: если ты владеешь основными средствами, определяющими повестку дня, ты можешь направлять ее в ту или иную сторону.



Чьими-то недюжинными способностями вдруг началась сумасшедшая рекламная кампания коронавируса, и к ней тут же подключились российские средства массовой информации, чешские средства массовой информации, вьетнамские средства массовой информации… Но тон задали совершенно иные - мировые - средства массовой информации.



- И преувеличили все очень сильно?



- Давайте я изложу свою точку зрения. У меня есть домашний вирусолог - жена. Она инфекционист по образованию. Большим удивлением было узнать, что слово "коронавирус" для медика ничего нового не несет. В 60-е годы вирус обнаружили, исследовали. И когда моя супруга училась в Первом медицинском университете в Санкт-Петербурге, эти исследования тоже изучали.



Так что коронавирусы существуют со времен Очаковских и покоренья Крыма. От них, как и от вирусов гриппа, умирали.



Но вдруг появился какой-то новый подвид, который странным образом сочетает в себе какие-то другие формы и гены, что и стало поводом для разговоров об его искусственной конструкции. Нам стали рассказывать, что китайцы едят летучих мышей, они-то своим вирусом и поделились.



Но послушайте: китайцы едят все, что движется, уже несколько тысяч лет. Это одна из древнейших цивилизаций в мире. Предположим, что и до принятия христианства на Руси что-то в Китае ели. Были там массовые эпидемии такого характера? Нет. Почему вдруг именно в 2020-м летучие мыши решили поделиться каким-то вирусом?



Нам каждый день объявляют, сколько человек заразилось коронавирусом за сутки в России и в мире. А сколько заразилось гриппом, туберкулезом, не говорят. Поэтому нам кажется, что полторы тысячи - это сумасшедшие цифры. Тут же добавляют: умерло от коронавируса 50 человек. Вопрос: умерли от коронавируса или у них был коронавирус, а умерли они от чего-то другого? Это две разные вещи.



Сегодня жена подсказала еще одну очень правильную для снижения психоза идею. Смотрите, нам объявляют: заразились. А у скольких после заражения началось заболевание? Понимаете разницу? У кого-то есть коронавирус, а человек и знать не знает. Информация о бессимптомном течении тоже не редкость. Это что за смертельное заболевание, о наличии которого человек даже не подозревает? Нет симптомов! Это значит, что все зависит от конкретного человека и его иммунной системы.



Человек может быть носителем вируса, но не знать об этом. С вирусом гриппа разве так не бывает? В чем новизна? Гриппом многие болеют на ногах и при этом заражают им кого-то, кого этот грипп с ног сваливает.



Поэтому надо вводить еще один параметр - количество инфицированных и количество заболевших. Тогда картина будет совсем по-иному выглядеть.



Подготовила Юлия Вельможина