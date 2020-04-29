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В мире разрабатывают 120 вакцин против коронавируса
17:41 29.04.2020

В мире не менее 35 лабораторий и институтов занимаются разработкой вакцины от коронавируса. Из 120 восемь вакцин уже испытывают на людях. Среди них - несколько китайских, а также немецко-британский и два американских проекта.

Le Figaro (Франция): в мире разрабатывают 120 вакцин против коронавируса

На данный момент в мире насчитывается 120 проектов по поиску эффективной вакцины против коронавируса, из них восемь находятся на стадии клинических исследований с участием человека. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на данные, обнародованные учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

"Эта известная британская медицинская школа насчитала 120 различных проектов по разработке вакцин против заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 110 находится на „доклинической" стадии развития. А восемь проектов достигли клинических испытаний первой фазы на людях", - говорится в сообщении.

Ученые особо отмечают китайский проект, возглавляемый гонконгской компанией CanSino, который находится на еще более продвинутой стадии с клиническими испытаниями первой и второй фазы. Отмечается, что основная цель тестирования первой фазы - проверка безопасности и в меньшей степени эффективности медицинского препарата. Основная цель испытаний второй фазы, а затем и третьей фазы, проведенных в более широком масштабе, - оценить их эффективность перед предоставлением разрешения на маркетинговые исследования органами здравоохранения, уточняют специалисты.

В Лондонской школе подчеркнули, что тройку лидеров также возглавляют китайские производители, в частности, фармацевтический гигант Sinovac, который включен в рейтинг американской биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, и два проекта под патронатом Шэньчжэньского медицинского института.

Успешными также называют британский проект Оксфордского университета и немецкий BioNTech, которые вступили в первую фазу. В США также тестируют две вакцины на этой стадии. В частности, это лекарство биотехнологической компании Moderna в партнерстве с Американским национальным институтом здоровья (NIH) и препарат от Inovio Pharmaceuticals.

Источник - ИноСМИ
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